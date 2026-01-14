La France qui bosse (et qu’on ne regarde plus) : dans L’Usine, la chaîne avale toute

Journal d’un intérimaire (et d’une chute)

Le roman avance par entrées datées, au présent d’une confession qui se fabrique sous nos yeux. Dès les premières pages, l’intime se cogne au social : dettes, papiers, injonctions. La scène avec Amélia, faussement anodine, dit la pression domestique et administrative : « J’ai jamais réussi à remplir un putain de papier. »

On sourit — un peu jaune — parce que la phrase a la netteté d’un constat. Quand Francis « traverse la rue » pour trouver du travail, il découvre l’économie de l’intérim comme un labyrinthe réglé au minuteur. À l’usine Basquier, le décor s’aplatit : « Là-bas, tout est terne. Les bâtiments, les machines, les visages. »

Et la cadence, elle, ne négocie pas : « Prendre trois biscottes du tapis roulant… déposer les sept… Ça, toutes les dix secondes. »

Argent, corps, cadence

Le nerf du récit, c’est la comptabilité du corps. Le salaire arrive comme une gifle froide : « Je gagne dix euros quatre-vingts de l’heure en brut, soit le SMIC. Impossible d’être moins bien payé que moi en France, la classe. »

Le détail trivial (un McDo) devient mesure de l’exploitation : « J’ai passé trois heures à remplir des caisses de biscottes pour me payer mon Menu Maxi Best of et ses deux sandwiches supplémentaires. » L’obsession du chiffre — de la dette, du SMIC, du temps — devient la vraie intrigue : tenir, et tenir encore, jusqu’au prochain virement.

Une galerie de figures, une mécanique collective

Autour de Francis, les personnages ne sont pas des silhouettes : ce sont des accélérateurs de sens. Tom Berry, jeune chef de ligne, incarne la hiérarchie sans âge ; il résume le poste comme une formule industrielle : « Tu poses soixante-quatre cartons sur la palette. Tu la filmes sur la passerelle. Tu colles l’étiquette correspondant au numéro de série et tu amènes la palette sur le quai. »

Riley, dix-huit ans, apporte une humanité minimale — et une philosophie brute, presque tendue comme un ressort : « Faut de la maille. » La solidarité, justement, se fissure au fil des postes. Francis débarque aux bureaux RH, « noir de cambouis », et se heurte à la langue froide du pouvoir : « Vous n’exigez rien du tout, au revoir ! »

La scène bascule, puis le narrateur nous prend à partie, comme s’il cherchait un témoin : « Rassurez-moi, personne n’accepte ça ? Si ? Merde. »

Ce passage, très oral, convertit le lecteur en collègue de chaîne : on entend la porte claquer, on sent l’humiliation. Derrière l’anecdote, l’auteur met à nu le langage qui écrase : celui qui réduit l’ouvrier à un « besoin » variable, donc remplaçable.

Une écriture qui mord (premier roman, vraie voix)

Ce qui impressionne, et qui rend ce premier roman franchement prometteur, c’est la maîtrise du rythme. Les phrases peuvent serpenter, saturées d’incises, puis claquer en verdict. Le texte aime les refrains — « mêmes… mêmes… » — comme des battements d’horloge, jusqu’à l’abrutissement : « J’ai passé ma journée à fixer l’horloge… Les trente dernières minutes ont compté à elles seules pour quatre heures. »

La syntaxe épouse la chaîne : elle répète, elle accélère, elle décroche, puis tranche net, comme un geste de coupe sur un tapis roulant.

Surtout, la première personne refuse la posture héroïque. Francis assume ses contradictions, puis bascule dans une colère politique, frontalement obscène quand il vise la hiérarchie : « J’espère au moins que ça te fait un peu bander, sale bâtard. »

Cette oscillation — autodérision, rage, lucidité — donne au livre sa vibration. La fin n’offre pas de consolation : le calcul continue, les factures s’empilent, et l’impression d’impasse reste là, tenace. « Plus je gagne de l’argent, plus je dois en dépenser. »

Pourtant, on sort de cette lecture avec une énergie paradoxale : celle d’une voix qui sait regarder l’ordinaire en face et le transformer en matière romanesque. L’atelier, les palettes, la pendule : tout devient récit — et c’est exactement le signe d’un auteur à suivre.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com