Tim Burton réinvente le mythe de 50 Foot Woman avec les scénaristes de KPop Demon Hunters

Ce rapprochement, à première vue surprenant, illustre la porosité croissante entre styles narratifs et générations de créateurs. Danya Jimenez et Hannah McMechan, respectivement co-auteures du scénario animé KPop Demon Hunters, semblent en effet parfaitement placées pour écrire le prochain chapitre d’un film culte, tout en injectant une sensibilité contemporaine sur fond d’imaginaire pop.

D’un classique B-movie à une réinvention moderne

Le projet en question est un remake de L’Attaque de la femme de 50 pieds (Attack of the Fifty-Foot Woman), œuvre de science-fiction produite en 1958. Dans sa version originelle, l’histoire suit Nancy Archer, une héritière dont la rencontre avec un vaisseau extraterrestre provoque une croissance gigantesque, jusqu’à atteindre cinquante pieds de hauteur.

Forte de son physique colossal, elle entame alors une confrontation destructrice avec son mari infidèle. Cette image iconique — une femme titanesque dominant un décor suburbain — est entrée dans l’imaginaire collectif et fait aujourd’hui figure de symbole féministe involontaire.

Warner Bros. Pictures a confié à Burton la réalisation et la production du remake, aux côtés de producteurs tels qu’Andrew Mittman et Tommy Harper. La société LuckyChap, de Margot Robbie, est également impliquée dans le développement.

L’œuvre a bien connu, après sa sortie, plusieurs déclinaisons et réappropriations dans la culture populaire, notamment en littérature pulp, en comics ainsi que des remakes et variations audiovisuelles. De fait, si le film n’adapte aucun livre, il a inspiré en retour une série de textes courts publiés dans des revues pulp et magazines de SF à partir de la fin des années 1950. Ces récits ne sont pas des adaptations officielles, mais des variations thématiques : femmes géantes, mutations extraterrestres, inversion des rapports de pouvoir entre les sexes.

Des publications comme Fantastic Universe, Amazing Stories ou Weird Tales ont accueilli, dans les années suivantes, des nouvelles que plusieurs chercheurs considèrent comme des échos directs du film, sans licence formelle. Il s’agit donc davantage d’une pollinisation culturelle que d’une franchise structurée.

C’est surtout dans le comic book que l’héritage du film se révèle le plus visible. À partir des années 1970, puis surtout dans les décennies suivantes, la figure de la femme géante devient un archétype récurrent, parfois parodique, parfois revendicatif.

Plusieurs éditeurs indépendants et mainstream ont exploité cette iconographie : Dark Horse Comics, dans des anthologies hommage à la SF des années 1950 de même que DC Comics et Marvel, via des personnages ou récits jouant explicitement avec le trope de la femme colossale. Sans oublier Dynamite Entertainment, qui a publié des couvertures et récits clairement inspirés de l’esthétique du film original.

S’il n’existe pas de série de comics officielle directement adaptée du film de 1958, son influence est régulièrement citée par les auteurs et historiens du médium.

Un duo créatif au cœur du renouveau

Le rôle que jouent Jimenez et McMechan mérite une attention particulière : après avoir contribué à faire de KPop Demon Hunters le film le plus regardé de l’histoire de Netflix — un succès global tant critique que commercial —, elles s’apprêtent à transposer leur sens du récit dans une matrice aussi différente que celle de l’horreur SF classique.

Leur déclaration, relayée par The Hollywood Reporter, est d’une franchise qui donne le ton de leur approche : « Nous sommes obsédées par l’idée d’une femme de cinquante pieds semant le chaos parce qu’un homme l’a trompée. Nous avons l’impression que beaucoup de gens s’y reconnaîtront. »

Ce choix d’angle — centré sur la colère féminine et la revanche — pourrait bien transformer un pitch initialement kitsch en une fable viscérale et symbolique, en phase avec les préoccupations socioculturelles actuelles.

L’héritage burtonien comme fil directeur

En confiant à ce tandem la réécriture, Burton inscrit ce projet dans une continuité artistique claire : son cinéma a toujours exploré, avec empathie et fantaisie, les marges de l’expérience humaine. Pensons aux figures transformées, au grotesque poétique ou encore aux protagonistes incompris qui peuplent sa filmographie.

Cette dimension narrative, qui fait de la déformation une métaphore de l’altérité, pourrait se révéler fertile pour réinterpréter une intrigue de SF qui, à l’origine, flirtait avec le pulp des années 1950.

La participation possible de Margot Robbie au casting — évoquée dans plusieurs médias — alimente davantage le débat : quelle actrice pour incarner une héroïne littéralement plus grande que nature ? Et surtout : comment conjuguer l’expression de puissance physique et émotionnelle dans un cadre hollywoodien mainstream ?

Des perspectives renouvelées pour un genre en quête d’air

Au moment où la science-fiction se réinvente, oscillant entre blockbusters et propositions plus singulières, cette collaboration intergénérationnelle signée Burton et le duo de KPop Demon Hunters promet une revisite audacieuse d’un mythe visuel. Si peu de détails ont filtré sur la distribution ou la date de sortie, l’annonce suffit à raviver l’intérêt des amateurs de cinéma de genre.

Ainsi, à rebours de toute nostalgie mécanique, ce remake pourrait bien s’imposer comme une réécriture critique du classique — un retour vers le futur, où le gigantesque n’est plus seulement spectacle, mais signe.

Par Clément Solym

