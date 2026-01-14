Analyser l'économie d'une librairie : un guide pour s'y retrouver

Comme pour d'autres commerces, la fin d’année fiscale est un moment crucial pour la librairie, du point de vue de sa gestion. Elle implique en effet une « période d’arrêté des comptes », avec son lot de contrôles et d'analyse de l'activité économique de la société.

Les agences Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur publient un guide pratique d'une vingtaine de pages qui passe en revue les différentes étapes et opérations nécessaires dans le cadre de cette période d'arrêté des comptes.

Le document a été rédigé par Michel Ollendorff, théoricien du métier de libraire, formateur et spécialiste des questions économiques du métier. Il fut notamment secrétaire général de la librairie La Procure, puis chef des ventes aux Éditions du Seuil, cofondateur puis directeur de L'École de la Librairie (alors désignée comme l’Association de Formation De la Librairie). La disparition de cette figure de la profession, en début d'année 2025, avait suscité de nombreux hommages.

Des outils informatiques à la relation comptable

La « période d’arrêté des comptes » est une étape à ne pas négliger dans la vie d'une librairie. Pour l'appréhender avec de bonnes bases, le guide s'ouvre sur un memento technique qui rappelle et détaille les principaux concepts économiques à maitriser.

Marge commerciale, variation des stocks, soldes intermédiaires de gestion, retours en attente d'avoir et autre production de biens et de services sont explicités, avec quelques exemples pour en saisir toutes les subtilités.

Lorsqu'il s'agit de se confronter aux états de fin d'année, Michel Ollendorff présentait ses « 10 commandements », listés dans le guide copublié par les agences régionales du livre. Soit autant d'« états » qu'il conviendra d'établir une fois l'inventaire réalisé. Ce dernier, en ventilant les stocks selon les taux de TVA — papeterie, jeux et jouets à 20 %, café à 10 %, livre à 5,5 % —, fournira une image cohérente et précise de l'activité de la librairie.

La consolidation des informations permet de confier au cabinet comptable une information juste, alors que ce dernier n'a pas toujours une bonne connaissance du métier de libraire. Les outils de gestion informatique sont un appui pour réunir et traiter toutes ces données, mais celles-ci doivent être correctes et fiables.

« C’est pourquoi il reste primordial de contrôler régulièrement la conformité entre la réalité physique, matérielle du magasin et les informations disponibles en machine. Plus ces contrôles seront réguliers, meilleure sera la gestion du point de vente », souligne le guide. Quant à la relation avec la comptabilité, elle ne doit pas se limiter à cette « période d’arrêté des comptes », mais se développer toute l'année, afin d'en tirer le meilleur.

Le guide complet est accessible ci-dessous.

Photographie : Librairie Georges - Talence (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com