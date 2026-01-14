Le monde du livre réuni à Venise pour le 43ᵉ Séminaire Mauri

Il est organisé par la Fondation Umberto e Elisabetta Mauri avec le soutien de Messaggerie Libri et Messaggerie Italiane, et en collaboration avec l’Association italienne des éditeurs, l’Association des libraires italiens et le Centre pour le livre et la lecture.

Les lauréats des prix Mauri et de la bourse Nick Perren dévoilés

À l’occasion de cette édition, les organisateurs ont annoncé les lauréats du vingtième Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri et de la septième Borsa Nick Perren.

Le Premio per Librai, créé en 2007 en mémoire de Luciano et Silvana Mauri et destiné à distinguer une libraire ou un libraire particulièrement engagé dans la promotion du livre et de la lecture, est attribué à Marta et Andrea Perego, de la librairie Peregolibri à Barzanò (Lecco). Le jury salue leur capacité à avoir « rendu la librairie un espace vivant, ouvert et accueillant, un véritable pôle culturel, social et créatif pour l’ensemble du territoire lecchese ».

La septième Borsa Nick Perren, instituée à l’initiative de James Daunt et offrant un séjour de travail rémunéré dans une librairie Waterstones, revient à Susanna Amoroso, de la librairie Biblos Mondadori de Gallarate (Varese).

Sous le signe de la formation et de l’identité des librairies

Les travaux du Séminaire débuteront mardi 27 janvier à 15 heures par les salutations d’Alberto Ottieri, président de la Fondation Umberto e Elisabetta Mauri, de Stefano Mauri, vice-président de la Fondation, et de Renata Codello, secrétaire générale de la Fondation Cini. Interviendront également Innocenzo Cipolletta pour l’Association italienne des éditeurs et Paolo Ambrosini pour l’Association des libraires italiens.

Alberto Ottieri, Stefano Mauri et Luca Domeniconi (Groupe Feltrinelli) présenteront ensuite les journées pédagogiques, la journée conclusive et les libraires participants. Luca Domeniconi et Edoardo Scioscia (Groupe Libraccio) introduiront les thématiques didactiques et les groupes de travail. La première journée se conclura par l’intervention de Tiberio Sarti (Ubik), consacrée aux identités des librairies italiennes, à leur classification et à leurs évolutions.

Gestion, économie et intelligence artificielle au programme

La deuxième journée, mercredi 28 janvier, sera consacrée à la gestion de la librairie : assortiment, compte économique et relation client. Mirco Dordolo (Groupe Libraccio) ouvrira les échanges avec une intervention sur le compte économique comme outil de gestion, suivi de Giovanni Franza (Emmelibri) sur le passage de la gestion économique à la gestion financière, puis d’Anita Barrella (Groupe Feltrinelli) sur la rentabilité de l’assortiment.

L’après-midi, Anita Barrella reviendra sur la dimension quantitative de l’assortiment, avant que Vittorio Graziani, lauréat du 19ᵉ Premio per Librai, n’aborde la question du Customer Care du point de vue d’un libraire. La journée se conclura avec Luca Paleari (Emmelibri) et une intervention consacrée à l’Agentic AI, qualifiée « d’équipage invisible ».

Travail collectif et regards internationaux

La troisième journée, jeudi 29 janvier, sera dédiée au travail de groupe. Les libraires participants mettront en pratique les enseignements reçus et présenteront leurs résultats. Les attestations de participation seront ensuite remises, avant le témoignage de Chiara Condò, lauréate de la septième Borsa Nick Perren.

Une table ronde internationale consacrée aux librairies à l’échelle mondiale réunira Javier Arrevola (Casa del Libro), Michael Busch (Thalia), Alessandra Carra (Groupe Feltrinelli) et James Daunt (Waterstones et Barnes & Noble), sous la modération d’Erin L. Cox (Publishing Perspectives).

« L’intelligence des livres », fil conducteur de la journée conclusive

La journée conclusive, vendredi 30 janvier, portera pleinement le thème L’intelligenza dei libri. Elle s’ouvrira par une analyse des scénarios économiques du marché, avec des interventions d’Angelo Tantazzi (Prometeia) sur les perspectives de consommation des ménages italiens et d’Innocenzo Cipolletta sur le marché du livre en Italie. Les données AIE du marché du livre italien 2025 seront également présentées.

Stefano Mauri et Alberto Ottieri rendront hommage à Silvana Mauri, vingt ans après sa disparition, avant la remise officielle du vingtième Premio per Librai et de la septième Borsa Nick Perren.

Une table ronde internationale consacrée à l’intelligence artificielle et l’intelligence éditoriale réunira James Daunt, Sonia Draga, Brian Murray (HarperCollins) et David Shelley (Hachette Book Group et Hachette UK). Le Séminaire s’achèvera avec l’intervention du neuroscientifique Vittorio Gallese sur Le Soi numérique. Corps, écrans et langage, suivie des salutations finales.

Crédits photo : Venise, Fondation Giorgio Cini, extérieur des bâtiments du cloître du monastère de San Giorgio Maggiore (Ricardalovesmonuments, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com