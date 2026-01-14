Books at Berlinale fête ses 20 ans avec 10 livres à porter à l'écran

Books at Berlinale a été lancé en 2006 comme une collaboration entre la Frankfurter Buchmesse et le Berlinale Co-Production Market. Le dispositif a été conçu pour rapprocher producteurs et ayants droit littéraires dans un cadre professionnel, au-delà du seul temps de la présentation en séance. Les organisateurs indiquent qu’il met en avant des best-sellers et des nouveautés repérés pour leur potentiel d’adaptation à l’écran.

Pour sa 21e édition, l’événement retient dix titres, issus d’auteurs venus de Belgique, de République tchèque, du Danemark, d’Allemagne, d’Israël, de Maurice, du Mexique, de Taïwan et de Turquie. La présentation aura lieu le 16 février 2026 au sein du Berlinale Co-Production Market, avec un accès réservé aux professionnels inscrits. Le communiqué précise que les places sont limitées et attribuées par ordre d’arrivée.

Une sélection 2026 présentée aux professionnels de l’adaptation

La sélection 2026 met en avant des thématiques sociales et historico-politiques, selon le communiqué. Plusieurs œuvres s’attachent à des figures féminines des XXe et XXIe siècles, tandis que d’autres relèvent du roman historique, du récit contemporain ou de la fiction d'apprentissage. Les dix livres seront défendus dans un format de pitch, dans l’objectif d’ouvrir des discussions sur l’acquisition et la circulation des droits d’adaptation.

Le volume du temps, Solvej Balle (Grasset) Traduit du danois par Terje Sinding

La nuit au cœur, Nathacha Appanah (Gallimard)

Dépendance, Tove Ditlevsen (éditions Globe) Traduit du danois par Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen

Oberammergau, Robert Löhr (Graf & Graf Literatur- und Medienagentur) - (pas de traduction française)

Still Born, Guadalupe Nettel (Indent Literary Agency) - (pas encore diffusé en français)

To Deliver, Tomer Gardi (Klett-Cotta Verlag) - (pas de traduction française)

A Slight Loss of Loneliness, Eli Beneš (Prague Literary Agency) - (pas de traduction française)

Girl in an Odd City, Kiki Liu (Sense Creative Management Ltd.) - (pas de traduction française)

À LIRE - Jusqu’à l’aube, adaptation du roman de Maiko Seo

Yuan Huan’s Phone Booth, Miyase Sertbarut (Silva Literary Agency) - (pas de traduction française)

The Gift, Gaea Schoeters (Singel Uitgeverijen) - (pas de traduction française)

Modalités d’inscription et rendez-vous professionnel

Les producteurs de cinéma et détenteurs de droits intéressés peuvent s’inscrire au pitch du 16 février 2026 (15 h) en écrivant à books@berlinale.de avant le 6 février 2026. Après la session de pitch, un « Books at Berlinale Get-Together » est prévu. Il s’agit d’un temps de rencontre informel réunissant producteurs, éditeurs, agents littéraires et autres professionnels présents, destiné à prolonger les échanges engagés lors des présentations et à favoriser les prises de contact autour des projets d’adaptation.

Photographie : Lors de la Berlinale 2025 (illustration, Elena Ternovaja, CC BY-SA 3.0)

