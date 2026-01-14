Vous ne lirez plus jamais l’Histoire du Cambodge de la même manière : Une main vers le ciel

Phnom Penh, le vernis et la faille

Tout commence par une scène presque domestique, traversée d’ironie tendre. « C’est bien la première fois que tu vois sourire ton oncle. » L’affection affleure derrière la rudesse, et l’auteur l’ancre dans une fidélité touchante : « Tu es son unique projet. »

La relation se dit par le rituel — l’après-midi, la grille du lycée, le sachet de gâteaux — et par une phrase-déclaration, simple, inoubliable : « Tu l’aimes comme un père. » « C’est pour ça qu’il ferme le magasin tous les jours entre seize heures et dix-sept heures. Il s’arrête dans une boulangerie près de l’ambassade américaine et il se poste devant la grille du lycée, en serrant contre lui un sachet rempli de tes gâteaux préférés. »

Puis la ville, encore bruissante, révèle sa fissure. « Les effluves de gingembre et de coco te chatouillent les narines. » « tu peux percevoir un sentiment de crainte se mêler à l’insouciance habituelle. » Et, derrière ce quotidien obstiné, la guerre insiste : « Tout Phnom Penh a de nouveau tremblé sous les coups de boutoir. »

La prise de la ville : la phrase comme couperet

Le 17 avril, la foule veut y croire. « La foule exulte. » Pourtant, l’écriture garde la lame sortie : « Des hommes coiffés de casquettes Mao, vêtus de pyjamas noirs usés. » Au stade olympique, l’horreur se dit sans emphase : « Les Khmers font s’agenouiller les soldats vaincus et leur tirent une balle dans la tête. » Dans cette mécanique, les dialogues deviennent des impacts.

« Tu mens, vermine. Tu es un espion. Debout. » Puis, en une formule, l’idéologie se dévoile : « L’Angkar a déjà prévu de corriger les anomalies dans ton genre. » On comprend alors que la narration n’ira pas chercher des effets : elle laisse la réalité mordre.

L’exode : une dramaturgie de l’étau

Le mensonge officiel revient comme une rengaine : « C’est l’affaire de trois jours au maximum. » Et la lucidité tombe, sèche : « Il t’a menti. Ils vous ont menti à tous. » Le texte filme à hauteur d’épaule : « Des infirmiers s’activent dans tous les sens. » Il zoome sur l’insoutenable : « L’homme n’a plus de jambes. » Puis, au milieu de la foule, la main levée — titre en acte : « Il lève une main vers toi, et puis son visage retombe lourdement sur le bitume. »

Et la phrase, sans détour : « Une rafale de kalachnikov vient de lui déchirer la nuque. » Que dire après ça ? Justement : Boccou ne commente pas, il avance. C’est ce refus du soulignage qui donne au récit sa puissance.

Camps : slogans, dialogues, déshumanisation

Au camp, la langue se transforme en instrument de domination. « La bêche est votre stylo, la rizière est votre papier. » La doctrine s’imprime en blocs d’ordres et de certitudes : « Abandonnez votre mode de vie de citoyens corrompus afin de devenir d’honnêtes travailleurs, productifs et dévoués. L’Angkar veillera sur vous. L’Angkar vous considère comme ses enfants. L’Angkar est votre famille. »

« Désormais, toute propriété privée est proscrite. L’argent n’existe plus, pas plus que le commerce et les pratiques religieuses. Le Cambodge lui-même ne s’appelle plus ainsi. Notre pays se nomme dorénavant le Kampuchéa démocratique. »

Vorn, antagoniste majeur, n’est pas une caricature : c’est une logique, un procédé. « je préfère tuer un innocent plutôt que de laisser vivre un coupable. » Et, au bout de la logique, l’économie du meurtre : « À vous garder, aucun profit. À vous perdre, aucune perte. » « Kamtech. Extermination. » Face à cette mécanique, Soon apparaît comme une fissure, une grâce dangereuse, toujours sur le fil.

Quand elle interrompt la torture, la phrase vaut acte : « J’ai dit : ça suffit. » Et le Colt, motif récurrent, éclaire soudain une autre strate du pouvoir : « Mon père a toujours refusé que je sois mêlée aux massacres. En me confiant un pistolet inutilisable, il s’est assuré que je ne ferais de mal à personne. Et surtout pas à moi. »

Puis vient l’inconcevable : la culpabilité forcée. « Tu n’aurais jamais dû essayer de t’enfuir, l’anomalie. Prends ça comme une leçon : l’enfer, c’est survivre. » L’oncle, ramené au charnier, murmure l’ordre qui brise : « Ne tente rien, Khieu. Je t’en supplie. Fais ce qu’ils t’ordonnent. »

La narration, sidérée, se resserre jusqu’au geste : « Elle percute le crâne de ton oncle sans qu’il ait poussé le moindre cri. » Là, le roman dépasse l’horreur historique pour toucher au tragique pur : survivre devient une faute imposée, un avenir empoisonné.

On sort de Une main vers le ciel secoué, stupéfait — et, oui, admiratif : quelle maîtrise d’une écriture qui fait entendre l’Histoire à hauteur d’homme.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com