Cécile Coulon et Pascal Quignard parlent écriture et initiation sur Public Sénat

Cécile Coulon vient présenter Le visage de la nuit, publié aux éditions L’iconoclaste. Le roman prend la forme d’un conte à suspens centré sur un adolescent marginal, confronté à la violence et à la question de l’identité. À travers cette figure, le récit explore un passage vers l’âge adulte, dans un univers sombre où la poésie structure la narration. L’ouvrage s’inscrit dans une veine à la fois symbolique et narrative.

Pascal Quignard est invité pour Il n’y a pas de place pour la mort, paru aux Éditions Hardies, maison d’édition récemment créée. Le texte relate une fuite amoureuse, nourrie de souvenirs autobiographiques et d’une réflexion sur la mémoire. L’auteur y développe une écriture introspective, centrée sur les sensations et les réminiscences. Le récit met en avant une expérience de transformation intime, marquée par la perte et le déplacement.

Regards croisés sur deux romans d’initiation

L’émission met en perspective ces deux livres en les abordant comme des romans d’initiation, malgré leurs formes et leurs tonalités distinctes. Dans les deux cas, il est question de passage, de rupture et de construction de soi. Claire Chazal guide l’échange afin de faire ressortir les points de convergence entre les œuvres, sans gommer leurs différences.

À travers cette rencontre, Au bonheur des livres propose une lecture croisée de deux œuvres contemporaines.

Crédits photo : Au bonheur des livres

Par Dépêche

