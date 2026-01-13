CNRS Éditions : Marie-Pauline Gacoin prend la direction générale

Marie-Pauline Gacoin a rejoint CNRS Éditions début janvier pour diriger la stratégie et l’activité de la maison. CNRS Éditions publie des ouvrages fondés sur la recherche dans l’ensemble des disciplines scientifiques, avec pour objectif de rendre accessibles les connaissances produites par les chercheurs. La nomination intervient dans un contexte de continuité institutionnelle, la nouvelle directrice générale connaissant déjà le fonctionnement et les priorités du CNRS.

Avant cette prise de fonction, Marie-Pauline Gacoin occupait le poste de directrice de cabinet du président du CNRS, fonction qu’elle exerçait depuis le 2 mai 2022. À ce titre, elle était membre du directoire de l’organisme, aux côtés notamment d’Antoine Petit, Alain Schuhl, Christophe Coudroy et Jean-Luc Moullet. Elle disposait ainsi d’une vision transversale des enjeux scientifiques, institutionnels et éditoriaux du CNRS.

Diplômée en droit et sciences politiques, puis formée à l’information-communication et au marketing, Marie-Pauline Gacoin a exercé l’essentiel de son parcours professionnel dans des fonctions liées à la communication scientifique et institutionnelle. Elle a notamment travaillé au sein de structures de recherche et d’enseignement supérieur, en lien avec la diffusion des connaissances et le dialogue avec les publics.

Son arrivée à la direction générale de CNRS Éditions vise à poursuivre le développement de la maison d’édition et l’accompagnement des auteurs et autrices. Elle est chargée de veiller à la cohérence éditoriale des publications et à leur diffusion auprès d’un public élargi, dans le respect des missions scientifiques et culturelles du CNRS.

La nouvelle direction s’inscrit dans la continuité du travail engagé par Marie-Hélène Beauvais, qui a dirigé CNRS Éditions jusqu’à son départ à la retraite. Aucun changement de périmètre ou de mission n’a été annoncé à ce stade pour la maison d’édition, qui demeure un outil de valorisation de la recherche publique française.



Crédits photo : Marie-Pauline Gacoin © Cyril FRÉSILLON / CNRS Photothèque

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com