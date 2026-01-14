Le langage des murs, une histoire de l’estampage au musée des Arts décoratifs

Le musée des Arts décoratifs consacre son quatrième focus à une pratique graphique ancienne, rarement présentée au public sous cet angle. L’exposition rassemble des estampages chinois et français, ainsi que des œuvres graphiques et des objets liés à cette technique, dans un parcours resserré mais documenté. Elle s’inscrit dans une programmation croisant histoire de l’art, patrimoine et pratiques contemporaines, au sein du cabinet des Dessins, Papiers peints et Photographies.

Le projet s’appuie sur une sélection inédite des collections chinoises et françaises du musée, couvrant une large période chronologique. Des œuvres d’Eugène Grasset, d’Émile-Auguste Reiber ou de Jean Dubuffet dialoguent avec des estampages chinois de la fin du XIXᵉ siècle. Ce rapprochement permet de montrer la diversité des usages de l’estampage, entre documentation, création artistique et transmission des formes.

Cortège gravée sur une pierre funéraire — Chine, Dynastie Han (206 av. notre ère – 220 apr. notre ère) Estampage (fin xix e siècle) Papier et encre © Les Arts Décoratifs

La technique de l’estampage, d’origine chinoise, consiste à prendre l’empreinte d’un motif ou d’une inscription gravée grâce à du papier humidifié et de l’encre. Appliqué sur des surfaces en pierre, métal ou bois, le papier épouse les reliefs avant que l’encre ne fasse apparaître le décor en contraste noir et blanc. Ce procédé permet d’obtenir une reproduction fidèle aux textures et aux détails de la surface originale.

De la tradition chinoise aux murs de Notre-Dame

En entrant dans l’exposition, le visiteur découvre une quarantaine d’estampages réalisés entre 2021 et 2022 sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ces œuvres sont le fruit d’un projet d’inventaire des signes lapidaires et des graffitis de la cathédrale, mené par Santiago Hardy, cordiste, et Delphine Syvilay, ingénieure de recherche au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques. Le projet a été soutenu par le chantier scientifique de Notre-Dame et par l’établissement public chargé de sa conservation et de sa restauration.

Pour documenter ces marques souvent discrètes, les deux chercheurs ont choisi d’apprendre et d’adapter la technique millénaire de l’estampage. Cette méthode a permis de révéler, mais aussi de conserver visuellement, des signes, décors et inclusions présents à la surface des murs de l’édifice. Les outils utilisés lors du chantier sont également présentés, offrant une image concrète des gestes et des contraintes de cette pratique en contexte patrimonial.

Graffito — 1951, Cathédrale Notre-Dame de Paris, chœur sud, tribune du transept Estampage, 2021 Papier et encre © Les Arts Décoratifs

En plus de ces estampages contemporains, le musée expose une vingtaine d’estampages chinois réalisés vers 1890-1900. Issus de bas-reliefs de dalles funéraires, de grottes bouddhiques ou de stèles, ils témoignent de l’intérêt des voyageurs occidentaux pour ces pratiques au début du XXᵉ siècle. Présentées dès 1912 au musée des Arts décoratifs, ces œuvres font aujourd’hui l’objet de nouvelles recherches menées en partenariat avec l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).

L’estampage comme outil, archive et source d’inspiration

Le parcours se poursuit avec des exemples français des XIXᵉ et XXᵉ siècles conservés au musée et à la bibliothèque des Arts décoratifs. Ces pièces illustrent des usages variés de l’estampage, notamment comme outil de travail ou de mémoire. Dans les années 1920, la Maison Hugon utilise ainsi des empreintes pour archiver ses prototypes de peignes au sein d’albums de modèles.

D’autres artistes et créateurs s’approprient la technique à des fins documentaires ou esthétiques. Eugène Grasset recourt au frottis, une méthode consistant à reproduire sur une feuille de papier une gravure réalisée sur du bois ou ici sur une pierre, en frottant ce papier placé sur le support, avec de la cire colorée, de la paraffine ou de la mine de plomb. Tandis qu’Émile-Auguste Reiber s’inspire de bronzes chinois de la collection d’Henri Cernuschi pour ses créations et ses publications.

Dans l’ordre de droite à gauche : Signe lapidaire — Cathédrale Notre-Dame de Paris, narthex, mur occidental Estampage, 2021 Papier et encre © Les Arts Décoratifs ; Signe lapidaire — Cathédrale Notre ‑Dame de Paris, nef nord à gauche de la première baie haute, première travée Estampage, 2021 Papier et encre © Les Arts Décoratifs

Le parcours s’achève sur des œuvres graphiques de Jean Dubuffet, qui témoignent de l’attention portée par certains artistes du XXᵉ siècle à cette technique. L’exposition dans son ensemble met en évidence la capacité de l’estampage à traverser les contextes et les époques, de la diffusion des textes en Chine à la documentation des murs de Notre-Dame. En réunissant ces corpus, le musée propose une lecture transversale d’une pratique à la fois technique, documentaire et artistique.

Crédits illustration principale : Portrait de « Maître Guan » avec éloge. Chine, dynastie des Qing (1644-1911), 1704. Estampage (fin xixe siècle - début xxe siècle). Papier et encre © Les Arts Décoratifs

Par Ewen Berton

Par Ewen Berton