À droite, une nouvelle proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive (oui, encore)

Le Conseil d'État a terminé 2025 avec une décision validant l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » sur des plaques commémoratives installées au sein de l’Hôtel de Ville de Paris. Ces dernières mentionnent notamment « les président·e·s du Conseil de Paris » et « les conseiller·e·s de Paris », un usage du point médian que contestait l'association Francophonie Avenir.

Saisi après l’échec du recours devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a jugé que l’emploi du point médian ne constituait ni l’usage d’une langue étrangère ni une atteinte manifeste aux exigences légales applicables aux inscriptions officielles.

La décision du 31 décembre 2025 a, paradoxalement, relancé les procès faits à l'écriture inclusive, notamment du côté de l'Assemblée nationale. Le 8 janvier dernier, le député Corentin Le Fur (Droite Républicaine, Côtes-d'Armor) annonçait ainsi le dépôt d'une proposition de loi (PPL) « pour interdire l'écriture inclusive dans l'ensemble de l'espace public ».

Dans l'exposé de ses motifs, la PPL fait directement référence à la décision du Conseil d'État, qui viendrait « brouiller encore un peu plus le cadre normatif relatif à l’utilisation de l’écriture dite inclusive », créerait « une insécurité juridique » et ouvrirait « grand la voie à l’utilisation d’une forme d’écriture prétendument inclusive, qui en plus d’abîmer la langue française, est un redoutable outil d’exclusion ».

Interdire des procédés rédactionnels et typographiques

Dans le détail, la PPL envisage de modifier la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, mieux connue sous l'expression « Loi Toubon », en y ajoutant un article. Ce dernier ferait en sorte que l'usage de l’écriture dite inclusive ne relève plus de la langue française, prohibant ainsi sa présence sur des « documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public ».

La définition de l'écriture inclusive retenue par la PPL de Corentin Le Fur est plutôt restrictive, puisqu'elle l'associe à « l’usage de points médians, de tirets, de parenthèses ou de procédés équivalents, conduisant à la création de néologismes graphiques » et à la substitution « à l’emploi du masculin lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine par un procédé intramots ».

L'interdiction de ces procédés rédactionnels et typographiques s'appliquerait aux actes administratifs, documents officiels, correspondances et publications émanant de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des personnes morales chargées d’une mission de service public, mais aussi aux inscriptions, plaques commémoratives, signalétiques, affichages, dénominations, supports d’information et de communication, physiques ou numériques, installés dans l’espace public ou accessibles au public.

La PPL de Corentin Le Fur s'aventure assez loin dans la prohibition, puisque les affichages ou communications « financés ou cofinancés par des fonds publics » seraient aussi concernés : le versement d'une subvention obligerait donc à se plier à ces contraintes. Enfin, l'interdiction s'étendrait également aux documents pédagogiques, supports d’enseignement et évaluations utilisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.

Une marotte à droite

L'interdiction de l'écriture inclusive est un nouvel élément qui rapproche la droite dite « républicaine » et l'extrême droite. Ces deux camps politiques multiplient en effet les initiatives contre ce mode d'expression, avec plus ou moins de succès.

Dans la seconde catégorie, rappelons que le Rassemblement national s'était ainsi piteusement illustré en 2023, à l'occasion d'une niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Lors des débats, menés le 12 octobre 2023, les députés d'extrême droite s'étaient quelque peu ridiculisés, affichant leur manque de maitrise d'un sujet sur lequel ils prétendaient légiférer.

Le texte citait en effet la double flexion ou les termes épicènes comme des manifestations de l'écriture inclusive à bannir, ce qui aurait très largement réduit les possibilités de la langue française. Humiliés, les députés RN avaient fini par retirer eux-mêmes leur proposition de loi.

Fin 2025, le député RN Jocelyn Dessigny (Aisne) a déposé une nouvelle proposition de loi pour « [i]nterdire l'écriture inclusive dans l’enseignement supérieur et la recherche ». Sous l'appellation écriture inclusive, le député cible cette fois « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine », en particulier la double flexion, le point médian ou l'usage de néologismes comme « iel », pronom personnel neutre.

À LIRE - Librairie : un “guide d'autodéfense” contre l'extrême droite

Une définition plus large que celle de Corentin Le Fur, qui réduirait considérablement les possibilités en matière d'écriture et d'usage de la langue.

Parmi les autres initiatives contre l'écriture inclusive, citons celle de la députée Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire, Droite républicaine), qui suggérait d'infliger une amende de 7500 € aux personnes morales utilisant l'écriture inclusive, y compris des noms de fonctions et de professions féminisés...

En 2023, le groupe Les Républicains au Sénat avait réussi à faire adopter, grâce au groupe centriste, une proposition de loi « visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive ». À la manière de la PPL de Corentin Le Fur, elle modifiait la loi Toubon pour exclure l'écriture inclusive de la langue française, considérant également qu'un document l'utilisant serait écrit en langue étrangère. Sa première lecture à l'Assemblée nationale ne semble pas prévue dans un avenir proche...

Photographie : Un panneau de signalisation à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne (illustration, Chabe01, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com