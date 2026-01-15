2025 marqué par un net repli du marché du livre allemand

Le monde du livre allemand prend acte : l'année 2025 n'a pas cassé la baraque, loin de là, avec un chiffre d'affaires général, en valeur, en baisse de 2,9 %. Ce résultat interrompt la tendance à la hausse des deux années précédentes (+ 2,8 % en 2023, +1,8 % en 2024), même si le niveau reste supérieur à la situation post-Covid. Par rapport à 2022, le marché affiche en effet une hausse de 1 %.

L'important recul des ventes de 2025 se mesure plus encore en volume, puisque la baisse est cette fois estimée à -4,9 %. Le phénomène inflationniste observé depuis quelques années - mesuré cette année à +2,1 % sur les tarifs des ouvrages - n'a cette fois pas réussi à conserver une dynamique positive, en valeur, pour le CA de l'industrie du livre.

Évolution des ventes de livres en 2025, par rapport à 2024, pour tous les canaux de vente (Börsenverein)

Le mois de décembre lui-même, généralement bien disposé pour le livre, a enregistré un recul des ventes, en valeur, de -2,9 %, par rapport à celui de 2024.

Pour les librairies allemandes, l'année 2025 a été difficile, avec une baisse globale des ventes, en volume, de -3 %. Le nombre de références écoulées se contracte également de 5,6 %, sans plus de précisions de la part du Börsenverein. En décembre de l'année dernière, la baisse du CA, en valeur, s'élève à -2,7 %, suggérant une résistance un peu plus importante que les autres canaux de vente. Ici aussi, l'inflation n'est pas parvenu à compenser des volumes en baisse de -3,1 %.

La consommation en berne

Dans le détail des catégories d'ouvrages, la littérature tire son épingle du jeu, avec une croissance des ventes de 1,3 % par rapport à 2024. La section jeunesse et jeunes adultes recule de -2,5 %, quand la non fiction plonge, avec un mouvement de -4,7 %.

Quant au podium des meilleures ventes, il place en tête le dernier livre de Sebastian Fitzek, Der Nachbar, devant Astérix en Lusitanie, de Fabcaro et Didier Conrad et Le Secret des secrets de Dan Brown.

« Le marché du livre pâtit de la même situation que l'ensemble du secteur de la vente au détail », analyse Sebastian Guggolz, président du Börsenverein. Il pointe un repli général de la consommation, mais aussi des charges élevées et des « contraintes administratives » qui pénaliseraient l'activité des revendeurs, éditeurs et logisticiens du livre, sans les détailler.

Il ajoute cependant : « L'intérêt constant des plus jeunes pour le livre donne des raisons d'espérer : l'enthousiasme pour les titres de fiction pour adultes, en particulier, ne cesse de s'affirmer. Cela annonce une année pleine de défis pour l'industrie du livre, mais que l'on peut aborder avec optimisme et confiance. »

Des données consolidées sur l'année 2025 seront publiées au cours de l'été 2026 par le Börsenverein.

Photographie : Une librairie à Hambourg (Stijn Nieuwendijk, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com