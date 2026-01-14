Endre Ady, San-Antonio : deux hommages pour les Nuits de la lecture 2026

L’Hôtel Littéraire Le Swann et l’Institut Liszt Paris – Centre culturel hongrois organisent une soirée littéraire intitulée « Paris, mon maquis », le mardi 20 janvier à 19 heures.

Cette rencontre rend hommage à deux figures majeures de la culture hongroise : le poète Endre Ady (1877-1919) et le compositeur Béla Bartók (1881-1945). Endre Ady, grand poète symboliste, fut un passeur essentiel entre les cultures française et hongroise. Traducteur de Baudelaire en hongrois, il a chanté à de nombreuses reprises Paris dans ses poèmes, ville qu’il affectionnait particulièrement et où il séjourna régulièrement entre 1904 et 1911.

L’événement se tient précisément dans l’un de ses lieux parisiens de prédilection : l’ancêtre de l’actuel Hôtel Littéraire Le Swann, où une plaque commémorative rappelle encore celui qui célébra « Paris, mon maquis ». Ville des révolutions esthétiques, Paris occupe une place centrale dans son œuvre, tout comme dans l’imaginaire artistique européen du début du XXᵉ siècle.

Souvent présenté comme l’équivalent, en poésie, de Béla Bartók en musique, Endre Ady a vu plusieurs de ses poèmes mis en musique par le compositeur hongrois. La soirée se présente ainsi comme un dialogue entre les arts et les cultures, mais aussi comme un hommage à un Paris flamboyant, capitale de la modernité littéraire et musicale.

À l’occasion de la Journée de la Culture hongroise, Guillaume Métayer, chercheur au CNRS, traducteur et poète, évoquera la figure d’Endre Ady. La comédienne Fanni Endrődi-Engel donnera à entendre un choix de poèmes, lus à la fois en version originale et en traduction française.

Frédéric Dard au cœur d’une rencontre intergénérationnelle

À Thonon-les-Bains, les Nuits de la lecture 2026 prennent la forme d’une rencontre littéraire consacrée à Frédéric Dard, dit San-Antonio, figure emblématique de la littérature populaire française. Pour la deuxième année consécutive, la résidence seniors Nohée s’associe à cet événement culturel national, dans le cadre de la 10ᵉ édition placée sous le thème « Villes et campagnes ».

La rencontre se déroulera le mercredi 21 janvier, de 11h à 12h30, au sein de la résidence Nohée Thonon-les-Bains. Elle prendra la forme d’une conférence-discussion animée par Éric Bouhier, spécialiste reconnu de l’œuvre de Frédéric Dard.

Médecin, publicitaire, muséographe et auteur, Éric Bouhier est notamment l’auteur du Dictionnaire amoureux de San-Antonio (Plon) et du Cabinet des curiosités médicales (Le Passage). Engagé auprès de Médecins Sans Frontières puis du SAMU social de Paris, il place la langue française, le patrimoine et la transmission au cœur de son travail. Membre du jury du Prix du Livre Nohée, il partage pleinement les valeurs portées par la marque, donnant un sens particulier à sa présence dans une résidence pour seniors.

« L’œuvre de Frédéric Dard traverse les générations parce qu’elle raconte autant la France que les Français. Partager cette littérature dans un lieu de vie pour seniors, c’est prolonger une chaîne de transmission où les souvenirs, les mots et le plaisir de lire continuent de circuler », souligne Éric Bouhier.

Vingt-cinq ans après sa disparition, Frédéric Dard demeure une figure majeure de la littérature populaire. Son œuvre foisonnante explore aussi bien les paysages ruraux de son enfance dauphinoise que les grandes villes françaises, de Lyon à Paris. Cette circulation constante entre villes et campagnes fait écho au thème retenu pour l’édition 2026 des Nuits de la lecture.

La conférence sera suivie d’un cocktail déjeunatoire favorisant les échanges entre participants. L’après-midi, un atelier d’écriture sera proposé, réservé aux résidents de la résidence Nohée.

