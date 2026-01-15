Et si le webtoon sauvait la BD sur smartphone ? L’expérience inattendue de Bang !!

C’est de cette frustration que naît Bang!. Non pas comme un produit immédiatement commercialisable, mais comme une expérimentation. Une question simple, presque naïve : existe-t-il quelque part un format dans lequel lire de la bande dessinée sur téléphone devient réellement agréable ? Très vite, la réponse s’impose. « On n’a rien inventé là-dessus. Le format existait déjà : c’est le webtoon », reconnaît le cofondateur. Un format vertical, pensé pour le scroll, façonné pour l’écran et non pour la page.

La comparaison avec TikTok n’est pas anodine. « De la même manière que TikTok a recréé un format vidéo entièrement nouveau, le webtoon a parfaitement compris comment raconter une histoire dans un flux vertical », explique-t-il. L’enjeu, dès lors, n’est pas d’importer un modèle coréen tel quel, mais de voir s’il peut dialoguer avec des œuvres issues de la tradition franco-belge, du comics ou du manga.

Avant même de parler de modèle économique, les fondateurs se lancent dans l’expérimentation. Dans leur coin. Sans éditeur. Sans communication. « On a voulu voir ce que ça donnait, concrètement, de lire une BD franco-belge sur un téléphone, à la manière d’un webtoon ». Les premiers essais sont bricolés, imparfaits, mais révélateurs. Le rendu est là, juste assez convaincant pour donner envie d’aller plus loin. Le problème, lui, est ailleurs : le temps. « Ça nous a pris beaucoup de temps, car on manquait de structure et de process », admet-il.

Les défauts sautent aux yeux : bulles mal adaptées, lettrage à reprendre, cases difficiles à « scroller ». Mais paradoxalement, le résultat visuel reste bluffant. Suffisamment, en tout cas, pour être montré. À Angoulême, lors d’une première démonstration encore artisanale, Bang ! présente sa technologie à plusieurs éditeurs. Et déclenche un véritable intérêt, au delà des attentes initiales. « Le rendu a toujours été très qualifiant », insiste Clément Cousin.

La rencontre avec Futuropolis à Angoulême, en 2024, marquera un tournant. Un éditeur souvent perçu comme exigeant, mais prudent face aux innovations trop nettes. Pourtant, le dialogue s’engage. « Chez eux, il y a eu une vraie curiosité, une vraie audace », souligne-t-il. Très vite, une œuvre s’impose comme terrain d’expérimentation majeur : Le Voyage de Marcel Grob, roman graphique historique scénarisé par Philippe Collin et illustré par Sébastien Goethals.

Le choix n’a rien d’anodin. Œuvre dense, longue, portée par une narration exigeante, Le Voyage de Marcel Grob n’a rien d’un récit d’action calibré pour le scroll. Et c’est précisément ce qui inquiète. « Le défi était de taille, tant pour ne pas perdre l’utilisateur que pour préserver la fluidité narrative », reconnaît Clément Cousin. La question est frontale : le format webtoon peut-il accueillir un roman graphique sans trahir son rythme ni son souffle ?

Les premières webtoonisations sont… chaotiques, se souvient-il avec le sourire. Un mélange de fichiers, un saut involontaire de la page 15 à la page 114, une narration soudain incompréhensible. « On lisait, et d’un coup, l’histoire n’avait plus aucun sens », raconte-t-il avec le recul amusé des crash-tests fondateurs. Émotionnellement, l’équipe oscille. « À la fois “ça rend incroyablement bien”, et en même temps “mais pourquoi l’histoire ne fonctionne plus ?” ».

Ces erreurs deviennent structurantes. Elles obligent Bang! à formaliser des process, à créer des guidelines, à penser le webtoon non plus comme une simple transformation graphique, mais comme une véritable relecture éditoriale. « C’est grâce à ces bugs qu’on a perfectionné l’outil et poser nos premières règles de qualité », explique Clément Cousin.

Le dialogue avec les auteurs joue alors un rôle décisif. Sébastien Goethals, notamment, salue la démarche. « Il nous a dit que c’était une nouvelle façon de redécouvrir son travail », rapporte le cofondateur. Une phrase qui, à elle seule, justifie des mois d’essais, et d’ajustements, dont on découvrira un extrait ci-dessous (les "coupures" dûes au fichier PDF présenté n'existent évidemment pas sur l'app) :

Au-delà de la prouesse technique, Bang ! revendique un objectif presque militant : la transmission. « Comment transmettre le plaisir de la lecture à travers un format qui correspond aux usages contemporains ? », interroge Clément Cousin. La réponse passe parfois par des histoires personnelles. Celle de son père, par exemple, peu amateur de bandes dessinées, devenu lecteur assidu sur smartphone. « Je ne l’avais jamais vu lire de BD de sa vie », confie-t-il. Jusqu’à ce que le téléphone fasse tomber la barrière.

Avec Le Voyage de Marcel Grob, Bang ! ne signe pas une première mondiale ni une rupture définitive. Mais un aboutissement. Celui d’une expérimentation patiente, parfois maladroite, toujours réfléchie. Une preuve, surtout, que le webtoon n’est pas condamné à l’entertainment rapide, et que le patrimoine narratif peut, lui aussi, trouver sa place dans le flux vertical.

À essayer à cette adresse. Un extrait de la BD originelle est à découvrir en fin d'article, pour comparer les deux approches...

Crédits photo : de gauche à droite, Clément Cousin, Benjamin Tollié et Nicolas de Rémacle

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com