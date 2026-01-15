Amour, marginalité, liberté : Billie Holiday comme vous ne l’avez jamais lue

Dès les premières lignes, Camila Sosa Villada impose une voix qui ne demande ni indulgence ni permission. « C’était une beauté. » L’attaque est simple, presque trompeuse, aussitôt fissurée par l’énumération brutale : « une vieille pute, noire, alcoolique, édentée, ancienne taularde, héroïnomane, déglinguée. » Tout est là : la frontalité, l’ironie, la tendresse mêlée à la crudité.

Une histoire d’amour hors normes

Le récit se déploie sur le premier texte comme une confession fiévreuse, portée par María, narratrice et protagoniste, trans latino-américaine à New York, qui raconte son amitié amoureuse avec Billie Holiday. Mais ce serait une erreur de réduire le livre à un hommage biographique.

Ce qui se joue ici, c’est une histoire de reconnaissance mutuelle, presque de sauvetage. « Billie, en revanche, ne nous regardait pas avec crainte. C’était un amour. Un amour, vraiment. » Dans ce regard sans peur, María et Ava trouvent une dignité que le monde leur refuse.

La narration épouse un mouvement circulaire, fait de souvenirs, de digressions, d’élans incontrôlés. Sosa Villada assume cette respiration désordonnée, fidèle à une oralité revendiquée : « Je ne vais pas vous mentir. » Le texte avance par vagues, alternant scènes de survie quotidienne et moments de grâce suspendue. Harlem devient un refuge paradoxal, un territoire nocturne où « les Blancs y étaient des étrangers » et où, pour une fois, la marginalité fait communauté.

Une langue incandescente

Le style frappe par son intensité rythmique. Les phrases s’allongent, s’emballent, puis s’arrêtent net, comme pour reprendre souffle. L’écriture ne cherche jamais l’élégance policée : elle préfère l’excès, la démesure, la chair. « Nous étions des gamines ingénues, comme si nos péchés ne nous protégeaient pas de l’innocence. » Tout est dit de la tension centrale du livre : une innocence paradoxale, née précisément de la transgression.

Les dialogues, rares mais percutants, renforcent cette impression de vérité brute. Quand Billie intervient pour défendre María, l’autorité jaillit sans détour : « Si quelqu’un se moque de nouveau de cette dame, il retournera chez lui sans couilles. » L’effet est immédiat, presque cinématographique, mais jamais gratuit. La violence verbale devient un outil de protection.

Billie Holiday, figure miroir

Billie n’est pas idéalisée. Elle apparaît vulnérable, cabossée, parfois pénible, souvent perdue. « Elle jouissait de sa solitude autant qu’elle la détestait. » Cette ambivalence nourrit l’émotion du récit. À travers elle, María découvre une autre manière d’exister, de s’assumer, de transformer la douleur en puissance expressive.

La musique agit comme une révélation tardive, quasi mystique : « Plus jamais tu n’entendras une musique comme celle-ci. »

Le livre atteint son sommet lors des scènes de concert, où la prose tente — et parvient — à rivaliser avec le chant. « Elle n’avait plus qu’à léviter. » L’image est simple, mais juste. La littérature touche ici à une forme d’extase.

Et renvoie, forcément, à la voie de cette femme extraordinaire... et toutes les autres qu'évoque ce recueil de nouvelles.

Par Victor De Sepausy

Par Victor De Sepausy