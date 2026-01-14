Analyser l'économie d'une librairie : un guide pour s'y retrouver

Être libraire n'implique pas seulement de se débrouiller avec les lettres : en tant que commerce, la maitrise des chiffres est tout aussi indispensable. Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur copublient un guide pratique d'analyse et de contrôle économique de l'activité d'une librairie, rédigé par le regretté Michel Ollendorff.
Le 14/01/2026 à 09:34 par Antoine Oury
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
14/01/2026 à 09:34
0
Commentaires
4
Partages
Comme pour d'autres commerces, la fin d’année fiscale est un moment crucial pour la librairie, du point de vue de sa gestion. Elle implique en effet une « période d’arrêté des comptes », avec son lot de contrôles et d'analyse de l'activité économique de la société.
Les agences Livre et Lecture en Bretagne, Normandie Livre & Lecture, l’Agence Unique - Occitanie Culture et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur publient un guide pratique d'une vingtaine de pages qui passe en revue les différentes étapes et opérations nécessaires dans le cadre de cette période d'arrêté des comptes.
Le document a été rédigé par Michel Ollendorff, théoricien du métier de libraire, formateur et spécialiste des questions économiques du métier. Il fut notamment secrétaire général de la librairie La Procure, puis chef des ventes aux Éditions du Seuil, cofondateur puis directeur de L'École de la Librairie (alors désignée comme l’Association de Formation De la Librairie). La disparition de cette figure de la profession, en début d'année 2025, avait suscité de nombreux hommages.
La « période d’arrêté des comptes » est une étape à ne pas négliger dans la vie d'une librairie. Pour l'appréhender avec de bonnes bases, le guide s'ouvre sur un memento technique qui rappelle et détaille les principaux concepts économiques à maitriser.
Marge commerciale, variation des stocks, soldes intermédiaires de gestion, retours en attente d'avoir et autre production de biens et de services sont explicités, avec quelques exemples pour en saisir toutes les subtilités.
Lorsqu'il s'agit de se confronter aux états de fin d'année, Michel Ollendorff présentait ses « 10 commandements », listés dans le guide copublié par les agences régionales du livre. Soit autant d'« états » qu'il conviendra d'établir une fois l'inventaire réalisé. Ce dernier, en ventilant les stocks selon les taux de TVA — papeterie, jeux et jouets à 20 %, café à 10 %, livre à 5,5 % —, fournira une image cohérente et précise de l'activité de la librairie.
À LIRE - Recodification de la TVA : le livre, comment ça se taxe ?
La consolidation des informations permet de confier au cabinet comptable une information juste, alors que ce dernier n'a pas toujours une bonne connaissance du métier de libraire. Les outils de gestion informatique sont un appui pour réunir et traiter toutes ces données, mais celles-ci doivent être correctes et fiables.
« C’est pourquoi il reste primordial de contrôler régulièrement la conformité entre la réalité physique, matérielle du magasin et les informations disponibles en machine. Plus ces contrôles seront réguliers, meilleure sera la gestion du point de vente », souligne le guide. Quant à la relation avec la comptabilité, elle ne doit pas se limiter à cette « période d’arrêté des comptes », mais se développer toute l'année, afin d'en tirer le meilleur.
Le guide complet est accessible ci-dessous.
Photographie : Librairie Georges - Talence (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Chaque année, la publication de la liste des 50 livres les plus vendus dans les librairies indépendantes offre un précieux instantané des pratiques de lecture. Le classement 2025 a été dévoilé par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, réunies sous la bannière Les libraires.
13/01/2026, 18:33
L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des agressions contre des librairies, dans toute la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, des enseignes ont été attaquées en raison de leur sélection d'ouvrages ou de leur engagement militant. Un certain nombre d'intimidations ont été signées par l'extrême droite, et le syndicat Sud Culture Solidaires propose un document pour accompagner les commerces victimes de ce type d'incidents.
13/01/2026, 15:52
La fondation à but non lucratif « Nous », The New Orleans Foundation for Francophone Cultures, a inauguré un nouveau centre culturel au 602 Toulouse Street, dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Le lieu, ouvert après plusieurs mois de rénovation, regroupe une galerie d’exposition, une librairie francophone et un studio de production. Il est en collaboration avec The Historic New Orleans Collection et vise à structurer un pôle dédié aux cultures francophones de Louisiane.
12/01/2026, 11:01
Les résultats de l'édition française pour 2025 ne sont pas encore connus, mais risquent d'être modestes, et les meilleures ventes de l'année écoulée révèlent déjà une concentration — l'effet McFadden — qui interroge. Du côté des librairies, les plus petites enseignes, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300.000 €, sortent fragilisées, tandis que le reste de la profession garde tout juste la tête hors de l'eau.
12/01/2026, 10:06
En plein cœur de Sarlat-la-Canéda, « La Pelle aux Idées » est bien plus qu’un simple comptoir de livres. Cette association culturelle, qui a ouvert une librairie indépendante dans une ville dépourvue de ce type d’espace, s’affirme comme un pôle d’échanges, de débats et de rencontres littéraires — un lieu vivant au service des lecteurs, des auteurs et des professionnels du livre.
01/01/2026, 19:18
Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.
30/12/2025, 10:18
En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...
29/12/2025, 13:14
La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.
26/12/2025, 15:29
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
Les chiffres ont parfois le mauvais goût d’être clairs. En interrogeant l’agrégateur Paris Librairies, on observe que 54 librairies parisiennes ont en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, 187 librairies proposent le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport de un à trois.
17/12/2025, 09:59
Au Havre, une adresse familière des chineurs de papier s’apprête à baisser le rideau. Les Yeux d’Elsa, bouquinerie généraliste doublée d’un café littéraire, va fermer début 2026, après plus de 30 ans de présence. En cause : des ventes en baisse et des charges trop lourdes, qui poussent son propriétaire à mettre le lieu en vente.
16/12/2025, 17:41
La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.
15/12/2025, 12:34
À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.
15/12/2025, 10:21
À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.
12/12/2025, 16:46
De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...
04/12/2025, 17:35
« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.
03/12/2025, 17:31
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un nouveau tag à l’acide. Quelques heures seulement avant d’accueillir Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, le commerce du quartier du Sentier a été visé par une inscription diffamatoire et sexiste : « Albanese, la putain du Hamas. » Quelques jours plus tard, la librairie apprenait que la subvention municipale à laquelle elle devait bénéficier – comme 39 autres établissements parisiens – était bloquée...
21/11/2025, 16:24
Après plusieurs semaines de tensions autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » et d’un débat mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne, la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée dans le XIᵉ arrondissement, se retrouve au centre d’un bras de fer politique. La droite parisienne a obtenu le blocage de la subvention municipale destinée aux librairies indépendantes — un dispositif de 500.000 € dont dépendaient quarante établissements, désormais privés de cette aide.
20/11/2025, 13:51
Paris Commerces annonce l’ouverture de douze nouveaux commerces culturels dans plusieurs arrondissements de la capitale. L’opérateur public soutient l’implantation de librairies et galeries en acquérant, rénovant et mettant à disposition des locaux à des conditions définies. Ces ouvertures s’ajoutent à plus de 110 commerces culturels déjà installés ou maintenus depuis 2004.
18/11/2025, 18:27
À Strasbourg, la librairie Le Tigre a été rachetée par la société Le 36, possédée par Laurent Singer, le président du parc animalier de Sainte-Croix (Lorraine), a appris ActuaLitté. Le montant de la transaction s'élèverait à 150.000 €.
18/11/2025, 12:00
Une nouvelle adresse dédiée entièrement à la romance a ouvert dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. Son nom : Plan Cœur. Sa mission : devenir un lieu chaleureux où les passionnés du genre peuvent se retrouver, échanger, découvrir, « et se sentir chez eux ».
14/11/2025, 17:49
Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.
10/11/2025, 09:15
Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.
05/11/2025, 11:41
La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
31/10/2025, 17:22
À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.
29/10/2025, 09:37
Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.
28/10/2025, 13:11
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
Autres articles de la rubrique Métiers
Le groupe Lefebvre renforce son organisation en annonçant la nomination de Sumi Saint Auguste au poste de directrice des affaires publiques. Elle prendra ses fonctions le 8 janvier 2026 et reportera directement à Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz. Jusqu’à présent, elle occupait la fonction de directrice de la prospective au sein du groupe.
14/01/2026, 10:27
Après plus de quarante ans de publications consacrées à la santé des femmes et aux écrits de femmes engagées, les éditions Mamamélis vont céder l’intégralité de leur catalogue aux éditions de l’Arche à compter du 1er janvier 2026. L’annonce a été faite par leur fondatrice, Rina Nissim, dans un communiqué.
13/01/2026, 18:18
Depuis le 5 janvier, Marie-Pauline Gacoin est Directrice générale de CNRS Éditions. Elle a été nommée par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et succède à Marie-Hélène Beauvais, qui fait valoir ses droits à la retraite. Elle prend la tête de la maison d’édition du CNRS, chargée de diffuser les savoirs scientifiques et de contribuer au débat public.
13/01/2026, 17:43
À deux jours de la sortie de l’autobiographie de Gabriella Papadakis, Pour ne pas disparaître, chez Robert Laffont, Guillaume Cizeron a décidé de contre-attaquer. Le patineur artistique français a annoncé, mardi 13 janvier, avoir mis en demeure, par l’intermédiaire de ses avocats, son ancienne partenaire de danse sur glace ainsi que son éditeur. Il conteste la présence, dans l’ouvrage, de propos qu’il juge « faux » et « diffamatoires ».
13/01/2026, 17:26
Le conseil d’administration de l’Adelaide Festival a annoncé l’annulation pure et simple de sa composante littéraire, l’Adelaide Writers’ Week, prévue du 28 février au 5 mars. Cette décision fait suite à une crise majeure provoquée par l’éviction de l’écrivaine et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah. La décision intervient après plusieurs jours de contestation et le retrait massif d’auteurs et d’autrices du programme.
13/01/2026, 16:11
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
Jessica Sänger, responsable des affaires européennes et internationales au sein de l'Association des éditeurs et libraires allemands, prend la tête du comité Liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs (UIE).
13/01/2026, 12:26
Freida McFadden, autrice américaine de thrillers à succès, dont notamment La femme de ménage, prolonge son partenariat avec l’éditeur américain Sourcebooks jusqu’en 2028. L’accord, annoncé après une année record en librairie et au cinéma, porte sur trois nouveaux romans à paraître entre 2027 et 2028, tandis que plusieurs adaptations audiovisuelles de son œuvre sont en cours.
13/01/2026, 11:18
L'écrivain australien Craig Silvey, auteur particulièrement en vue dans son pays, a été interpelé ce lundi 12 janvier à son domicile de Fremantle, sur la côte ouest de l'Australie. Inculpé pour possession et distribution de contenus pédopornographiques, il aurait été pris sur le fait en train d'« échanger avec d'autres pédocriminels en ligne », selon les enquêteurs.
13/01/2026, 11:06
Trois nouvelles personnalités ont été nommées au sein du cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Parmi elles, un certain Hugues Ghenassia-de Ferran, qui fut notamment sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général de la rue de Valois, avant de devenir directeur général délégué de l'Institut français.
13/01/2026, 09:18
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, a introduit plusieurs dispositions relatives à la protection sociale des artistes auteurs. Parmi celles-ci, la création d'un Conseil national de la protection sociale des artistes auteurs, qui revoit considérablement la gouvernance du régime.
13/01/2026, 09:16
Les éditions du Sonneur renforcent leur équipe commerciale avec l’arrivée de François Bétremieux, qui prend en charge les relations libraires, à Paris comme en région, aux côtés de Jean-Luc Remaud.
12/01/2026, 18:11
Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, aujourd’hui directrice de France Inter, et désormais dirigée par Géraldine Mosna-Savoye, animatrice du Souffle de la pensée sur France Culture, la collection de philosophie « La Relève » est relancée par les Éditions de l’Observatoire.
12/01/2026, 17:44
Le poète, dramaturge et essayiste Zéno Bianu est mort le 9 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 75 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, il laisse une œuvre abondante et multiforme, située à la croisée de la poésie, du théâtre, du jazz et des spiritualités orientales.
12/01/2026, 17:33
L’historien français Vincent Lemire s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire israélien, à quelques jours d’un déplacement universitaire prévu à Jérusalem et Tel-Aviv. Spécialiste reconnu du conflit israélo-palestinien, l’universitaire évoque une décision politique ciblant des voix critiques et dénonce une atteinte directe à la liberté académique.
12/01/2026, 17:10
Paru au Seuil en août 2023, le premier roman de Cécile Desprairies, La Propagandiste, est au cœur d'une action en justice porté par le frère et un cousin de l'autrice. Ils lui reprochent une « atteinte à la mémoire des morts » par la présentation de plusieurs membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale.
12/01/2026, 15:28
La déprogrammation de l’autrice et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah par l’Adelaide Festival (Australie) a provoqué une vive contestation dans le monde littéraire. À quelques semaines de l’édition 2026 de l’Adelaide Writers’ Week, programmée du 28 février au 5 mars, plusieurs dizaines d’auteurs ont annoncé leur retrait de l’événement.
12/01/2026, 14:52
Arnoldo Mondadori Editore, un des plus importants groupes éditoriaux italiens, appartient aujourd'hui à la Finanziaria di Investimento Fininvest S.p.A. — ou Fininvest —, holding de la famille Berlusconi, qui en a fait l'acquisition en 1991. Ce rachat avait toutefois été entaché de faits de corruption de magistrats, afin d'obtenir une décision favorable face à un concurrent, le groupe CIR de Carlo De Benedetti. Les héritiers Berlusconi ont contesté, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la condamnation de Fininvest en 2011, sans succès.
12/01/2026, 12:11
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) annonce la nomination de Lucie Hazemann au poste de directrice générale des services de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Parmi ses premiers chantiers, la définition du nouveau projet stratégique de l'institution.
12/01/2026, 08:34
La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux plaques commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.
11/01/2026, 16:57
Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent-ils utiliser librement des œuvres protégées sans rémunérer leurs auteurs ? L’épineuse question de ce bras de fer juridique mondial entrera dans une phase décisive en 2026. Après une salve de procès retentissants et un accord historique en 2025, la nouvelle année apportera des décisions majeures, susceptibles de redéfinir l’application du droit d’auteur à l’ère de l’IA.
11/01/2026, 16:12
Le Fondo de Cultura Económica (FCE) du Mexique, en collaboration avec plusieurs pays latino-américains, a lancé en décembre 2025 une initiative exceptionnelle : la distribution gratuite de 2,5 millions de livres auprès des jeunes de 15 à 30 ans à travers le continent. Présenté comme un moment de rassemblement culturel et d’ouverture à la lecture, ce projet — baptisé 25 for the Twenty-Five — se heurte cependant à une vive polémique sur les critères de sélection des titres choisis.
10/01/2026, 17:26
Adobe occupe depuis des décennies une place centrale dans l’écosystème logiciel : Photoshop, Illustrator ou InDesign sont devenus des standards professionnels, voire des extensions naturelles. Mais depuis quelques mois, ce statut d’allié des auteurs et des éditeurs se fissure. En cause : des poursuites judiciaires intentées aux États-Unis, accusant le groupe d’avoir entraîné ses modèles d’intelligence artificielle sur des livres protégés par le droit d’auteur, sans autorisation ni compensation.
10/01/2026, 11:20
À l’aube de 2026, se profilait en effet une offensive culturelle sans précédent. En janvier, un nom emblématique de la BD japonaise traverserait une nouvelle frontière : Yoshitoki Ōima, autrice de A Silent Voice et To Your Eternity. Elle allait se rendre pour la première fois en Inde dans le cadre d’une tournée soigneusement pensée par l’industrie du manga… Un événement ? A plus d’un titre oui.
10/01/2026, 09:37
La Suède est un marché du livre où les chiffres racontent une histoire contrastée. Derrière les files de volumes de romance qui s’écoulent à vitesse grand V — chiffres d’affaires records, classements de vente dominés sans équivoque — se cache une énigme : pourquoi ce genre littéraire, puissant économiquement, demeure-t-il si souvent ignoré ou dénigré par les voix critiques institutionnelles et les pages culturelles établies ?
10/01/2026, 09:13
Les éditions Glénat inaugurent en janvier 2026 une nouvelle collection de non-fiction narrative, Latitude Aventure, pensée comme un vaste territoire éditorial consacré à l’aventure humaine sous toutes ses formes. À travers ce projet, l’éditeur entend rassembler et renouveler des récits longtemps cantonnés à des rayons spécialisés – montagne, mer, exploration – pour leur offrir une visibilité élargie et un nouveau souffle littéraire.
09/01/2026, 18:18
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
09/01/2026, 11:17
À Minneapolis (Minnesota), un agent de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a abattu, ce mercredi 7 janvier au matin, une femme de 37 ans, Renee Nicole Good. Au moins deux coups de feu ont été tirés, blessant la victime à la tête et provoquant rapidement sa mort. Des manifestations réclamant le départ des agents de l'ICE et honorant la mémoire de Renee Nicole Good, poétesse, se déroulent depuis dans la ville.
09/01/2026, 09:41
Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.
08/01/2026, 18:06
La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.
08/01/2026, 12:35
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
Commenter cet article