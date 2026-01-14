Macron vise un manuel “révisionniste“ sur le 7 octobre, Hachette ouvre une enquête interne

Le chef de l’État a partagé : « Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre. Le révisionnisme n’a pas sa place en République. J’ai demandé au Gouvernement de prendre des mesures. »

Des « dérives confusionnistes et négationnistes »

Mardi 13 janvier, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) a dénoncé des « dérives confusionnistes et négationnistes » dans un ouvrage parascolaire pour le baccalauréat, après avoir relevé une qualification des victimes de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, désignées comme des « colons juifs ».

Sur X, l’association a publié une photo de la page mise en cause et interpellé l’éditeur : « Il faut le lire dans le texte pour le croire (…) Est-ce trop demander à un éditeur de renom que de prévenir ce genre de dérives confusionnistes et négationnistes ? » Elle accuse : « Le Hamas a visiblement ses proxys chez Hachette. »

Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray indique de son côté « prendre acte du fait qu’Hachette retire les manuels concernés de la vente » et qualifie l’affaire de « graves et inacceptables ». Il écrit notamment : « Cette qualification constitue une falsification des faits et une atteinte à la dignité des victimes du terrorisme. Les ouvrages à destination de publics scolaires ne sauraient comporter de tels biais. »

Hachette retire « avec effet immédiat » les manuels concernés

Hachette Livre annonce retirer de la vente les ouvrages concernés. L’éditeur indique procéder au rappel « et avec effet immédiat » de trois livres de révision parascolaire de la collection « Objectif Bac Terminal », en raison d’« un contenu erroné sur les événements du 7 octobre ».

Dans sa déclaration, Hachette Livre détaille : « La campagne de rappel démarre aujourd’hui auprès de tous les partenaires et libraires et sera menée de la manière la plus efficace possible. » Et d'assurer : « Les ouvrages non vendus seront détruits et cette édition parascolaire ne sera remise en vente qu’une fois dûment relue et corrigée. »

L’éditeur affirme également comprendre « l’émotion suscitée » et présente « ses excuses quant à ce contenu erroné ».

Enquête interne et excuses d’Arnaud Lagardère

Hachette Livre annonce par ailleurs l’ouverture d’une enquête interne, « d’ores et déjà ouverte, pour déterminer les raisons qui ont conduit une telle erreur à se trouver dans ces ouvrages destinés aux révisions ». Le groupe rappelle aussi « son engagement constant et infaillible » dans la production d’ouvrages « strictement respectueux des exigences de l’éducation nationale ».

Arnaud Lagardère, PDG du groupe, a également pris la parole : « Je tiens personnellement à présenter mes excuses auprès de tous ceux qui ont pu se sentir blessés à juste titre, auprès du corps enseignant, des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes. » Et de conclure : « Le Groupe Hachette va mettre en place les procédures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas à l’avenir. »

Crédits photo : Peinture de Rahel Edri sur un abri public à Haïfa. Prise en otage avec son mari David, lors de l’attaque du 7 octobre. Hanay (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com