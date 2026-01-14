Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé portent les Nuits de la lecture 2026

Du 21 au 25 janvier 2026, les 10e Nuits de la lecture se tiennent en France et au-delà des frontières, organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture. La manifestation a pour thème « Villes et campagnes », avec des milliers d’événements programmés dans des bibliothèques, librairies, écoles, théâtres, musées, lieux culturels et artistiques, espaces associatifs, structures pénitentiaires ou encore Instituts français.
Le 14/01/2026 à 12:32 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
14/01/2026 à 12:32
0
Commentaires
3
Partages
Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition, placée sous le thème « Villes et campagnes ». Le programme met en avant des questions liées à la nature, aux habitats, à la mobilité, à la proximité, à l’identité, à l’organisation politique, à l’aménagement du territoire et aux inégalités territoriales, telles qu’elles traversent les écritures contemporaines. Les organisateurs présentent cette édition comme un voyage à travers les territoires urbains et ruraux, en portant « la promesse de redonner le goût de la lecture au plus grand nombre ».
Sur cinq journées et nuits, des événements sont annoncés « partout en France et au-delà des frontières ». L’édition est conçue comme un rendez-vous culturel ponctué de temps forts, proposant rencontres et animations dans une diversité de lieux, des bibliothèques aux musées, en passant par les écoles, théâtres, espaces associatifs ou structures pénitentiaires. Lors de l’édition précédente, près de 8500 événements ont été organisés dans plus de 4000 lieux.
Pour cette 10e édition, Marie-Hélène Lafon est marraine et Laurent Gaudé parrain. L’écrivaine, née à Aurillac dans une famille de paysans, vit et travaille à Paris, et a enseigné les lettres classiques de 1984 à 2025, tout en publiant romans et nouvelles chez Buchet Chastel.
De son côté, Laurent Gaudé, né en 1972, a publié son premier roman Cris en 2001 chez Actes Sud et a reçu, entre autres distinctions, le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix des Libraires en 2002 pour La mort du roi Tsongor, puis le Prix Goncourt en 2004 pour Le soleil des Scorta.
Plusieurs rendez-vous sont annoncés à Paris autour de la littérature jeunesse, notamment à la Maison des histoires (6e et 11e arrondissements), avec des visites proposées dans le cadre d’un partenariat associant le Centre national du livre et le réseau de bailleurs sociaux Delphis.
Une soirée littéraire et festive est également programmée à Ground Control (12e), autour de la thématique « La ville de demain », avec table ronde, performance lecture et musique, puis DJ set. L’Arc de Triomphe (8e) prévoit une visite exceptionnelle invitant à plonger dans l’univers de Victor Hugo, avec un parcours incluant l’accès à la terrasse.
D’autres lieux emblématiques participent, notamment le site Richelieu avec la Bibliothèque nationale de France, l’École nationale des chartes-PSL et l’INHA (2e), où des espaces seront accessibles à tous à partir du vendredi 23 au soir et tout au long du week-end.
À l’École nationale des chartes, des lectures d’extraits de textes sont annoncées dans la Rotonde Henri-Jean Martin, tandis que la BnF propose une lecture autour de la Petite cosmogonie portative de Raymond Queneau dans la salle Ovale.
À l’INHA, Mathieu Amalric doit lire L’Occupation des sols (Minuit, 1998) de Jean Echenoz, suivie d’une conversation avec l’auteur. L’Institut de France (6e) annonce une soirée avec marathon de lecture à la bibliothèque Mazarine, puis lectures partagées sous la Coupole avec des membres des cinq académies et de jeunes lecteurs.
La programmation met aussi en avant des propositions familiales et des formats d’ateliers, avec la Cité de l’architecture et du patrimoine (16e) qui prévoit ateliers, visites, rencontres et visites-spectacles. Le Grand Palais (8e) annonce des ateliers de lecture collective et des représentations destinées au jeune public, tandis que la bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie (19e) propose un week-end d’animations autour du thème « Villes et campagnes », incluant ateliers, lectures et spectacles.
Dans Paris, plus de 40 bibliothèques municipales sont annoncées participantes, avec rencontres, lectures musicales et ateliers, et des rendez-vous sont également signalés dans les musées de la Ville de Paris via Paris Musées.
Enfin, plusieurs événements sont annoncés hors de Paris, comme une soirée à Malakoff scène nationale Théâtre 71 (Hauts-de-Seine) avec lectures, projection et échanges, ou encore des rendez-vous dans différents départements d’Île-de-France, de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Clichy-sous-Bois et Montreuil (Seine-Saint-Denis), Chevilly-Larue, Fresnes, Choisy-le-Roi, Villejuif et Vincennes (Val-de-Marne), ou Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise).
À Paris, l’Institut du Monde Arabe (5e) annonce une lecture autour de récits de voyage et de romans pour un périple littéraire autour de la mer Rouge, tandis qu’une table-ronde « Francophonie et monde à venir » est annoncée à L’École des lettres (6e) avec un format hybride, en présentiel et en ligne. L’ensemble s’étend du 21 au 25 janvier, avec de nombreux rendez-vous soumis à inscription, et certains événements indiqués comme payants.
Crédits illustration : CNL / © Tom Haugomat pour les Nuits de la lecture / Conception graphique : Studio CC
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La huitième édition du Festival des langues classiques se tiendra les vendredi 6 et samedi 7 février 2026 à l’Université Ouverte et à l’hôtel de ville de Versailles. Consacré au chinois, au grec et au latin, l’événement explorera les formes de l’oralité dans l’Antiquité sous le thème « Les classiques ont la parole ! ».
12/01/2026, 16:36
À l’initiative de la collective Girlxcott, un réseau de Fêtes interconnectées de la bande dessinée (ou Fibd, donc...) s'organisera du 28 janvier au 1er février 2026 en France, en Belgique et à Barcelone. Des dates qui tiennent pas du hasard : elles correspondent à celles auxquelles devait avoir lieu l’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, finalement annulée. Gratuites, inclusives et pensées sur un mode horizontal, ces manifestations entendent replacer la création, la solidarité et le respect des personnes au cœur de la célébration du neuvième art.
09/01/2026, 15:29
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines tiendra sa troisième édition les vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à la Gaîté Lyrique, à Paris. Imaginé par des auteur·ice·s et organisé par l’association Quartier Bis de la littérature, l’événement entend interroger les récits urbains contemporains et les rapports de pouvoir qui traversent la ville et le champ littéraire.
05/01/2026, 14:16
La médiathèque de Val-de-Reuil, plus jeune ville de France installée en Normandie, organise la 5ᵉ édition du festival « Aventure Manga » le samedi 24 janvier, de 10h à 18h, avec une programmation consacrée à l’imaginaire japonais et à la création manga contemporaine. L’événement s’adresse à tous les publics et propose, tout au long de la journée, des rencontres, ateliers, animations, expositions et temps artistiques.
05/01/2026, 11:37
Du 20 janvier au 8 février 2026, la manifestation « Lire en Hiver en Normandie » se déploiera dans 36 bibliothèques et librairies de la région. L’événement réunira 26 auteurs, autrices et maisons d’édition normandes autour de rencontres, d’ateliers et de lectures, avec l’objectif de faire connaître la diversité de la création littéraire locale. Ouvert à tous les publics, il investira également des lieux spécifiques comme des lycées, le CHU de Caen et des structures accueillant des personnes sous main de justice.
02/01/2026, 17:35
La 24ᵉ édition des Escales du Livre se déroulera du 27 au 29 mars 2026 à Bordeaux. Après une édition 2025 marquée par un tournant stratégique, le festival confirme son implantation sur la rive droite et renforce son ancrage territorial, collaboratif et artistique. Plus qu’un salon, l’événement entend continuer à proposer une expérience culturelle élargie, à la croisée de la littérature, des arts vivants et des enjeux contemporains.
29/12/2025, 18:11
Isabelle Adjani a été choisie pour être marraine du Printemps des Poètes 2026. La 28ᵉ édition de la manifestation se tiendra du 9 au 31 mars autour du thème « La liberté. Force vive, déployée », dévoilé en juin. Cette annonce accompagne la préparation de l’événement.
23/12/2025, 12:00
L’Institut de France organisera, les 13 et 14 mars 2026, à Paris, un événement grand public consacré à la bande dessinée, intitulé « Le Trait et l’Esprit, l’Institut de France fête la BD ». Il réunira rencontres, tables rondes, ateliers et séances de dédicaces, la manifestation associera les cinq académies et s'adressera à la fois au public scolaire et au grand public. Elle se tiendra principalement au 23 quai de Conti et se conclura par un hommage à René Goscinny, à l’occasion du centenaire de sa naissance, avec la remise du Prix Goscinny.
19/12/2025, 12:49
La Ville d’Épinal annonce la tenue de la 25e édition des Imaginales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire, du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 à Épinal. L’événement se déroulera sous la direction artistique de Gilles Francescano et aura pour thème « Alter Ego. Et si l’Autre n’existait pas ? ». Près de 200 invités, auteurs et artistes issus de différents champs de l’imaginaire, sont attendus, avec un programme mêlant rencontres, expositions et animations, de jour comme de nuit.
18/12/2025, 16:43
Un dîner de gala intitulé Un Livre | Un Destin se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 19h00, au Carlton Cannes, dans le Grand Salon. Portée par Rencontre des Auteurs Francophones, avec le soutien, entre autres, de la librairie Autour d’un Livre, la soirée entend rendre hommage à des auteurs francophones, et poser un acte fondateur en vue d’un festival littéraire francophone annuel annoncé pour janvier 2027.
16/12/2025, 17:15
Le jeudi 22 janvier 2026, Amiens accueillera une Journée de sensibilisation au livre de photographie, organisée par France PhotoBook en partenariat avec l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France (AR2L) et les Bibliothèques d’Amiens Métropole.
16/12/2025, 17:15
Le festival littéraire Le Goût des Autres tiendra sa 15ᵉ édition au Havre, du 15 au 18 janvier 2026. Organisé par la Ville du Havre, l’événement proposera rencontres, lectures, performances et spectacles autour du thème « Jouer le jeu ». La programmation réunira des écrivaines et écrivains français et internationaux, des artistes de la scène musicale et poétique, ainsi qu’un important volet destiné au jeune public.
16/12/2025, 16:35
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Mi Livre Mi Raisin transforme son dimanche 7 décembre en terrain de jeu où le monde du livre s’aventure dans l’univers des vins naturels. La remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025 s’impose alors comme un temps fort, portée par un jury d’autrices et de professionnelles du secteur littéraire.
04/12/2025, 13:23
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
Du 29 novembre au 13 décembre 2026, la médiathèque Louise-Michel de Saint-Paul-lès-Dax accueille Le Grand Maul, un rendez-vous qui explore les liens profonds - et parfois méconnus - entre rugby, littérature et création artistique. Rencontres, dédicaces, projections, expositions : pendant deux semaines, l’ovalie se raconte autrement.
27/11/2025, 18:47
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, prévue du 29 janvier au 1ᵉʳ février, pourrait ne jamais voir le jour. Pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l’événement, l’opérateur 9e Art+ reconnaît avoir stoppé le processus d’organisation, laissant planer un doute majeur sur la tenue du rendez-vous charentais.
27/11/2025, 17:59
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025, 15:59
Après une première édition, Ground Control et l’Agence Book s’apprêtent à accueillir la 2e édition de Créatine, le festival dédié à la poésie contemporaine et à ses formes les plus actuelles. L’événement se tiendra samedi 6 décembre 2025 au 81, rue du Charolais, dans le 12e arrrondissement.
25/11/2025, 11:33
L'association Ferraille, qui pilote le festival francilien Formula Bula, ouvre un appel au mécénat pour financer un poste de coordination Éducation Artistique et Bénévolat. Adressée au grand public et aux entreprises, l'opération cherche à consolider cette partie de l'activité de la structure, qui vient aussi renforcer l'économie du festival BD.
24/11/2025, 11:12
Du 26 novembre au 1ᵉʳ décembre 2025, Montreuil accueillera, à Paris Montreuil Expo, la 41ᵉ édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Cette année, l’événement s’articule autour d’un thème fédérateur, « L’Art de l’autre », célébrant l’empathie, la rencontre et les multiples façons de se glisser dans la peau d’autrui grâce à la littérature jeunesse.
21/11/2025, 18:18
Le parcours d’arts visuels de Un Week-end à l’Est 2025 propose une plongée rare dans la création roumaine contemporaine. Trois expositions phares jalonnent ce voyage esthétique : une incursion autobiographique signée Cristian Mungiu, la réinvention de l’univers agricole par Dan Vezentan, et un portrait collectif de Bucarest nourri par les voix d’artistes de différentes générations. Autant de regards qui dévoilent des mémoires, des gestes et des territoires en mouvement
21/11/2025, 15:08
Après les auteurs et les éditeurs, les financeurs publics. Au cours d'une conférence de presse, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont, a indiqué qu'il semblait « plus que compliqué de maintenir l'organisation de l'édition 2026 ». La perspective d'une annulation parait maintenant inévitable.
20/11/2025, 16:02
Autres articles de la rubrique Sortir
La 43ᵉ édition du Séminaire de perfectionnement de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri se tiendra du 27 au 30 janvier 2026 à la Fondation Giorgio Cini, à Venise. Intitulée L’intelligenza dei libri (L’intelligence des livres), cette nouvelle édition réunira éditeurs, libraires et acteurs du monde du livre venus d’Italie et de l’international pour quatre journées de réflexion, de formation et d’échanges.
14/01/2026, 12:41
Du 18 mars au 28 juin 2026, le musée des Arts décoratifs présente au cabinet des Dessins, Papiers peints et Photographies l’exposition Le langage des murs. Estampages de la Chine à Notre-Dame. Conçue à l’occasion du Salon du dessin et du Printemps asiatique, elle explore la technique de l’estampage, de son origine chinoise à ses usages contemporains lors du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris.
14/01/2026, 10:34
À l’occasion des Nuits de la lecture et dans le cadre du cinquantenaire du décès d’André Malraux (1901-1976), le musée Guimet propose un cycle exceptionnel de conférences et de visites déambulées au cœur de ses collections. L’événement se déroulera sur quatre journées, du jeudi 22 au dimanche 25 janvier 2026, à partir de 16h30, au musée Guimet et à l’Hôtel d’Heidelbach.
13/01/2026, 18:03
Du 5 février au 15 novembre 2026, le Musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille l’exposition « L’aventure éditoriale Delcourt. 40 ans au rythme du 9e art ». Commissariée par Cathia Engelbach et Victor Macé de Lépinay, elle retrace quarante ans d’histoire des éditions Delcourt à travers 150 planches originales.
13/01/2026, 15:38
Du 24 janvier au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, installée au château de Villers-Cotterêts, consacre plusieurs mois de programmation à Nos langues arabes. Un intitulé volontairement pluriel, pour rappeler la diversité des usages, des écritures et des héritages liés à cette langue, profondément ancrée dans l’histoire culturelle française.
13/01/2026, 11:56
Ce mardi 20 janvier à 18 heures, d’un événement exceptionnel placé sous le signe de la BD, les lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2026 seront à la Fnac La Défense, pour une rencontre avec le public.
12/01/2026, 17:01
Après plusieurs années d’attente, le théâtre de Nanterre-Amandiers rouvre officiellement ses portes ce 9 janvier, avec l’inauguration d’un bâtiment entièrement rénové. Mais cette réouverture très attendue est assombrie par de lourds soupçons d’irrégularités dans l’attribution du chantier de rénovation, comme le révèle une enquête de Libération.
12/01/2026, 16:30
Le Yellow Socks Orchestra annonce un ciné-concert autour du film Le Seigneur des Anneaux : la Communauté de l’Anneau à l’Adidas Arena, dans le 18e arrondissement de Paris, les 6, 7 et 8 mars 2026. Le film (version cinéma de 2001) est projeté en version originale sous-titrée sur écran géant, tandis que l’orchestre symphonique et un chœur interprètent en direct la bande originale d’Howard Shore, en synchronisation avec les images. Trois représentations sont programmées : les vendredi et samedi à 20h, et le dimanche à 16h.
12/01/2026, 14:33
Alors que les nominations officielles des BAFTA 2026 seront révélées à la fin du mois, la pré-sélection (longlist) publiée récemment place plusieurs films fortement liés à des œuvres littéraires en position de force. Parmi eux, Une Bataille après l’autre, en tête des citations, est rejoint dans la catégorie du meilleur scénario adapté par d’autres titres ancrés dans des récits déjà publiés.
09/01/2026, 18:07
Le musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille, mardi 27 janvier, une journée de formation consacrée au « Matrimoine de la BD ». De 9h à 17h30, enseignants, médiateurs culturels, éducateurs et animateurs sont invités à revisiter une histoire du neuvième art longtemps racontée au masculin, afin de mieux reconnaître la place et l’apport des créatrices, encore trop souvent laissées en marge. Les autrices ont pourtant contribué à façonner des univers, des styles et des récits qui méritent d’être transmis et étudiés.
09/01/2026, 17:57
Présentée à la Galerie Martel, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, l’exposition Never Again!.. And Again… And Again…, réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman, connaît un prolongement jusqu’au 17 janvier, porté par un large succès public et critique. L’événement, qui rassemble les planches publiées notamment dans Le 1 ainsi que de nombreux dessins et études préparatoires, a également atteint son objectif solidaire.
09/01/2026, 17:30
À partir du 24 janvier et jusqu’au 17 mai 2026, La Chapelle de Clairefontaine accueille une exposition consacrée à la dernière grande aventure gravée de Pablo Picasso. Intitulé Les 156 – dernières gravures, l’ensemble réunit l’intégralité d’une série réalisée entre 1970 et 1972, alors que l’artiste s’approche de ses 90 ans. Une période tardive, donc, mais tout sauf apaisée.
08/01/2026, 17:00
La réalisatrice, scénariste et autrice Carine Tardieu travaille sur un long-métrage basé sur le roman La vie obstinée de Wallace Stegner (trad. Éric Chédaille, Gallmeister). Le tournage se déroulera entre mai et juillet 2026.
07/01/2026, 15:29
Le cinéaste hongrois Béla Tarr est mort à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie. Si son œuvre est indissociable d’une mise en scène radicale et d’un rapport singulier au temps, elle s’est aussi construite dans un dialogue constant avec la littérature, en particulier avec son compère, un certain László Krasznahorkai, dont il a adapté plusieurs textes majeurs.
07/01/2026, 12:24
Fort du succès international de l’adaptation de La Femme de ménage, le roman de Freida McFadden, Lionsgate a officiellement donné son feu vert à une suite, appuyée sur Les Secrets de la femme de ménage. Le studio prévoit un démarrage de la production en 2026.
06/01/2026, 18:23
La Comédie-Française accueille une nouvelle pensionnaire. Mélissa Polonie est officiellement entrée dans la troupe du Théâtre-Français le 1er janvier 2026, après plusieurs mois comme artiste auxiliaire. Une étape importante pour cette comédienne et chanteuse formée entre la Côte d’Azur et Paris.
06/01/2026, 17:50
Émilie Capliez et Matthieu Cruciani ont été nommés à la direction du Théâtre de la Cité – Centre dramatique national de Toulouse Occitanie. La décision, annoncée le 5 janvier 2026, a reçu l’agrément de Rachida Dati, ministre de la Culture, en accord avec Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
06/01/2026, 17:16
À Aix-en-Provence, une exposition inédite choisit la bande dessinée pour raconter Saint-John Perse autrement. À l’occasion des 50 ans de la Fondation qui porte son nom, archives patrimoniales et création graphique contemporaine se répondent, dessinant le portrait mouvant d’un poète à la trajectoire hors norme, du 24 janvier au 21 mars 2026 à la Galerie de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.
06/01/2026, 13:37
Un siècle après l'adaptation de Nana, roman d'Émile Zola (1879), par Jean Renoir, un nouveau réalisateur français s'intéresse à ce classique de la littérature. Olivier Dahan (La Môme, Simone, le voyage du siècle) prévoit un film d'époque, dont le scénario est coécrit avec l'autrice Anne Berest.
06/01/2026, 10:55
La poésie investira de nouveau la Normandie au cœur de l’hiver. Du 12 au 23 janvier 2026, la Maison de Poésie de Normandie – La Factorie déploiera la 8ᵉ édition des « Poètes n’hibernent pas », un événement consacré à la rencontre entre auteurs, publics scolaires et lecteurs, à travers un ensemble de résidences, de déplacements en milieu éducatif et de rendez-vous ouverts au public.
05/01/2026, 17:13
Depuis le début de l’année 2026, Oulu, en Finlande, et Trenčín, en Slovaquie, portent le titre de Capitales européennes de la culture. Deux villes éloignées géographiquement, l’une située dans le grand Nord européen, l’autre en Europe centrale, mais réunies par une ambition : faire de la culture un levier de transformation durable, à l’échelle de leur territoire et de leur région.
05/01/2026, 15:21
Le Musée Lambinet, à Versailles, consacre une exposition à Claude Simon intitulée Claude Simon, sur les sentiers de la création, présentée du 16 janvier au 22 mars 2026. L’événement propose une immersion dans l’univers plastique et littéraire de l’écrivain, à travers un ensemble d’œuvres rarement montrées au public.
05/01/2026, 13:24
Du 10 février au 15 octobre 2026, le Mémorial de la Shoah à Paris présente Simone Veil, mes sœurs et moi, une exposition conçue par David Teboul. À partir d’archives familiales en grande partie inédites, le parcours retrace l’histoire de la fratrie Jacob, de l’enfance à Nice à l’après-guerre, en interrogeant les liens entre mémoire intime et histoire de la Shoah.
29/12/2025, 17:41
Le dramaturge, écrivain, théoricien du théâtre et cinéaste iranien Bahram Beyzaï est mort le 26 décembre dernier à l'âge de 87 ans. Il occupe une place singulière dans la culture iranienne contemporaine : celle d’un auteur total, pour qui l’écriture n’a jamais été séparable de la scène, de l’image, ni de la pensée critique.
29/12/2025, 15:09
Fermé depuis juin 2022 pour des travaux, le Musée Jean de La Fontaine, installé dans la maison natale du fabuliste à Château-Thierry (Aisne), doit rouvrir le vendredi 16 janvier 2026. La Ville de Château-Thierry assume le projet, avec le soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne et de mécènes. Le chantier a porté sur la restauration du bâtiment, mais aussi la création d’un nouvel accueil et une refonte complète du parcours de visite, avec des dispositifs de médiation et des aménagements d’accessibilité.
29/12/2025, 12:52
The Beast in Me réinvente le thriller psychologique : une dramaturgie de l’écriture portée par une romancière et voici une mini-série réalisée par Gabe Rotter qui vaut le déplacement. Une écrivaine au centre d’un jeu de miroir, ou comment catharsis bien ordonnée commence par soi-même...
27/12/2025, 09:04
Pendant les vacances d’hiver et tout au long du mois de janvier, les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront de nombreuses animations à destination des enfants et de leurs familles.
24/12/2025, 13:12
Plus de 20 ans après sa sortie française, Metropolis revient en salles ce 24 décembre, dans une version remasterisée. Pour (re)découvrir le film d’animation japonais signé Rintarō, c’est le moment idéal : l’œuvre condense une ambition visuelle rare, une grande mélancolie urbaine et une réflexion frontale sur la place des machines, des classes sociales… et des enfants perdus au milieu des ruines.
24/12/2025, 10:48
Le comédien, metteur en scène et pédagogue Pierre Vial est mort le 20 décembre 2025, à Paris, à l’âge de 97 ans, à la Fondation Adolphe-de-Rothschild. Sa disparition a été annoncée par son fils, Nicolas Vial, lui-même comédien. Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, figure discrète mais centrale du théâtre public français, Pierre Vial aura traversé plus de six décennies de création scénique, avant d’être identifié par le grand public grâce au cinéma.
22/12/2025, 17:42
Au printemps 2026, plusieurs expositions parisiennes sont consacrées à des figures dont l’œuvre entretient un lien direct avec l’écriture. De Madame de Sévigné à Victor Hugo, en passant par Brion Gysin et Lee Miller, ces rendez-vous abordent la littérature à travers la correspondance, le roman, la poésie ou le récit, en dialogue avec les arts visuels.
22/12/2025, 16:42
Du 21 janvier au 8 mars 2026, Wajdi Mouawad présente au Grand théâtre de La Colline une nouvelle mise en scène de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Pour cette création, il reprend un texte de jeunesse et le place au cœur d’un huis clos frontal, où un jeune homme se barricade dans les toilettes pour opposer silence et résistance au tumulte qui l’entoure. Il s'agit de sa dernière création à La Colline en tant que directeur, revenant pour l’occasion à la première pièce qu’il a écrite et achevée.
22/12/2025, 16:36
Ah, les romans de l'écrivaine américaine Freida McFadden devenus cultes en l'espace de deux ans. Sa pauvre femme de ménage devenue héroïne badass en quatre tomes passe au ciné et nous démontre combien le suspense peut être confortable, quand aucune prise de risque n'est au programme.
20/12/2025, 08:45
Lancée en 2023, la Journée européenne des auteurs s’inscrit dans la stratégie culturelle de l’Union européenne visant à promouvoir la lecture, la diversité linguistique et la circulation des œuvres. Portée par un consortium européen et cofinancée par le programme Europe Créative, l’initiative répond à un constat partagé par de nombreuses institutions : recul de la lecture chez les jeunes, fragilisation de la chaîne du livre et montée des usages numériques fragmentés.
19/12/2025, 11:46
Warner Bros Discovery (WBD) a annoncé, mercredi 17 décembre, rejeter l’offre hostile de Paramount Skydance valorisée à 108 milliards de dollars, et confirmer sa préférence pour un accord avec Netflix. Le conseil d’administration estime que la proposition concurrente présente « des risques et des coûts significatifs », notamment en matière de financement. Netflix reste donc l’acquéreur privilégié, avec un projet ciblé sur le studio Warner Bros et la plateforme HBO Max, dans un schéma impliquant une scission préalable du groupe.
18/12/2025, 13:33
Fatima Hassouna, poétesse, photojournaliste, née le 2 mars 2000 à Gaza, fauchée avec dix membres de sa famille, au moment où son film, avec la réalisatrice iranienne Spideh Farsi, Put your Soul on your Hand and Walk, Pose ton âme sur ta main et marche, est sélectionné au Festival de Cannes. Ses œuvres sont publiées par des journaux prestigieux, exposées dans des galeries renommées. Par Mustapha Saha.
16/12/2025, 16:53
Le Département de l’Indre annonce un nouveau spectacle son et lumière au Château Raoul, à Châteauroux, pour marquer le 150e anniversaire de la mort de George Sand. Intitulée « Rendez-vous Féérique avec George Sand », cette création gratuite sera présentée du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, en soirée. Elle ouvre une série de près de 80 événements consacrés à l’écrivaine tout au long de l’année 2026, afin de rappeler son rôle culturel, politique et son ancrage dans le territoire berrichon.
16/12/2025, 11:07
Commenter cet article