Arnaud Lagardère prend la présidence non exécutive de Lagardère Travel Retail

Dans le cadre d’une transition de gouvernance engagée dès juin 2025, Frédéric Chevalier lui succédera à la même date. Cette nomination s’inscrit dans une volonté affichée de continuité managériale et stratégique. Frédéric Chevalier exercera ses fonctions sous la supervision d’un conseil d’administration présidé par Arnaud Lagardère, nommé président non exécutif de Lagardère Travel Retail.

Lagardère sépare les fonctions de président et de directeur général au sein de sa branche Travel Retail. Le président-directeur général de Lagardère SA et vice-président de Louis Hachette Group a déjà été nommé à la présidence exécutive du groupe Prisma Media en août dernier.

Une succession préparée de longue date

Présent au sein de Lagardère Travel Retail depuis 2006, Frédéric Chevalier a occupé plusieurs fonctions clés et participé aux évolutions stratégiques du groupe au cours des deux dernières décennies. Il a notamment été impliqué dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie globale de l’entreprise, en particulier dans l’intégration structurelle de ses trois activités – Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration – et dans l’accélération de son développement à l’international.

Sa nomination en remplacement de Dag Rasmussen est présentée comme une évolution naturelle, mûrement préparée et pleinement alignée avec la stratégie de long terme de Lagardère Travel Retail. Le 1er juillet 2025, il était promu Directeur Général de Lagardère Travel Retail, aux côtés de Dag Rasmussen, qui conservait alors la présidence du groupe.

Plus de trois décennies au service du groupe

Dag Rasmussen a rejoint Lagardère Travel Retail en 1988. Il a accompagné le développement de l’entreprise et son expansion internationale. Sous sa direction, Lagardère Travel Retail a triplé son chiffre d’affaires, étendu sa présence géographique et développé ses activités à l’international, notamment à travers le développement de ses activités et de ses partenariats.

Arnaud Lagardère souligne : « Dag Rasmussen a joué un rôle déterminant dans la transformation de Lagardère Travel Retail en un acteur mondial de premier plan du Travel Retail. Pendant plus de dix ans, il a su allier vision stratégique et excellence d’exécution, bâtissant une entreprise plus forte, plus résiliente et solidement positionnée pour l’avenir. »

Et d'ajouter : « Je tiens à remercier chaleureusement Dag pour son engagement et sa contribution au succès de l’entreprise. Je lui souhaite une excellente retraite, très amplement méritée. Je souhaite également féliciter Frédéric Chevalier pour cette évolution. J’ai une entière confiance en sa capacité à conduire Lagardère Travel Retail dans sa prochaine phase de développement, dans la continuité d’une stratégie qui a démontré toute sa pertinence et son efficacité. »

« Une aventure incroyable »

Dag Rasmussen revient lui-même sur ces années passées au sein du groupe : « Ces 37 années au sein de Lagardère Travel Retail ont été une aventure incroyable. Avec le soutien déterminant d’Arnaud Lagardère et du Groupe, et l’implication de l’ensemble de nos équipes, nous avons construit une entreprise plus forte, plus globale et mieux armée pour l’avenir. »

Il insiste : « J’ai une confiance totale dans la capacité de Frédéric à poursuivre cette dynamique, avec l’appui du Conseil. » Avant de conclure : « Ce fut un privilège de travailler avec des collègues et des partenaires aussi talentueux à travers le monde, et je leur suis sincèrement reconnaissant pour leur engagement, leur professionnalisme et les relations nouées au fil des années. »

De son côté, Frédéric Chevalier se place résolument dans la continuité de l’action menée : « La vision d’Arnaud Lagardère et le leadership de Dag ont profondément façonné Lagardère Travel Retail et l’entreprise que nous sommes aujourd’hui. Je suis fier de m’inscrire dans cette continuité et de poursuivre notre stratégie avec la même ambition, la même exigence et le même sens des responsabilités. »

Lagardère Travel Retail constitue l’un des trois grands pôles d’activité de Louis Hachette Group, aux côtés de Lagardère Publishing et de Prisma Media. Le groupe détient 66,31 % de Lagardère SA et 100 % de Prisma Media, et emploie plus de 34.000 collaborateurs dans plus de 45 pays.

Lagardère Travel Retail est une filiale à 100 % de Lagardère SA, elle-même détenue majoritairement (66,3 %) par Louis Hachette Group.

