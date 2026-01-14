Avec L'Odyssée, Homère a-t-il raconté un véritable périple maritime ?

L'Odyssée, composée par Homère au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, est l'une des histoires les plus anciennes et les plus célèbres au monde. Elle conte l'épopée d'Ulysse, héros mythique, qui cherche à regagner son île, Ithaque, après la guerre de Troie. Un voyage jalonné d'épreuves et de rencontres avec des créatures fantastiques.

Deux siècles plus tard, en Grèce, des archéologues s'interrogent : quelle était la part de réalité dans le récit d'Ulysse ? Comment Homère s'est inspiré de son environnement et des croyances de son époque pour nourrir son imaginaire ?

Ce documentaire de 90 minutes retrace les découvertes scientifiques qui ont changé le regard porté sur ce mythe fondateur : au XIXe siècle, Henri Schliemann met ainsi au jour les ruines de la guerre de Troie racontée dans l’Iliade d’Homère. En octobre 2022, John Underhill s'inscrit dans ses traces et part à la recherche de l’île d’Ulysse, la fameuse Ithaque...

Traversé par les nombreuses interventions d'archéologues, hellénistes et autres chercheurs et chercheuses, le documentaire de Mediatika est également illustré par des images du jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey, développé par Ubisoft et publié en 2018.

Écrit par Alexandra Barbot, Jean-Luc Guidoin et Sonia Ruspini, Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science a été réalisé par Alexandra Barbot et Jean-Luc Guidoin.

Il est diffusé dans le cadre de « Science grand format », présenté par Mathieu Vidard.

Photographies : Extraits du documentaire « Le voyage d'Ulysse en Méditerranée, du mythe à la science », © Mediatika

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com