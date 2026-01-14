Prix Aznavour des Mots d’Amour : la première sélection 2026 dévoilée

Les membres du jury se sont réunis le 13 janvier afin de découvrir les ouvrages présélectionnés par le comité de lecture. Une sélection marquée par la prédominance de la fiction. « Sur l’ensemble des récits reçus cette année, la fiction domine et s’impose comme le fil rouge de cette nouvelle édition », souligne Mischa Aznavour.

Dix titres sont en lice pour le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2026 :

Adieu Kolyma d’Antoine Sénanque (Grasset),

Aimer de Sarah Chiche (Julliard),

Aux nuits à venir de Joffrine Donnadieu (Gallimard),

Le regret des astres de Simon Fulleda (Éditions Quartier Libre),

Les années bleues de Victor Dekyvère (Rivages),

Les promesses orphelines de Gilles Marchand (Aux Forges de Vulcain),

Pâture d’Alexandre Lamborot (La Grenade – JC Lattès),

Quelque chose comme de l’or de Brice Homs (Calmann Lévy),

Requiem au bord du jour de Vincent Petitdemange (Éditions des instants),

Une salamandre à l’oreille de Fabrice Capizzano (Au diable vauvert).

Pour Flavio Nervegna, secrétaire général du prix, cette sélection témoigne d’une attention particulière portée aux récits capables de bâtir des univers singuliers : « Nous avons été sensibles aux œuvres fictionnelles, aux auteurs en mesure de créer des mondes. Leurs histoires ont su poser les questions fondamentales du sujet amoureux, ses doutes, l’emprise de son désir et les comportements aussi dignes que lâches qu’inspire l’autre, l’aimé. La justesse de leurs mots documente encore notre persistance à vouloir comprendre et éprouver. »

Parmi ces dix ouvrages, quatre seront retenus en avril avant la délibération finale. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé le 22 mai à l’Hôtel Particulier Montmartre, à Paris.

Le jury du Prix Aznavour des Mots d’Amour 2026 est présidé par Mischa Aznavour. Il réunit Aurélie Razimbaud, présidente d’honneur et lauréate 2025, Jack et Monique Lang, invités d’honneur, ainsi que Joséphine Dard, Gérard Davoust, Marie Desmeures, Pascal Elbé, Frédéric Hermel, Pascal Nègre, Christian Panvert et Jacques Terzian, fondateur du prix du Roman News Publicis Drugstore–Les Echos Week-End et membre fondateur du Prix Aznavour des Mots d’Amour.

Créé en 2023 par l’association Aznavour pour l’Amour, le Prix Aznavour des Mots d’Amour met en lumière des livres et des auteurs qui explorent l’amour sous toutes ses formes. Il récompense chaque année une œuvre d’expression française – roman, récit ou recueil de poèmes – publiée entre le 1ᵉʳ mai de l’année précédente et le 1ᵉʳ mai de l’année en cours. Le prix est doté de 5000 euros. Les ouvrages sélectionnés proviennent exclusivement de maisons d’édition et d’éditeurs indépendants ayant répondu à la sollicitation de l’association.

Attribué chaque année le 22 mai, en référence à la date de naissance de Charles Aznavour, le prix s’appuie sur l’héritage du chanteur et parolier, dont les textes ont marqué des générations. « À travers ce prix, c’est l’âme d’Aznavour que je souhaite transmettre », confie Mischa Aznavour, rappelant son goût pour la lecture, son admiration pour les auteurs et son amour des mots. Une filiation assumée avec une œuvre qui a su dire, avec singularité, les incertitudes et les élans du sentiment amoureux.

