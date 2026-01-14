Après le Conseil d’État, l’écriture inclusive portée devant la justice européenne

La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives à l’Hôtel de Ville de Paris continue d’alimenter la controverse. Après la réaction de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce, cette fois, son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour contester le jugement, estimant que le dossier est « loin d’être terminé ».
Son président, Régis Ravat, indique que la procédure devant la CEDH s’engagerait selon les modalités classiques de la juridiction, avec une phase d’examen de la recevabilité, puis, en cas d’admission, un éventuel examen au fond.
L’association Francophonie Avenir, engagée dans la défense de la langue française, avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi visant à faire annuler l’usage de l’écriture inclusive sur des plaques commémoratives rendant hommage à des élus parisiens.
La plus haute juridiction de l'ordre administratif a jugé que l’usage du point médian ne constituait ni l’emploi d’une langue étrangère ni une atteinte manifeste aux exigences légales applicables aux inscriptions officielles. Elle a ainsi encadré son analyse au strict terrain de la légalité des plaques concernées.
Le litige portait ici exclusivement sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, mentionnant notamment « les président·e·s du Conseil de Paris » et « les conseiller·e·s de Paris ». L’association Francophonie Avenir estime qu’elles contreviennent à la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, relative à l’emploi de la langue française.
Elle impose l’usage du français dans les communications des personnes publiques, notamment pour les inscriptions et annonces destinées à l’information du public dans l’espace public, sans définir précisément les règles typographiques applicables. Dit autrement, la loi ne définit pas ce qui relève ou non du français sur le plan lexicographique, laissant au juge une large marge d’interprétation.
Daniel De Poli, membre de l’association, qui répond ici « en tant que simple adhérent, et non au nom de l’association », met en cause l’argumentation retenue par la juridiction et affirme : « Le point médian n’appartient pas à la langue française. Ainsi, dans le dictionnaire de l’Académie française, aucun mot n’en contient. »
Au cœur de la contestation portée par Francophonie Avenir se trouve une phrase issue de la décision de la juridiction administrative d’appel : « En premier lieu, une telle présentation, destinée à faire apparaître, au moyen d’un simple point, la forme d’un mot au masculin comme au féminin, en évitant la répétition de ce mot, ne saurait être regardée comme relevant de l’usage d’une autre langue que le français. »
Pour Daniel De Poli, ce raisonnement pose problème. Il considère que la juridiction opère un raccourci en opposant deux catégories — le français et les langues étrangères — sans envisager une troisième possibilité : celle d’une graphie qui ne relèverait d’aucune langue normée. Selon lui, le fait qu’une écriture ne soit pas étrangère ne suffit pas à démontrer qu’elle appartient au français, au sens linguistique et lexicographique du terme.
Face au jugement rendu par la juridiction administrative d’appel en avril 2025, qui a également rejeté le recours dirigé contre les plaques commémoratives de l’Hôtel de Ville de Paris en confirmant l’analyse du tribunal administratif, Daniel De Poli juge le raisonnement retenu « fallacieux ».
Selon lui, le raisonnement retenu « sous-entend que le barbarisme “conseiller·e·s” devrait fatalement se rattacher à une langue ». L’adhérent estime plus largement que cette analyse relève d’un « jugement purement politique ». Il cite notamment l’usage de la double flexion dans les motifs de la décision — « présidents et présidentes », « conseillers et conseillères » — et mentionne le fait que les magistrates étaient des femmes, des éléments qu’il intègre à son argumentaire et qu’il présente comme révélateurs, à ses yeux, du caractère politique de la décision. Une analyse qui n’est pas partagée par les juridictions.
Pourquoi avoir attaqué des plaques commémoratives, sans portée réglementaire ? Daniel De Poli répond que, selon lui, d’autres fronts ont également été ouverts : « Ainsi, l’université Grenoble-Alpes a été condamnée en mai 2023 pour emploi de cette écriture. » Les deux situations relèvent toutefois de cadres juridiques différents : la décision concernant l’université portait sur des documents administratifs émanant d’un établissement public d’enseignement, tandis que le litige parisien concernait des plaques commémoratives dépourvues de portée réglementaire.
Daniel De Poli avance également que la saisine de la CEDH aurait un effet suspensif sur la décision du Conseil d’État, au point de rendre celle-ci inopposable. Cette lecture appelle toutefois une mise au point : le dépôt d’un recours devant la CEDH n’entraîne pas, par lui-même, la suspension automatique d’une décision nationale devenue définitive.
Sauf mesures provisoires exceptionnelles, les décisions des juridictions internes continuent de produire leurs effets pendant l’examen du recours européen, dont l’instruction peut s’étendre sur une durée longue.
L’association permet aussi de replacer ce recours annoncé dans un contexte plus large. D’un côté, l’écriture inclusive — et en particulier le point médian — est présentée comme déjà proscrite dans certains cadres : les actes administratifs et l’enseignement scolaire, au nom de principes de rédaction et de lisibilité. De l’autre, plusieurs propositions de loi récentes cherchent à élargir encore le champ d’interdiction, notamment dans l’enseignement supérieur et dans l’espace public.
Dans ce sillage, une proposition de loi portée par le député Corentin Le Fur (Droite républicaine, Côtes-d’Armor) vise à proscrire l’usage du point médian et de procédés assimilés dans l’ensemble de l’espace public, par une modification de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
À LIRE - Écriture inclusive : comment la Région PACA s'est piégée dans son propre combat
Le député RN Jocelyn Dessigny (Aisne) a également déposé une proposition de loi visant à en proscrire l’usage dans l’enseignement supérieur et la recherche, en ciblant non seulement le point médian, mais aussi la double flexion et certains néologismes, dont le pronom « iel ».
D’autres initiatives ont été avancées, notamment par la députée Anne-Laure Blin (Droite républicaine), qui a évoqué l’instauration de sanctions financières à l’encontre des personnes morales recourant à l’écriture inclusive, y compris par la féminisation des titres. En parallèle, une proposition de loi adoptée en 2023 au Sénat par le groupe Les Républicains visait à exclure l’écriture inclusive du champ de la langue française en modifiant la loi Toubon, sans avoir, à ce stade, été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
