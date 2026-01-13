Nuits de la lecture : Guimet célèbre Malraux à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition

Ancien ministre d’État chargé des Affaires culturelles, écrivain, penseur de l’art et grand voyageur, André Malraux entretint tout au long de sa vie un lien étroit avec l’Asie.

Le musée Guimet revient sur cette relation intellectuelle et esthétique à travers une série de conférences données par Jean-Claude Perrier, écrivain et journaliste, spécialiste de Malraux, accompagnées de déambulations commentées dans les collections, guidées par les conservateurs du musée.

Un cycle de conférences et de visites au fil de l’Asie :

Jeudi 22 janvier

– 16h30 : conférence de Jean-Claude Perrier, « Malraux, le Cambodge et le Vietnam », auditorium Jean-François Jarrige

– 18h15 : déambulation dans les collections du musée, conduite par Pierre Baptiste, directeur des collections et conservateur de l’Asie du Sud-Est (9 €)

Vendredi 23 janvier

– 16h30 : conférence « Malraux, l’Inde et le Bangladesh », salon Pelliot de l’Hôtel d’Heidelbach

– 17h45 : séance de dédicace de l’ouvrage André Malraux et la tentation de l’Inde de Jean-Claude Perrier (Gallimard, 2004), salon Pelliot

– 18h15 : déambulation dans les collections, conduite par Amina Okada, conservatrice Inde (9 €)

Samedi 24 janvier

– 16h30 : conférence « Malraux et la Chine », salon Pelliot de l’Hôtel d’Heidelbach

– 18h15 : déambulation dans les collections chinoises, conduite par Claire Déléry, conservatrice (9 €)

Dimanche 25 janvier

– 16h30 : conférence « Malraux et le Gandhara », salon Pelliot de l’Hôtel d’Heidelbach

– 18h15 : déambulation dans les collections Afghanistan-Pakistan, conduite par Nicolas Engel, conservateur (9 €)

Les conférences sont gratuites, tandis que les visites déambulées sont accessibles sur réservation.

Une fréquentation record pour le musée Guimet

Cette programmation s’inscrit dans une dynamique particulièrement favorable pour le musée national des arts asiatiques – Guimet, qui enregistre en 2025 une fréquentation en hausse de 10,1 %, avec 338.280 visiteurs, soit sa meilleure année depuis 2002. Sur trois ans, la progression atteint +97,1 %, confirmant la transformation engagée depuis novembre 2022 sous l’impulsion de sa présidente, Yannick Lintz, récemment reconduite.

Cette évolution repose sur une stratégie visant à proposer des expositions plus attractives et à diversifier l’offre culturelle. En 2025, la programmation artistique et culturelle — spectacles, cinéma, conférences, rencontres littéraires, temps forts festifs et propositions pour le jeune public — a rassemblé 16.348 spectateurs, soit une augmentation de 124 % par rapport à 2023.

Autre signe de cette dynamique : la forte progression des publics jeunes. En 2025, le nombre de visiteurs de moins de 18 ans a augmenté de 57 % (20.942 contre 13.369 en 2024), tandis que la fréquentation des 18-25 ans progresse de 11 % (38.415 visiteurs).

À LIRE - Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

L’année 2025 a également marqué le développement du dispositif Guimet+, qui permet à des collectivités territoriales d’accueillir, sur quatre ans, des chefs-d’œuvre issus des collections du musée autour d’aires culturelles renouvelées chaque année. Ouverts en décembre 2024, les Guimet+ de Clermont-Ferrand (musée d’art Roger-Quilliot) et de Digne-les-Bains (maison Alexandra David-Neel) ont accueilli, respectivement 32.350 et 10.950 visiteurs.

Crédits photos : Mario Ciampi / Musée Guimet

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com