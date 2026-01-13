Mamamélis cède son catalogue à L’Arche : une page se tourne pour l’édition féministe

Créées dans le sillage du mouvement des femmes, les éditions Mamamélis se sont d’abord fait connaître par des ouvrages consacrés à la santé des femmes, largement diffusés dans les milieux féministes et associatifs. Leur succès a permis, au fil des décennies, d’élargir le catalogue à des essais, biographies, textes poétiques et politiques, tous portés par une même exigence : soutenir l’autonomie des femmes et nourrir la réflexion sur les trajectoires de vie et les luttes contemporaines.

Rina Nissim rappelle avoir mené pendant toutes ces années un travail largement bénévole, assurant elle-même la rédaction de quatre ouvrages, l’organisation de traductions, ainsi que l’impression et la diffusion de huit autres titres, régulièrement mis à jour et réimprimés. « Il est l’heure pour moi de passer la main », écrit-elle, évoquant la nécessité de garantir la pérennité de ces publications.

Une transmission pour assurer la continuité du catalogue

La reprise par les éditions de l’Arche, maison indépendante fondée il y a 75 ans et reconnue pour son catalogue en littérature et en théâtre, est présentée comme « la meilleure solution » pour préserver à la fois les ouvrages consacrés aux thématiques femmes et santé et ceux relevant des essais et biographies.

Cette transmission concerne notamment les textes d’Audre Lorde et d’Adrienne Rich, figures majeures de la pensée féministe, dont la prose et la poésie seront désormais réunies au sein du catalogue de l’Arche. La réédition des titres Mamamélis se fera progressivement : chaque ouvrage sera repris par l’Arche au moment de son épuisement.

La cession du catalogue ne modifie pas les circuits de diffusion existants, qui resteront assurés par les partenaires habituels : Servidis pour la Suisse, Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD) pour la France et la Belgique, et Dimedia pour le Québec.

Rina Nissim remercie dans son communiqué les personnes qui ont accompagné cette aventure éditoriale, ainsi que les lectrices et lecteurs invités à continuer de suivre les conférences, présentations et lancements liés à ces ouvrages.

Quarante ans d’édition féministe et engagée

Les éditions Mamamélis ont célébré récemment quarante ans de publications, marqués par la mise en avant d’autrices engagées, souvent peu connues en France. À cette occasion, elles ont remis en lumière des essais et textes d’Audre Lorde, écrits il y a quarante ans mais jugés d’une actualité intacte.

Figure aujourd’hui reconnue au même titre que bell hooks, Toni Morrison ou Alice Walker, Audre Lorde incarne l’héritage intellectuel que Mamamélis a contribué à diffuser en francophonie. La maison exprimait alors le souhait que, dans son sillage, d’autres femmes noires engagées puissent à leur tour trouver une place dans l’édition francophone.

Fondées en 1949 par Robert Voisin, les éditions de l’Arche se sont donné pour ambition de rendre accessibles à un large public des champs du savoir alors largement réservés aux spécialistes, tels que la psychanalyse, la philosophie et l’esthétique. Très rapidement, la maison d’édition s’oriente vers le théâtre, qui devient l’un de ses axes majeurs.

Dès les années 1950, les éditions de l’Arche s’imposent comme un acteur central du théâtre en France, en lien étroit avec le Théâtre national populaire de Jean Vilar et grâce à la publication en français de l’œuvre de Bertolt Brecht. Au fil des décennies, leur catalogue s’enrichit des grands auteurs dramatiques des XIXe et XXe siècles, avant d’affirmer, à partir de la fin des années 1980, un fort engagement en faveur des écritures contemporaines.

En 1986, la maison a été reprise par Rudolph Rach et Katharina von Bismarck, qui poursuivent et renforcent cette ligne éditoriale. Reprise en 2017 par Claire Stavaux, L’Arche poursuit aujourd’hui son activité d’éditeur et d’agence théâtrale en toute indépendance, fidèle à une tradition d’exigence littéraire et dramaturgique.

Par Hocine Bouhadjera

