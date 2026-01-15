Le vent souffle sur Little Balmoral, lauréat du Prix des lecteurs de livres en grands caractères

Un roman entre retour aux sources et mystère

Dans son livre, Sophie Jomain tisse une fable automnale à la fois tendre et mystérieuse. Phèdre Demay, rappelée en France par l’héritage d’un vieux manoir que possédait sa tante, s’attend à une simple rénovation financièrement salvatrice. À Little Balmoral, cependant, les fenêtres claquent sans vent et des messages énigmatiques apparaissent aux quatre coins de la maison, brouillant les frontières entre réel et possible hantise.

Surtout, l’arrivée d’Adam — ancien amour et désormais journaliste — ranime des blessures du passé que Phèdre pensait refermées. Entre secrets familiaux, retrouvailles inattendues et romance délicate, le roman déroule une atmosphère cosy ponctuée de citrouilles, de bâtons de sauge et de jeux de piste poignants. Par la grâce d’une écriture enveloppante, Jomain célèbre la reconstruction de soi et l’idée que l’automne peut ouvrir les portes d’un renouveau, parfois jusque sous les flocons de l’hiver.

Une autrice au parcours établi

Sophie Jomain est une romancière française dont l’œuvre s’est progressivement imposée dans le paysage éditorial contemporain. Autrice de plus de trente romans, elle a construit une bibliographie particulièrement éclectique, explorant avec aisance des registres variés allant de la littérature fantastique et de l’urban fantasy à la comédie romantique, sans négliger le roman contemporain aux tonalités plus introspectives.

Révélée au grand public par des séries à succès mêlant imaginaire, émotions et personnages attachants, Sophie Jomain s’est distinguée par sa capacité à renouveler les codes des genres qu’elle investit, tout en conservant une écriture accessible et profondément empathique. Ses récits accordent une place centrale aux trajectoires personnelles, à la reconstruction de soi et aux liens affectifs, qu’ils soient amoureux, familiaux ou amicaux.

Très suivie par un lectorat fidèle, notamment parmi les jeunes adultes mais aussi par un public plus large, elle occupe aujourd’hui une place reconnue dans l’édition française. Son travail témoigne d’une volonté constante de concilier divertissement et sensibilité, en proposant des histoires où l’émotion et l’imaginaire servent une réflexion douce sur l’identité, le passage du temps et la possibilité du renouveau.

Une édition pensée pour l’accessibilité à la lecture

Proposé en grands caractères, Le vent souffle sur Little Balmoral est composé en typographie Luciole, en corps 16, une police spécialement conçue pour les personnes présentant une déficience visuelle. Adopté par les éditions de La Loupe depuis janvier 2025, ce choix typographique répond aux exigences de lisibilité et d’accessibilité indispensables aux lecteurs malvoyants.

Un choix porté par les lecteurs

Sélectionné parmi dix-huit ouvrages lors du premier tour, Le vent souffle sur Little Balmoral figurait ensuite parmi les cinq finalistes soumis au vote des lecteurs lors du second tour, organisé du 18 décembre 2025 au 14 janvier 2026.

Le roman de Sophie Jomain est ainsi devenu le premier lauréat du Prix des lecteurs de livres en grands caractères, marquant l’aboutissement de cette première édition.

Crédits photo : Prix Grands caractères

