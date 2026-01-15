Les Courageux, un film écrit par l'auteur et scénariste Julien Bouissoux

Coproduit par Maximage GMBH et la RTS - Radio Télévision Suisse, Les Courageux se présente dans les salles françaises en ce mois de janvier. À la distribution, Ophelia Kolb, Jasmine Kalisz Saurer, Paul Besnier, Arthur Devaux ou encore Sabine Timoteo se donnent la réplique.

Le scénario du film a été signé par Julien Bouissoux, écrivain et scénariste français installé en Suisse. Il a notamment publié La Chute du sac en plastique (Rouergue, 2003), Une odyssée (éditions de l'Olivier, 2006), Janvier (éditions de l'Olivier, 2018) ou, plus récemment, L'été au Jary (Gaïa, 2024).

Il est également un scénariste chevronné, collaborateur régulier de Lionel Baier (Les Grandes Ondes (à l'ouest), La vanité, Prénom: Mathieu, La Dérive des continents (au sud)). Il a par ailleurs déjà travaillé avec Jasmin Gordon, à l'occasion des courts-métrages Bonne poire (2015) et Framework (2018).

Par Antoine Oury

