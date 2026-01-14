Les Petits champions de la lecture reçus au château de Versailles pour leurs finales écoles

Pendant ces journées des 22 et 23 janvier, les élèves feront littéralement résonner leurs lectures dans les décors historiques du château. Une expérience unique, qui permet à chaque classe d’élire le ou la petit champion chargé de représenter son établissement au niveau départemental.

Les Nuits de la lecture, un rendez-vous national

La venue des Petits champions de la lecture s’inscrit dans le cadre de la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture, pilotées par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture. Cet événement national célèbre chaque année le plaisir de lire en France et au-delà de ses frontières.

En 2025, plus de 8500 événements, répartis dans 4000 lieux, ont ainsi mis la littérature à l’honneur sur l’ensemble du territoire.

Lire à voix haute dans un décor royal

Pour cette édition, 36 classes issues de 20 écoles d’Île-de-France inscrites aux Petits champions de la lecture auront la chance d’organiser leur finale école au château de Versailles. Depuis maintenant dix ans, ce lieu emblématique est mis à disposition de l’association pour accueillir les jeunes lecteurs dans un décor digne des grands romans de cape et d’épée.

Sur le parquet royal, chaque élève lira à voix haute un extrait du roman jeunesse de son choix. Les classes participantes joueront également un rôle actif dans le processus de sélection : chaque groupe intégrera le jury d’une autre classe, aux côtés de professionnels du livre, afin de désigner le petit champion qui représentera son école lors des finales départementales.

Après la lecture, une découverte littéraire du château

Au-delà des épreuves de lecture, une partie de la journée sera consacrée à la découverte du château de Versailles sous un angle littéraire. Les équipes du château proposeront plusieurs visites guidées et ateliers, parmi lesquels :

un voyage poétique à travers les œuvres du château, accompagné d’ateliers d’écriture en vers ou en prose ;

une exploration de la symbolique des animaux présents dans les décors de Versailles, suivie d’un atelier d’expression corporelle pour leur donner vie ;

une visite et une initiation à l’art de la comédie satirique sur les traces de Molière ;

un parcours guidé invitant les élèves à aider Molière à résoudre des casse-têtes pour achever sa pièce à temps pour le Roi.

Accréditations presse

Les journalistes souhaitant suivre les finales des Petits champions de la lecture au château de Versailles sont invités à contacter le service de presse afin d’organiser leur visite.

Clémentine Beauvais marraine

Créée en 2012, l’association Les Petits champions de la lecture a pour mission de développer le goût de la lecture chez les enfants de 8 à 11 ans, à travers l’organisation d’un grand jeu de lecture à voix haute.

Pour l’édition 2024–2025, plus de 200.000 enfants participent à l’opération, soit plus d’un élève de CM1 ou CM2 sur dix, en France et à l’étranger.

Placée sous le parrainage du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture, l’association est présidée par Antoine Gallimard. Le jeu est marrainé par Clémentine Beauvais, autrice jeunesse et enseignante-chercheuse spécialisée en littérature jeunesse.

Les établissements participants aux Nuits de la lecture du château de Versailles :

Jeudi 22 janvier :

École Ferdinand Buisson - Meudon (Hauts-de-Seine)

École Georges Gusdorf - Paris XIVe

École Alphonse Daudet - Egly (Essonne)

École élémentaire de la Plaine - Paris XXe

École Brancion (REP) - Paris XVe

École Plume Vert - Ozoir la ferrière (Seine-et-Marne)

École polyvalente Championnet (REP) - Paris XVIIIe

École Paul Eluard 2 (REP) - Persan (Val-d’Oise)

École Saint Thérèse - Ecouen (Val-d’Oise)

École Thiers - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

École Küss (REP)- Paris XIIIe

Vendredi 23 janvier :

École Pierre et Marie Curie - La Celle Saint-Cloud (Yvelines)

École Notre Dame des Oiseaux - Verneuil (Yvelines)

École Pallu - Le Vésinet (Yvelines)

École Louis Pasteur - Beauchamps (Val-d’Oise)

École Ariane élémentaire - Villabé (Essonne)

École SCEJ - Samois (Seine-et-Marne)

École Notre Dame de Lorette - Paris IXe

École élémentaire du Parc de l'Aulnay - Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne)

École de la Butte des Bergers - Servon (Seine-et-Marne)

Crédit photo : domaine public / Château de Versailles

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com