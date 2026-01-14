Jusqu’à l’aube, adaptation du roman de Maiko Seo

Autrice dont les ouvrages restent inédits en France, la Japonaise Maiko Seo peut se targuer d'avoir inspiré une petite filmographie dans l'archipel. En comptant Jusqu'à l'aube, cinq longs-métrages sont basés sur ses romans, en commençant par Kofuku na Shokutaku, réalisé par Takashi Komatsu en 2007.

Pour Jusqu'à l'aube, son texte a été adapté par le réalisateur Sho Miyake lui-même, avec, pour l'accompagner dans cette tâche, le scénariste Kiyoto Wada.

Côté casting, le film est centré sur le duo formé par Hokuto Matsumura et Mone Kamishiraishi, autour duquel évoluent notamment Ken Mitsuishi ou encore Kiyohiko Shibukawa.

Par Antoine Oury

