L'État condamné pour avoir occulté la vitrine de la librairie féministe Les Parleuses

Plus de trois ans après les faits, le tribunal administratif de Nice s'est prononcé, ce 14 janvier, sur l’occultation de la vitrine de la librairie Les Parleuses lors de la visite de Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, à Nice, le 9 décembre 2022.

Ce jour-là, Maud Pouyé et Anouk Aubert, cogérantes de ce commerce aux engagements féministes, avaient prévu un dispositif d'accueil très particulier. En vitrine trônait Impunité, ouvrage d'Hélène Devynck (Seuil), consacré à la libération de la parole face aux violences sexuelles, tandis que des slogans avaient été apposés par le Collectif de collages féministes.

« Impunité », « Sophie on te croit » ou « Qui sème l'impunité récolte la colère » s'affichaient ainsi sur les vitrines de l'enseigne. « Quand nous avons appris que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin venait en visite juste en face de notre librairie, et seulement quelques jours après avoir reçu Hélène Devynck, auteure de l'Impunité, un ouvrage consacré au combat des femmes qui auraient été victimes, comme elle, d’agressions sexuelles de la part de Patrick Poivre d’Arvor, nous avons décidé de coller des affiches et d’écrire en gros, justement, Impunité », expliquait ainsi Anouck Aubert, quelques jours après l'incident.

Une heure seulement après cette installation, « deux policiers en civil puis une dizaine de CRS en uniforme sont arrivés pour décoller ceux qui étaient à l’extérieur », témoignaient les libraires en décembre 2022. Finalement, un rideau noir est installé par les policiers afin de masquer les vitrines des Parleuses.

Le dispositif aurait en effet eu de quoi froisser Gérald Darmanin, lui-même accusé de violences sexuelles, en 2017, par Sophie Patterson-Spatz. Cette dernière avait porté plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, pour des faits qui se seraient déroulés en 2009, d'abord au siège de l'UMP (devenu Les Républicains) puis au sein d'un club échangiste parisien. Un non-lieu a été rendu en juillet 2022, confirmé en appel en janvier 2023.

Pas de « troubles à l’ordre public »

Quelques jours après les faits, la librairie avait déposé une requête auprès du tribunal administratif de la ville, afin de faire annuler la décision qui avait mené aux actions de « censure » et par là même de démontrer qu’il s’agissait d’un cas de « détournement de pouvoir ». La procédure visait à la fois le ministère de l'Intérieur et la préfecture des Alpes-Maritimes.

Le 8 juin 2023, une audience se tenait au tribunal administratif de Nice, en l'absence du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Quelques jours plus tard, la procédure en référé provision aboutissait sur une ordonnance qui jugeait l'acte de procéder à l’occultation de la vitrine comme « une décision illégale d’atteinte à la liberté d’expression ».

Après une nouvelle audience organisée le 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rendu un jugement au fond sur la décision contestée du 9 décembre 2022. Il le motive en revenant, pour commencer, sur les slogans affichés par la librairie : ceux-ci n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, « que ce soit à la suite d’un dépôt de plainte de toute personne s’estimant diffamée ou à la suite d’un signalement au procureur de la République par les autorités publiques ».

Par ailleurs, la présence de trois manifestantes aux abords de l'Hôtel de police, au moment de la venue du ministre Darmanin, « n’était pas de nature à perturber le dispositif de sécurisation de la visite ministérielle ». Difficile, dans ces conditions de justifier l'occultation de la vitrine par un risque de « troubles à l’ordre public », comme l'avait fait le ministère de l'Intérieur.

Le tribunal administratif de Nice a donc annulé cette décision, qui relève « de la seule initiative des services de l’État en charge de la sécurité de la visite ministérielle ». Cependant, « il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité de l’État puisse être engagée sur le fondement d’une faute personnelle commise au moyen du service par le ministre de l’Intérieur et des outre-mer en l’absence de pièces établissant qu’il soit l’auteur de cette décision », précise encore le tribunal.

Un « préjudice moral et réputationnel »

L'annulation de la décision débouche aussi sur le versement, par l'État, de différentes indemnités. Pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à l'occultation de la vitrine — laquelle dissuadait les clients d'entrer dans le commerce —, 41,75 € seront versés à la librairie. La facture est plus salée au titre du « préjudice moral et réputationnel », puisque son montant s'élève cette fois à 2000 €.

L'autrice Hélène Devynck s'était associée à l'action des libraires, estimant que la décision des services de l'État relevait d'une atteinte à sa liberté d’expression et d'une assimilation de son livre Impunité à un trouble à l’ordre public : l'État a été condamné à lui verser une somme de 1000 €.

Par ailleurs, l'État est condamné à payer aux dépens 1500 € à la librairie Les Parleuses et à Hélène Devynck. Le délai pour faire appel de la décision du tribunal administratif est de deux mois.

Protéger les librairies

Contactée, Me Lorraine Questiaux, avocate des libraires, se félicite de la décision du tribunal administratif de Nice, en regrettant toutefois qu'il se soit « cantonné à l'absence de troubles à l'ordre public, sans aller au bout du raisonnement au sujet du détournement de pouvoir ». En effet, les plaignantes affirmaient que les moyens de l'État avaient été mis au service de l'intérêt de Gérald Darmanin.

« C'est décevant, car tous les critères du détournement de pouvoir étaient caractérisés, y compris dans le mémoire présenté par la défense. Le motif invoqué pour l'occultation des vitrines était en effet la protection de Gérald Darmanin, de son honneur et de sa réputation. Or, aucune raison valable ne peut justifier que les forces de l’ordre soient au service de la réputation d’un ministre. Il est évident que l’intérêt général ne recouvre pas la réputation et la susceptibilité d’un ministre », estime l'avocate.

D'après elle, la décision de ce 14 janvier constitue néanmoins une victoire pour la protection des vitrines des librairies comme espace d'expression, ainsi que pour la reconnaissance des paroles militantes des femmes qui dénoncent l'impunité.

Pour les commerces du livre, « le juge administratif a affirmé la nécessité de protéger les librairies et considère que celles-ci sont les gardiennes de la démocratie. Au vu du contexte, dans lequel de nombreuses librairies ont fait l’objet d’attaques, notamment de l’extrême droite, ce rappel est nécessaire et bienvenu », conclut Lorraine Questiaux.

La décision du tribunal administratif de Nice est accessible ci-dessous.

Photographie : La librairie Les Parleuses, en décembre 2022

Par Antoine Oury

