La Résidence, un roman pour comprendre la colonisation de l’Afrique du Nord

Dans La Résidence, Laurent Crassat entraîne le lecteur au cœur d’un long XIXᵉ siècle colonial, marqué par les ambitions concurrentes des puissances européennes en Afrique du Nord. Le récit s’appuie sur une documentation dense pour restituer les mécanismes de la conquête, les calculs diplomatiques et les stratégies économiques qui accompagnent l’expansion coloniale française.

L’auteur met en lumière les rapports de force internationaux et les rivalités qui traversent l’Europe, tout en montrant comment ces logiques se traduisent concrètement sur les territoires colonisés.

Le roman oppose clairement deux modèles de domination. En Algérie, la conquête est décrite comme brutale, menée par la guerre et la répression, au prix de violences massives. Au Maroc, l’instauration du protectorat apparaît plus progressive et plus dissimulée, sans pour autant être exempte de coercition. À travers ces contrastes, le texte donne à voir le quotidien des colonisés comme celui des colons, et inscrit les trajectoires individuelles dans une histoire plus vaste, ponctuée d’événements majeurs aussi bien en Afrique du Nord qu’en France, de la prise d’Alger à la Troisième République, en passant par la guerre de 1870, la Commune de Paris ou la crise de Tanger.

Laurent Crassat accorde également une place centrale aux figures historiques qui incarnent le colonialisme et ses oppositions. Des responsables politiques et militaires français aux chefs de la résistance nord-africaine, le récit croise les parcours et les discours, tout en faisant entendre la voix d’intellectuels et d’artistes de l’époque.

L’analyse des tensions d’Agadir en 1911 souligne leur rôle dans l’enchaînement des crises européennes ayant précédé la Première Guerre mondiale, élargissant encore la portée du propos.

Porté par une ironie acérée et une langue volontairement truculente, jouant avec les codes et le phrasé des élites du temps, La Résidence adopte une distance critique qui permet de saisir à la fois les enjeux historiques de la colonisation et leurs résonances contemporaines, sans céder à la simplification ni à l’anachronisme.

Les éditions Intervalles vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1975 à Bordeaux, Laurent Crassat est écrivain, romancier et professeur de philosophie. Il a enseigné notamment au lycée français de Meknès avant de s’installer en Dordogne. La Résidence constitue son premier roman, dans lequel il met à profit son goût pour l’histoire, la réflexion politique et le travail de la langue.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com