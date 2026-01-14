Olivier Lombardie nommé directeur général du Centre national du livre

Fort d’une longue expérience dans les instances de plusieurs institutions culturelles, il a notamment été directeur général délégué de l’Institut national de l’audiovisuel - auprès d’Emmanuel Hoog -, puis directeur marketing et commercial de l’Agence France Presse.

Par ailleurs, Olivier Lombardie a également occupé le poste d’administrateur général de l’Opéra national de Bordeaux, de l'Opéra-Comique ou encore du Théâtre national de Chaillot. Il vient d’achever une année de transition à la tête de l’Opéra de Dijon.

Crédits photo © Philippe Maupetit.

Par Dépêche

