Le retour de Michel Houellebecq se fait... en musique

Intitulé Souvenez-vous de l’homme, ce nouvel opus se compose de douze titres, constitués de textes originaux écrits et déclamés par l’auteur.

La sortie de l’album est annoncée pour le 6 mars sur le label Modulor. Un premier extrait, Ils chevauchaient le vent, sera mis à disposition sur les plateformes de streaming à partir du 28 janvier. Sur ce disque, Michel Houellebecq est accompagné par le compositeur Frédéric Lo, musicien éclectique ayant notamment collaboré avec Pete Doherty sur l’album The fantasy life of Poetry & Crime, ou Daniel Darc sur Crèvecœur.

Le duo prévoit de se produire sur scène en avril pour dix concerts à La Scala à Paris, avant d’entamer une tournée.

La musique comme prolongement de l’écriture

Ce retour en musique s’inscrit dans un parcours déjà marqué par plusieurs incursions sonores. Michel Houellebecq s’est, à différentes reprises, confronté à la scène et au disque en mêlant poésie, voix parlée et accompagnement musical.

Dès Le Sens du combat, en 1996, il récitait ses poèmes sur fond sonore, avant de poursuivre avec Présence humaine en 2000, en collaboration avec le producteur Bertrand Burgalat. En 2007, Établissement d’un ciel d’alternance prolongeait cette exploration d’une parole poétique portée par la musique.

Ses performances scéniques ont régulièrement surpris. Elles ont parfois pris des formes inattendues, comme lors de sa tournée des plages en 1999, ou plus récemment au Printemps de Bourges, où il a déclamé ses textes enveloppés de musique électronique. Cette dimension performative, à la frontière de la lecture et du concert, constitue l’un des traits singuliers de son rapport à la musique.

Une figure littéraire controversée

Réactionnaire de plus en plus assumé pour certains, ce que refléterait, entre autres, son dernier roman en date, Anéantir, observateur lucide et prophète des dérives des sociétés occidentales pour ses admirateurs, Michel Houellebecq demeure une figure centrale du paysage littéraire contemporain.

Auteur de nombreux romans, essais et recueils, il est notamment connu pour Les Particules élémentaires, La carte et le territoire, récompensé par le prix Goncourt, ou encore Soumission. Ses ouvrages ont été traduits dans une quarantaine de langues.

En 2023, il a publié Quelques mois dans ma vie. Octobre 2022 – mars 2023 chez Flammarion, un récit autobiographique dans lequel il revient notamment sur son film porno, ses bisbilles avec Michel Onfray ou son rapport à l'euthanasie...

