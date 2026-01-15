Un guide pour orienter les auteurs sur les mers des négociations contractuelles

Présenté sous le titre Capitaine Négo au pays des contrats, le document de La Charte a été coécrit par Calouan, Anne Langlois, Samuel Loussouarn et Déborah Mirabel, tandis que les illustrations ont été confiées à Julia Frechette.

« Boussole & baromètre pour auteur·ices égaré·es », il détaille et explicite une étape indispensable et préalable à toute signature de contrat d'édition : la négociation. Si des rapports de force s'activent, évidemment, « [l]’éditeur·ice n’est pas ton ennemi·e, c’est un être humain avec qui tu peux discuter », souligne d'emblée le document, qui incite avant tout au dialogue.

Il invite également les auteurices à « fixer des objectifs et des limites » : « Il faut aussi définir ta propre valeur, ne pas te dévaloriser, apprendre à parler d’argent », liste le guide.

Tous les domaines couverts par le contrat d'édition sont passés en revue, depuis l'à-valoir jusqu'aux droits secondes et dérivés, sans négliger les pourcentages de droits d'auteur, les paliers progressifs selon les ventes de l'œuvre, ou encore la traduction — sous sa forme de création intellectuelle comme d'exploitation éditoriale d'un titre.

À chacune des étapes, « Capitaine Négo » délivre quelques recommandations, en se basant sur les bonnes pratiques en vigueur, une analyse des données recueillies par le baromètre de La Charte ou en rappelant les obligations des éditeurs.

Le guide publié par La Charte avertit aussi les auteurices sur certaines réalités et les moyens de s'en prémunir : par exemple, opposer un refus à un éditeur qui réclame une cession des droits d'adaptation ou des droits de merchandising alors qu'aucun projet clairement défini n'est programmé...

Autre point de vigilance : « Certains contrats prévoient que les droits dérivés (graphiques ou non graphiques) seront calculés non pas sur les recettes brutes encaissées par l’éditeur·ice, mais sur des recettes dites « nettes », sans que ces dernières soient définies ni plafonnées. » Une pratique tout bonnement illégale, rappelle le document.

Capitaine Négo au pays des contrats est accessible ci-dessous, en intégralité.

Photographie : Détail de l'illustration de Julia Frechette pour le guide de La Charte

