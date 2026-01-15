2025 marqué par un net repli du marché du livre allemand

L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
Le 15/01/2026 à 10:35 par Antoine Oury
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
15/01/2026 à 10:35
0
Commentaires
4
Partages
Le monde du livre allemand prend acte : l'année 2025 n'a pas cassé la baraque, loin de là, avec un chiffre d'affaires général, en valeur, en baisse de 2,9 %. Ce résultat interrompt la tendance à la hausse des deux années précédentes (+ 2,8 % en 2023, +1,8 % en 2024), même si le niveau reste supérieur à la situation post-Covid. Par rapport à 2022, le marché affiche en effet une hausse de 1 %.
L'important recul des ventes de 2025 se mesure plus encore en volume, puisque la baisse est cette fois estimée à -4,9 %. Le phénomène inflationniste observé depuis quelques années - mesuré cette année à +2,1 % sur les tarifs des ouvrages - n'a cette fois pas réussi à conserver une dynamique positive, en valeur, pour le CA de l'industrie du livre.
Le mois de décembre lui-même, généralement bien disposé pour le livre, a enregistré un recul des ventes, en valeur, de -2,9 %, par rapport à celui de 2024.
Pour les librairies allemandes, l'année 2025 a été difficile, avec une baisse globale des ventes, en volume, de -3 %. Le nombre de références écoulées se contracte également de 5,6 %, sans plus de précisions de la part du Börsenverein. En décembre de l'année dernière, la baisse du CA, en valeur, s'élève à -2,7 %, suggérant une résistance un peu plus importante que les autres canaux de vente. Ici aussi, l'inflation n'est pas parvenu à compenser des volumes en baisse de -3,1 %.
Dans le détail des catégories d'ouvrages, la littérature tire son épingle du jeu, avec une croissance des ventes de 1,3 % par rapport à 2024. La section jeunesse et jeunes adultes recule de -2,5 %, quand la non fiction plonge, avec un mouvement de -4,7 %.
Quant au podium des meilleures ventes, il place en tête le dernier livre de Sebastian Fitzek, Der Nachbar, devant Astérix en Lusitanie, de Fabcaro et Didier Conrad et Le Secret des secrets de Dan Brown.
À LIRE - Analyser l'économie d'une librairie : un guide pour s'y retrouver
« Le marché du livre pâtit de la même situation que l'ensemble du secteur de la vente au détail », analyse Sebastian Guggolz, président du Börsenverein. Il pointe un repli général de la consommation, mais aussi des charges élevées et des « contraintes administratives » qui pénaliseraient l'activité des revendeurs, éditeurs et logisticiens du livre, sans les détailler.
Il ajoute cependant : « L'intérêt constant des plus jeunes pour le livre donne des raisons d'espérer : l'enthousiasme pour les titres de fiction pour adultes, en particulier, ne cesse de s'affirmer. Cela annonce une année pleine de défis pour l'industrie du livre, mais que l'on peut aborder avec optimisme et confiance. »
Des données consolidées sur l'année 2025 seront publiées au cours de l'été 2026 par le Börsenverein.
Photographie : Une librairie à Hambourg (Stijn Nieuwendijk, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Louis Hachette Group annonce que Dag Rasmussen fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de président-directeur général de Lagardère Travel Retail - la branche du groupe Lagardère dédiée au commerce en zones de transport -, à compter du 1er mars 2026, après plus de dix années à la tête de l’entreprise.
14/01/2026, 14:23
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.
30/12/2025, 15:25
Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.
29/12/2025, 15:55
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Après plus de 10 ans passés en librairie, dont 11 ans à Unithèque, Cécilia Denis a rejoint le service client de Kamael début 2023. Elle a poursuivi son évolution en juin 2025 en devenant attachée commerciale. Elle prend désormais en charge la commercialisation de Gestock, des sites leslibraires.fr et de la solution Fidélivres.
09/12/2025, 10:51
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
La chaine britannique WH Smith traverse une année 2025 tumultueuse. Après avoir vendu en début d'année ses librairies de centre-ville pour se concentrer sur les boutiques situées dans les gares, hôpitaux et aéroports, le groupe a plongé, à la bourse de Londres, après la révélation d'« irrégularités comptables » au sein de sa filiale nord-américaine. Face au scandale, le PDG Carl Cowling a remis sa démission.
20/11/2025, 15:12
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.
31/10/2025, 11:28
L’an passé, Ulule, la plateforme de référence pour le financement participatif, s’associait à ActuaLitté pour la promotion des projets littéraires. En l'espace d'une année, les résultats sont significatifs et nous ont donné de nouvelles idées pour soutenir les projets lancés. En somme, vous n'avez pas fini d'entre parler de nous...
29/10/2025, 16:53
Ce 29 octobre parait Ce que veulent les Français, un ouvrage signé par Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Publié par Fayard, maison intégrée au groupe du très droitier milliardaire Vincent Bolloré, le livre devrait être largement distribué dans les librairies. Mais le parti d'extrême droite compte plutôt sur la plateforme américaine Amazon pour en écouler des palettes...
29/10/2025, 16:24
Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ».
28/10/2025, 17:41
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
Autres articles de la rubrique Métiers
Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.
15/01/2026, 11:15
Pour les auteurices, s'engager sur les mers des négociations n'est pas sans risque, entre tempêtes de clauses contractuelles et remous liés à la mauvaise volonté de la partie adverse. Afin de prendre le large plus sereinement, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse met à disposition un guide ludique et synthétique sur les contrats d'édition et leurs subtilités...
15/01/2026, 09:33
La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ».
14/01/2026, 18:44
Créateur du comic strip Dilbert, Scott Adams est mort le 13 janvier 2026 à Pleasanton en Californie, à l’âge de 68 ans. Auteur d’une des satires les plus diffusées du monde de l’entreprise, il laisse derrière lui une œuvre qui a profondément marqué la culture du travail… mais aussi une fin de parcours éclipsée par des prises de position jugées racistes qui ont entraîné la disparition de Dilbert des grands journaux.
14/01/2026, 17:58
Par arrêté de la ministre de la Culture, Olivier Lombardie est nommé directeur général du Centre national du livre (CNL). Il a pris ses fonctions le 12 janvier auprès de Régine Hatchondo, présidente du CNL, et en succession de Pascal Perrault.
14/01/2026, 17:20
Une fois le manuscrit terminé, une autre étape s'ouvre pour l'auteur qui souhaite faire publier son texte par un éditeur : trouver la bonne maison d'édition. Afin de viser juste et de ne pas multiplier les envois sans réponse, l'auteur Xavier Mayot s'est fait codeur, pour concevoir un outil de diagnostic en ligne de compatibilité entre création et maison d’édition. Accessible gratuitement, il encourage l'utilisateur à « s'investir dans l'envoi de son manuscrit ».
14/01/2026, 15:22
Les Éditions Les 400 coups ont le plaisir d’annoncer que la maison entame un nouveau chapitre de sa grande histoire. Simon de Jocas, président de l’entreprise lors des douze dernières années, cède les rênes de la maison à Renaud Plante et Nicolas Trost - tous deux membres de l’équipe actuelle des 400 coups - ainsi qu’à Gautier Langevin, éditeur de bande dessinée chez Front Froid.
14/01/2026, 14:05
Le Conseil d’administration de La SAIF – Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe – a nommé Églantine de Boissieu directrice générale gérante de la SAIF à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Olivier Brillanceau – directeur général gérant de la SAIF depuis sa création – qui a fait valoir ses droits à la retraite après vingt-sept ans passés à la direction générale de la SAIF, et trente-six années consacrées à la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins.
14/01/2026, 13:39
À l'Assemblée nationale, droite et extrême droite rivalisent de propositions de loi afin d'interdire l'écriture inclusive. Le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) souhaite ainsi en proscrire l'usage pour les « documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public ».
14/01/2026, 12:05
Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi 14 janvier sur X, « un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits », après la mise en cause d’un passage évoquant la mort de plus de 1200 « colons juifs » lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
14/01/2026, 11:45
Le groupe Lefebvre renforce son organisation en annonçant la nomination de Sumi Saint Auguste au poste de directrice des affaires publiques. Elle prendra ses fonctions le 8 janvier 2026 et reportera directement à Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz. Jusqu’à présent, elle occupait la fonction de directrice de la prospective au sein du groupe.
14/01/2026, 10:27
Être libraire n'implique pas seulement de se débrouiller avec les lettres : en tant que commerce, la maitrise des chiffres est tout aussi indispensable. Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur copublient un guide pratique d'analyse et de contrôle économique de l'activité d'une librairie, rédigé par le regretté Michel Ollendorff.
14/01/2026, 09:34
Chaque année, la publication de la liste des 50 livres les plus vendus dans les librairies indépendantes offre un précieux instantané des pratiques de lecture. Le classement 2025 a été dévoilé par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, réunies sous la bannière Les libraires.
13/01/2026, 18:33
Après plus de quarante ans de publications consacrées à la santé des femmes et aux écrits de femmes engagées, les éditions Mamamélis vont céder l’intégralité de leur catalogue aux éditions de l’Arche à compter du 1er janvier 2026. L’annonce a été faite par leur fondatrice, Rina Nissim, dans un communiqué.
13/01/2026, 18:18
Depuis le 5 janvier, Marie-Pauline Gacoin est Directrice générale de CNRS Éditions. Elle a été nommée par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et succède à Blandine Genthon, partie en août 2025 à la direction des PUF. Elle prend la tête de la maison d’édition du CNRS, chargée de diffuser les savoirs scientifiques et de contribuer au débat public.
13/01/2026, 17:43
À deux jours de la sortie de l’autobiographie de Gabriella Papadakis, Pour ne pas disparaître, chez Robert Laffont, Guillaume Cizeron a décidé de contre-attaquer. Le patineur artistique français a annoncé, mardi 13 janvier, avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de ses avocats, son ancienne partenaire de danse sur glace ainsi que son éditeur. Il conteste la présence, dans l’ouvrage, de propos qu’il juge « faux » et « diffamatoires ».
13/01/2026, 17:26
Le conseil d’administration de l’Adelaide Festival a annoncé l’annulation pure et simple de sa composante littéraire, l’Adelaide Writers’ Week, prévue du 28 février au 5 mars. Cette décision fait suite à une crise majeure provoquée par l’éviction de l’écrivaine et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah. La décision intervient après plusieurs jours de contestation et le retrait massif d’auteurs et d’autrices du programme.
13/01/2026, 16:11
L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des agressions contre des librairies, dans toute la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, des enseignes ont été attaquées en raison de leur sélection d'ouvrages ou de leur engagement militant. Un certain nombre d'intimidations ont été signées par l'extrême droite, et le syndicat Sud Culture Solidaires propose un document pour accompagner les commerces victimes de ce type d'incidents.
13/01/2026, 15:52
Jessica Sänger, responsable des affaires européennes et internationales au sein de l'Association des éditeurs et libraires allemands, prend la tête du comité Liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs (UIE).
13/01/2026, 12:26
Freida McFadden, autrice américaine de thrillers à succès, dont notamment La femme de ménage, prolonge son partenariat avec l’éditeur américain Sourcebooks jusqu’en 2028. L’accord, annoncé après une année record en librairie et au cinéma, porte sur trois nouveaux romans à paraître entre 2027 et 2028, tandis que plusieurs adaptations audiovisuelles de son œuvre sont en cours.
13/01/2026, 11:18
L'écrivain australien Craig Silvey, auteur particulièrement en vue dans son pays, a été interpelé ce lundi 12 janvier à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie. Inculpé pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, il aurait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon les enquêteurs.
13/01/2026, 11:06
Trois nouvelles personnalités ont été nommées au sein du cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Parmi elles, un certain Hugues Ghenassia-de Ferran, qui fut notamment sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général de la rue de Valois, avant de devenir directeur général délégué de l'Institut français.
13/01/2026, 09:18
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a introduit plusieurs dispositions relatives à la protection sociale des artistes auteurs. Parmi celles-ci, la création d'un Conseil national de la protection sociale des artistes auteurs, qui revoit considérablement la gouvernance du régime.
13/01/2026, 09:16
Les éditions du Sonneur renforcent leur équipe commerciale avec l’arrivée de François Bétremieux, qui prend en charge les relations libraires, à Paris comme en région, aux côtés de Jean-Luc Remaud.
12/01/2026, 18:11
Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, aujourd’hui directrice de France Inter, et désormais dirigée par Géraldine Mosna-Savoye, animatrice du Souffle de la pensée sur France Culture, la collection de philosophie « La Relève » est relancée par les Éditions de l’Observatoire.
12/01/2026, 17:44
Le poète, dramaturge et essayiste Zéno Bianu est mort le 9 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 75 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, il laisse une œuvre abondante et multiforme, située à la croisée de la poésie, du théâtre, du jazz et des spiritualités orientales.
12/01/2026, 17:33
L’historien français Vincent Lemire s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire israélien, à quelques jours d’un déplacement universitaire prévu à Jérusalem et Tel-Aviv. Spécialiste reconnu du conflit israélo-palestinien, l’universitaire évoque une décision politique ciblant des voix critiques et dénonce une atteinte directe à la liberté académique.
12/01/2026, 17:10
Paru au Seuil en août 2023, le premier roman de Cécile Desprairies, La Propagandiste, est au cœur d'une action en justice porté par le frère et un cousin de l'autrice. Ils lui reprochent une « atteinte à la mémoire des morts » par la présentation de plusieurs membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale.
12/01/2026, 15:28
La déprogrammation de l’autrice et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah par l’Adelaide Festival (Australie) a provoqué une vive contestation dans le monde littéraire. À quelques semaines de l’édition 2026 de l’Adelaide Writers’ Week, programmée du 28 février au 5 mars, plusieurs dizaines d’auteurs ont annoncé leur retrait de l’événement.
12/01/2026, 14:52
Arnoldo Mondadori Editore, un des plus importants groupes éditoriaux italiens, appartient aujourd'hui à la Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. — ou Fininvest —, holding de la famille Berlusconi, qui en a fait l'acquisition en 1991. Ce rachat avait toutefois été entaché de faits de corruption de magistrats, afin d'obtenir une décision favorable face à un concurrent, le groupe CIR de Carlo De Benedetti. Les héritiers Berlusconi ont contesté, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la condamnation de Fininvest en 2011, sans succès.
12/01/2026, 12:11
La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.
12/01/2026, 11:01
Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.
12/01/2026, 10:06
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.
11/01/2026, 16:57
Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils utiliser librement des œuvres protégées sans rémunérer leurs auteurs ? L’épineuse question de ce bras de fer juridique mondial entrera dans une phase décisive en 2026. Après une salve de procès retentissants et un accord historique en 2025, la nouvelle année apportera des décisions majeures, susceptibles de redéfinir l’application du droit d’auteur à l’ère de l’IA.
11/01/2026, 16:12
Commenter cet article