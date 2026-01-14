De Picsou aux Dalton, l’argent en bande dessinée exposé à Paris

Commissariée par Lucas Hureau et Damien MacDonald et produite par la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, l’exposition propose une lecture transversale de près de deux siècles de création graphique.

Depuis ses débuts, la bande dessinée utilise l’argent comme ressort narratif central. Trésors, héritages, braquages ou débrouille quotidienne structurent les aventures de personnages devenus iconiques, de Picsou aux Dalton, de Tintin à Largo Winch. « CLING ! » s’appuie sur cet imaginaire collectif pour interroger les rapports sociaux, économiques et symboliques liés à la richesse et au pouvoir.

Présentée sur 650 m², l’exposition rassemble planches originales, éditions rares, objets, extraits de films et œuvres contemporaines. La scénographie, conçue par Marine Brunet (Agence Soplo) et le graphisme de Roman Gigou, accompagne un parcours conçu pour faire dialoguer œuvres historiques et créations actuelles. Le projet s’inscrit dans un lieu dont l’histoire est directement liée à la monnaie et à l’économie.

Will EISNER dit William Erwin Eisner. 1917 - 2005 ; The Spirit, 1982 Gouaches de couleurs et encre de Chine sur papier.

Couverture de Spirit Magazine #38 Éditions Kitchen Sink Press 38,1 x 55,6 cm © Photo musée de la Bande dessinée, CIBDI, Angoulême

Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris, résume l’enjeu de l’exposition : « Avec l’exposition CLING ! La bande dessinée parle cash, la Monnaie de Paris invite le public à porter un regard neuf sur un art populaire qui interroge avec audace notre rapport à l’argent. Des mythes de la richesse aux critiques les plus mordantes, la bande dessinée révèle les ressorts économiques de notre société. »

Une lecture thématique par archétypes

Le parcours est structuré autour de huit archétypes récurrents : aventuriers, voleurs, joueurs, épargnants, milliardaires, marginaux, faussaires et alchimistes. Ces figures permettent d’aborder différentes manières de représenter l’argent et la richesse, du coffre-fort à la fausse monnaie, de la spéculation à la survie économique. L’exposition traverse ainsi les grands courants de la BD, des strips de presse américains aux mangas, en passant par la bande dessinée franco-belge et les comics.

Chaque archétype donne lieu à une commande originale confiée à un auteur ou une autrice contemporaine. Ugo Bienvenu, Blutch, Coco, Nicolas de Crécy, Florence Cestac, Anouk Ricard, Thomas Ott et Catherine Meurisse proposent des créations inédites qui prolongent ou détournent ces figures classiques.

Cette approche thématique permet de relier des univers graphiques très différents autour de problématiques communes. Elle met en évidence la capacité de la bande dessinée à simplifier, critiquer ou détourner des mécanismes économiques complexes, sans perdre son efficacité narrative.

Des personnages populaires à la critique sociale

L’exposition réunit de nombreux héros et anti-héros connus du grand public, parmi lesquels Tintin, Astérix, Lucky Luke, Picsou, Batman, les Schtroumpfs ou Gaston Lagaffe. Elle inclut également des figures issues de la BD américaine underground, du manga ou de la bande dessinée d’auteur, comme les Freak Brothers ou Lupin III.

Au-delà du divertissement, « CLING ! » met en lumière la dimension critique de la bande dessinée. Le format a souvent interrogé les excès du capitalisme, la valeur du travail ou les inégalités, tout en restant accessible à un large public. Il a aussi joué un rôle pédagogique, notamment auprès des plus jeunes, en donnant des formes narratives à des réalités économiques abstraites.

De gauche à droite : François Schuiten et Benoît Peeters, Extrait de Les Cités Obscures - L’archiviste, La porte du temps, 1986 © Casterman ; Adrian SMITH, L’univers des dragons, tome 2, deuxième souffle, Smaug, 2008 Gouache de couleurs sur carton, couverture Éditions Daniel Maghen 56 x 38,2 cm © Editions Daniel Maghen

Les commissaires rappellent cette continuité historique : « Depuis maintenant deux siècles, les grands artistes de la bande dessinée détournent les représentations traditionnelles pour parler d’argent avec radicalité et humour. Les révolutions industrielles, les guerres mondiales et les crises économiques ont fait évoluer son discours, mais sans jamais entamer sa créativité et sa capacité à faire rêver. »

Avec « CLING ! La bande dessinée parle cash », la Monnaie de Paris propose une exposition centrée sur les liens entre création graphique et économie. Le parcours met en évidence la manière dont la bande dessinée accompagne, observe et questionne les transformations économiques, tout en conservant sa forte dimension populaire.

Crédits photo : Winsor MCCAY 1867 - 1934 (États-Unis d’Amérique). Pennies into Dollars, 1933 Encre de Chine sur papier. Publié dans le journal The Omaha Bee-News du vendredi 26 mai 1933 41,9 x 29,2 cm

Winsor McCay, Pennies into Dollars, 1933, The Omaha Bee-News Photo © DR

Par Ewen Berton

