Églantine de Boissieu nommée directrice générale de la SAIF

Forte de nombreuses expériences dans le secteur culturel, Églantine de Boissieu aura pour mission de poursuivre et d’amplifier les actions de la SAIF en faveur de la reconnaissance du droit d’auteur et de la défense des intérêts des auteur·ices. Églantine de Boissieu travaillera en collaboration avec Wilhelmina Huguet, nommée directrice générale adjointe de la SAIF qui travaille au sein de la direction juridique de la SAIF depuis plus de 10 ans.

Avec sa nouvelle direction générale, dans un contexte de précarisation des métiers de la création, la SAIF réaffirme son engagement et sa détermination à améliorer les conditions de travail des auteur·ices, et à défendre leurs droits individuels et collectifs, tout en conservant les valeurs de La SAIF depuis sa création.





J’ai toute confiance en la nouvelle direction et dans l’équipe de la SAIF pour conduire et développer notre belle société d’auteurs ! La SAIF est aujourd’hui une société d’auteurs solide, essentielle et compétente pour affronter les enjeux numériques des professions artistiques des arts visuels. La SAIF est votre maison collective, c’est aussi à vous toutes et tous d’en prendre soin et de la faire vivre et prospérer. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux, autrices et auteurs, qui m’ont accompagné durant ce long parcours et avec qui j’ai eu la chance et le plaisir de collaborer. Cela aura été une très belle aventure ! Olivier Brillanceau, ancien directeur général gérant de la SAIF

Olivier Brillanceau a été l’acteur principal de la création de La SAIF en 1999 aux côtés des auteur·ices et de leurs organisations professionnelles. Avant la création de la SAIF, de nombreux artistes visuels étaient exclus de la gestion collective et privés d’une partie de leurs droits. La SAIF a été fondée pour permettre à toutes et à tous de percevoir leurs droits collectifs dans un cadre égalitaire, solidaire et démocratique.

Grâce à l’engagement d’Olivier Brillanceau, la SAIF s’est construite comme une société d’auteur·ices engagée et combative, œuvrant à la fois pour ses membres et pour l’intérêt général.

Le travail mené par Olivier Brillanceau pour défendre les droits des auteurs et des autrices des arts visuels a été en tout point exemplaire et je mesure la chance que j’ai de reprendre le flambeau aux côtés d’une équipe aussi compétente qu’engagée. Ensemble, et avec le Conseil d’administration, nous continuerons à défendre un partage juste de la valeur, pour des rémunérations et des conditions de travail dignes, avec pour horizon la justice économique. Les défis sont nombreux, les attaques contre le droit d’auteur violentes, mais nous les affronterons avec ardeur. Églantine de Boissieu, directrice générale de la SAIF

