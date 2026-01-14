Sumi Saint Auguste à la direction des affaires publiques du groupe Lefebvre

Arrivée chez Lefebvre en 2011, Sumi Saint Auguste a construit son parcours à la croisée de l’édition professionnelle et de l’innovation. Après plusieurs années dans le secteur médecine-sciences, elle rejoint les équipes du groupe pour participer au développement des activités d’anticipation stratégique.

Au sein du département Innovation, elle met en place des dispositifs de veille et de prospective, devenus au fil du temps des outils structurants pour accompagner les évolutions du secteur juridique et réglementaire.

Ces travaux ont récemment trouvé un prolongement concret dans la stratégie d’influence européenne du groupe, mobilisée par le département Communication. Une continuité logique, tant les enjeux réglementaires et numériques occupent aujourd’hui une place centrale dans l’écosystème du droit.

En parallèle de ses fonctions internes, Sumi Saint Auguste est vice-présidente de l’association Open Law, le droit ouvert. Elle agit également comme ambassadrice du réseau European Legaltech Association (ELTA) et du programme « Osez l’IA ».

Avec 200 ans d’histoire, le groupe Lefebvre est un acteur qui a su s’imposer, en quelques années seulement, dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec 100.000 utilisateurs de ses solutions dédiées à la recherche, à la pratique professionnelle et au développement des compétences. Je suis très heureuse, grâce à cette nomination, de contribuer à faire rayonner le discours du Groupe en faveur de solutions innovantes et fiables, alignées avec les valeurs qui nous distinguent et fondent notre raison d’être Sumi Saint Auguste, directrice des affaires publiques du groupe Lefebvre

Dans ses nouvelles responsabilités, elle sera chargée des relations institutionnelles aux niveaux français et européen. Son périmètre d’action couvrira la définition et le pilotage de la stratégie relationnelle avec les administrations, l’identification des évolutions réglementaires majeures, ainsi que la coordination des politiques d’influence dans l’ensemble des pays où le groupe Lefebvre est implanté. Un rôle transversal, au carrefour des métiers du groupe et des dynamiques liées à l’intelligence artificielle et au numérique.

Sumi Saint Auguste souligne l’évolution rapide du groupe, capable de s’imposer dans le champ de l’intelligence artificielle tout en s’appuyant sur une histoire bicentenaire. Elle se dit particulièrement attachée à la promotion de solutions innovantes et fiables, en cohérence avec les valeurs et la raison d’être du groupe.

Je suis convaincu que Sumi est la bonne personne pour défendre la vision de notre Groupe, référence du monde du droit et du chiffre en Europe avec ses 275.000 clients. Sa connaissance du groupe Lefebvre, son expertise des enjeux réglementaires et sa vision stratégique de long terme sont de véritables atouts Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz.

Leader européen de la connaissance juridique et fiscale, le groupe Lefebvre est présent en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il s’adresse aux entreprises, aux professions réglementées et au secteur public à travers des activités d’édition, de formation et de logiciels, avec pour raison d’être l’activation de la connaissance au service d’une société plus juste, efficace et durable.

Crédits photo : Groupe Lefebvre

