Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé portent les Nuits de la lecture 2026

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition, placée sous le thème « Villes et campagnes ». Le programme met en avant des questions liées à la nature, aux habitats, à la mobilité, à la proximité, à l’identité, à l’organisation politique, à l’aménagement du territoire et aux inégalités territoriales, telles qu’elles traversent les écritures contemporaines. Les organisateurs présentent cette édition comme un voyage à travers les territoires urbains et ruraux, en portant « la promesse de redonner le goût de la lecture au plus grand nombre ».

Sur cinq journées et nuits, des événements sont annoncés « partout en France et au-delà des frontières ». L’édition est conçue comme un rendez-vous culturel ponctué de temps forts, proposant rencontres et animations dans une diversité de lieux, des bibliothèques aux musées, en passant par les écoles, théâtres, espaces associatifs ou structures pénitentiaires. Lors de l’édition précédente, près de 8500 événements ont été organisés dans plus de 4000 lieux.

Pour cette 10e édition, Marie-Hélène Lafon est marraine et Laurent Gaudé parrain. L’écrivaine, née à Aurillac dans une famille de paysans, vit et travaille à Paris, et a enseigné les lettres classiques de 1984 à 2025, tout en publiant romans et nouvelles chez Buchet Chastel.

De son côté, Laurent Gaudé, né en 1972, a publié son premier roman Cris en 2001 chez Actes Sud et a reçu, entre autres distinctions, le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix des Libraires en 2002 pour La mort du roi Tsongor, puis le Prix Goncourt en 2004 pour Le soleil des Scorta.

Des temps forts annoncés à Paris, entre lectures, musique et patrimoine

Plusieurs rendez-vous sont annoncés à Paris autour de la littérature jeunesse, notamment à la Maison des histoires (6e et 11e arrondissements), avec des visites proposées dans le cadre d’un partenariat associant le Centre national du livre et le réseau de bailleurs sociaux Delphis.

Une soirée littéraire et festive est également programmée à Ground Control (12e), autour de la thématique « La ville de demain », avec table ronde, performance lecture et musique, puis DJ set. L’Arc de Triomphe (8e) prévoit une visite exceptionnelle invitant à plonger dans l’univers de Victor Hugo, avec un parcours incluant l’accès à la terrasse.

D’autres lieux emblématiques participent, notamment le site Richelieu avec la Bibliothèque nationale de France, l’École nationale des chartes-PSL et l’INHA (2e), où des espaces seront accessibles à tous à partir du vendredi 23 au soir et tout au long du week-end.

À l’École nationale des chartes, des lectures d’extraits de textes sont annoncées dans la Rotonde Henri-Jean Martin, tandis que la BnF propose une lecture autour de la Petite cosmogonie portative de Raymond Queneau dans la salle Ovale.

À l’INHA, Mathieu Amalric doit lire L’Occupation des sols (Minuit, 1998) de Jean Echenoz, suivie d’une conversation avec l’auteur. L’Institut de France (6e) annonce une soirée avec marathon de lecture à la bibliothèque Mazarine, puis lectures partagées sous la Coupole avec des membres des cinq académies et de jeunes lecteurs.

La programmation met aussi en avant des propositions familiales et des formats d’ateliers, avec la Cité de l’architecture et du patrimoine (16e) qui prévoit ateliers, visites, rencontres et visites-spectacles. Le Grand Palais (8e) annonce des ateliers de lecture collective et des représentations destinées au jeune public, tandis que la bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie (19e) propose un week-end d’animations autour du thème « Villes et campagnes », incluant ateliers, lectures et spectacles.

Dans Paris, plus de 40 bibliothèques municipales sont annoncées participantes, avec rencontres, lectures musicales et ateliers, et des rendez-vous sont également signalés dans les musées de la Ville de Paris via Paris Musées.

Enfin, plusieurs événements sont annoncés hors de Paris, comme une soirée à Malakoff scène nationale Théâtre 71 (Hauts-de-Seine) avec lectures, projection et échanges, ou encore des rendez-vous dans différents départements d’Île-de-France, de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Clichy-sous-Bois et Montreuil (Seine-Saint-Denis), Chevilly-Larue, Fresnes, Choisy-le-Roi, Villejuif et Vincennes (Val-de-Marne), ou Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise).

À Paris, l’Institut du Monde Arabe (5e) annonce une lecture autour de récits de voyage et de romans pour un périple littéraire autour de la mer Rouge, tandis qu’une table-ronde « Francophonie et monde à venir » est annoncée à L’École des lettres (6e) avec un format hybride, en présentiel et en ligne. L’ensemble s’étend du 21 au 25 janvier, avec de nombreux rendez-vous soumis à inscription, et certains événements indiqués comme payants.

