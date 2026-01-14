Nouvelle administration aux Éditions Les 400 coups

« C’est vraiment stimulant de se lancer dans cette aventure. Les 400 coups est une maison importante qui fait partie du paysage littéraire québécois depuis plus de trente ans, et la collaboration avec Front Froid va de soi. C’était logique de se regrouper afin de poursuivre le développement de l’album jeunesse et de la bande dessinée au Québec », explique Renaud Plante, éditeur aux 400 coups depuis vingt ans et chez Front Froid depuis 2019, là où il a créé le label Nouvelle adresse.

Les marques et les lignes éditoriales des 400 coups, de Front Froid et de Nouvelle adresse demeureront inchangées. « Notre union vise à profiter des forces de chacun, mais notre mission de valorisation et de démocratisation de la littérature illustrée, et notre désir de mettre l’art et le plaisir au centre de nos livres reste inchangé », précise Gautier Langevin.

Les 400 coups est un éditeur primé du paysage francophone de la littérature, avec un catalogue de plus de 550 titres distribués autant sur le territoire québécois, franco-canadien qu’européen. Parmi les auteurices publié.es, on compte Elise Gravel, Rhéa Dufresne, Orbie, Jean Leroy et Mathieu Maudet.

Entreprise d’économie sociale fondée en 2007, Front Froid a entre autres publié Jimmy Beaulieu, Valérie Boivin, Caroline Breault et Jeik Dion sous les marques Front Froid et Nouvelle adresse et contribue à la démocratisation de la bande dessinée au Québec en offrant des programmes de mentorat aux artistes émergents.

