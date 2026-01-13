Ce que les librairies indépendantes québécoises ont le plus vendu en 2025

La coopérative regroupe plus de 120 librairies indépendantes réparties au Québec, dans les Maritimes, en Ontario et au Manitoba. Ces librairies, qui ne font partie ni de chaînes ni de grands groupes commerciaux, partagent une même conception du métier : proximité avec le public, diversité éditoriale, mise en valeur du fonds et rôle actif dans la vie culturelle de leur communauté.

Sans surprise, l'album Astérix en Lusitanie, signé Fabcaro et Didier Conrad, se place en tête des ventes des librairies indépendantes. Il devance Ordures ! Journal d’un vidangeur de Simon Paré-Poupart, un essai incisif et largement salué qui plonge dans le quotidien d’un travailleur des déchets pour interroger, avec humour et lucidité, notre rapport à la consommation, au travail invisible et à la dignité sociale.

Les essais occupent d’ailleurs une place notable dans le top 50, avec L’heure des prédateurs de Giuliano da Empoli (4e), Lévesque / Trudeau : Leur jeunesse, notre histoire de Jean-François Lisée (6e) ou encore Déconnecter de Boucar Diouf. Côté fiction, les polars restent très présents : Baignades d’Andrée A. Michaud atteint la 3e place, tandis que Freida McFadden domine le palmarès avec six romans classés.

Enfin, si les romans étrangers occupent près de la moitié du top 10, la littérature québécoise demeure largement majoritaire dans l’ensemble du classement.

Le classement met en lumière, plus généralement, plusieurs tendances fortes. Ainsi, 64 % des livres sont québécois, 90 % s’adressent à un public adulte, 26 % relèvent de la fiction et 42 % des titres ont été mis de l’avant dans les sélections « Les libraires craquent ». Autant d’indicateurs qui soulignent le rôle central des librairies indépendantes dans la mise en valeur d’une littérature exigeante, diversifiée et durable.

À LIRE - Top 10 des auteurs les plus vendus en 2025

Ci-dessous, le top 50 2025 :

1. Astérix en Lusitanie, Fabcaro et Didier Conrad (Albert René)

2. Ordures! Journal d’un vidangeur, Simon Paré-Poupart (Lux)

3. Baignades, Andrée A. Michaud (Québec Amérique)

4. L’heure des prédateurs, Giuiliano da Empoli (Gallimard)

5. La femme de ménage, Freida McFadden (J’ai lu)

6. Lévesque / Trudeau : Leur jeunesse, notre histoire, Jean-François Lisée (Carte blanche)

7. Le secret des secrets, Dan Brown (JC Lattès)

8. Plage Laval, Rafaële Germain (Libre Expression)

9. Les secrets de la femme de ménage, Freida McFadden (J’ai lu)

10. Kukum, Michel Jean (Libre Expression)

11. La très catastrophique visite du zoo, Joël Dicker (Rosie & Wolfe)

12. Déconnecter : Pour se rebrancher aux racines de notre humanité, Boucar Diouf (Éditions La Presse)

13. La dèche, Akim Gagnon (La Mèche)

14. Kabasa, Michel Jean (Libre Expression)

15. Rue Duplessis : Ma petite noirceur, Jean-Philippe Pleau (Lux)

16. Cent ans d’histoire, Janette Bertrand (Libre Expression)

17. De la graine à la table : Trucs de jardinage et recettes du terroir, Marthe Laverdière (L’Homme)

18. Là où je me terre, Caroline Dawson (Remue-ménage)

19. Le bézoard, Pascale Montpetit (Québec Amérique)

20. Armand Gamache enquête (T. 20) : Le loup noir, Louise Penny (Flammarion Québec)

21. Kolkhoze, Emmanuel Carrère (P.O.L)

22. Le M Club, Patrick Senécal (Alire)

23. Amiante, Sébastien Dulude (La Peuplade)

24. La prof, Freida McFadden (City)

25. La psy, Freida McFadden (J’ai lu)

26. La nuit du cadavre, Myriam Vincent (La courte échelle)

27. Architectures de la joie, Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon (Marchand de feuilles)

28. Oasis, Marie-Christine Chartier (Hurtubise)

29. Eka ashate/Ne flanche pas, Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier)

30. Le cercle des jours, Ken Follett (Robert Laffont)

31. Cent ans d’amour : Réflexions sur la vieillesse, Janette Bertrand (Libre Expression)

32. La femme de ménage se marie, Freida McFadden (City)

33. Super chien (T. 13) : Gros Jean, le commencement, Dav Pilkey (Scholastic)

34. Paris en vrac, Michel Tremblay (Leméac/Actes Sud)

35. Un avenir radieux, Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy)

36. Le chien ne meurt pas à la fin, Joël Martel (La Mèche)

37. Les créatures de l’école, Émilie Rivard (La courte échelle)

38. Les fantômes de l’hôtel Jerome, John Irving (Seuil)

39. Fille-mère, Ingrid Falaise (Libre Expression)

40. Ça finit quand, toujours?, Agnès Gruda (Boréal)

41. Les ingénieurs du chaos, Giuliano da Empoli (Folio)

42. Le regard des autres, Chrystine Brouillet (Druide)

43. Même pas morte, Geneviève Rioux (Stanké)

44. Le Guide de l’auto 2026, collectif (L’Homme)

45. Chercher Sam, Sophie Bienvenu (Le Cheval d’août)

46. Tout le bleu du ciel, Melissa Da Costa (Le Livre de Poche)

47. Mille morts, François Gravel et Martine Latulippe (La courte échelle)

48. La femme de ménage voit tout, Freida McFadden (City)

49. Devenir fasciste : Ma thérapie de conversion, Mark Fortier (Lux)

50. Ta promesse, Camille Laurens (Gallimard)

Crédits photo : Exilexi (CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com