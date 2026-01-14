Scott Adams, la chute d’un satiriste du monde du travail

Né le 8 juin 1957 à Windham, dans l'État de New York, Scott Raymond Adams est diplômé en économie, management et business administration. Il travaille pendant près de dix ans dans les télécommunications, notamment chez Pacific Bell, avant de se lancer dans le dessin.

C’est de cette expérience salariale que naît Dilbert, publié pour la première fois le 16 avril 1989. Le strip met en scène un ingénieur informaticien rationnel, enfermé dans un univers d’entreprise absurde. Autour de lui gravitent des figures devenues emblématiques : le Boss à tête de pioche, incarnation du pouvoir sans compétence, Catbert, DRH cynique et sadique, Dogbert le consultant manipulateur, ou encore Alice, ingénieure brillante mais perpétuellement frustrée.

Le succès de la série repose sur une idée simple, devenue théorie managériale populaire : le principe de Dilbert, variante corrosive du principe de Peter, selon lequel les employés les plus incompétents sont promus à des postes où ils nuisent le moins - le management.

Le style de Scott Adams repose sur une économie graphique extrême et un humour elliptique, fondé sur la litote, le non-dit et la complicité avec le lecteur. Dilbert ne cherche pas le gag immédiat : il exige une familiarité avec la culture d’entreprise, ses jargons et ses rituels. Cette exigence a contribué à son statut culte. Cette vision, partagée par des générations de cadres et d’ingénieurs, a fait de Dilbert un outil de reconnaissance collective autant qu’un exutoire.

Le succès est rapide et massif : Dilbert est diffusé dans plus de 2000 journaux, traduit dans 25 langues et publié dans 65 pays. En France, Libération l’accueille dès 1997. La série donne lieu à de nombreux albums, produits dérivés, essais managériaux et même une série télévisée.

En France, First Éditions a d’abord popularisé l’univers de Scott Adams à la fin des années 1990 avec Le Principe de Dilbert, véritable porte d’entrée théorique de la série, suivi de recueils centrés sur Dogbert et sur la satire du management. Albin Michel a ensuite largement décliné la chronique de la vie de bureau, multipliant les titres à un rythme soutenu entre 1997 et 2002. Vents d’Ouest a également publié plusieurs volumes la même année, comme Dargaud.

La rupture de 2023 : propos racistes et disparition de Dilbert

À partir du milieu des années 2000, Scott Adams est frappé par plusieurs troubles neurologiques, dont une dystonie focale affectant sa main et une dysphonie spasmodique. Il poursuit néanmoins son travail grâce au dessin numérique et à une activité de blogueur et de commentateur.

Progressivement, sa parole publique s’éloigne de la satire pour adopter un ton de plus en plus idéologique. Il multiplie les prises de position politiques, complotistes et provocatrices sur son blog, ses podcasts et YouTube.

En février 2023, Scott Adams publie une vidéo commentant un sondage dans lequel une partie des personnes noires interrogées se disent en désaccord avec la phrase « It’s OK to be white ». Il en conclut que les Afro-Américains formeraient un « groupe de haine » et exhorte les Américains blancs à « s’en éloigner autant que possible ».

Ces propos sont largement qualifiés de racistes. La réaction est immédiate : USA Today, The Washington Post, The Plain Dealer, puis de nombreux journaux américains, canadiens et internationaux cessent de publier Dilbert. Son distributeur historique, Andrews McMeel Syndication, rompt le contrat.

Scott Adams invoque la liberté d’expression et refuse toute rétractation. Il relance brièvement la série sous forme de webcomic payant, Daily Dilbert Reborn, sans retrouver son audience.

En mai 2025, Scott Adams annonce être atteint d’un cancer de la prostate métastasé, laissant peu d’espoir quant à son espérance de vie. Récompensé à la fin des années 1990 par les prix Reuben, Harvey, Yellow Kid et Max & Moritz, il reste l’un des satiristes les plus influents de la fin du XXᵉ siècle. Mais son héritage est désormais irrémédiablement fragmenté.

Par Hocine Bouhadjera

