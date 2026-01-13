Nice cherche dix lecteurs pour le jury du Prix Baie des Anges 2026

Le Festival du Livre de Nice, rendez-vous annuel consacré à la création littéraire, se tiendra du 29 au 31 mai 2026 dans la capitale azuréenne. À cette occasion, la Ville de Nice renouvelle le Prix Nice Baie des Anges, une distinction qui récompense chaque année un roman français publié dans les douze mois précédant l’événement. Le prix est parrainé et doté par la collectivité, qui en assure également l’organisation.

Pour l’édition 2026, la municipalité souhaite associer davantage les lecteurs du territoire en constituant un jury de dix habitants des Alpes-Maritimes. Ces lecteurs rejoindront un jury principal composé de huit personnalités issues des mondes littéraire et culturel, sous la présidence de Franz-Olivier Giesbert. Chaque membre de ce jury sélectionnera un roman appelé à concourir pour le prix.

Le jury 2025 était composé de : Paule Constant (de l’académie Goncourt), Irène Frain, Aurélie de Gubernatis, Didier van Cauwelaert, Laurent Seksik, Jean-Luc Gagliolo (Adjoint au maire) et Nicolas Galup.

Les dix lecteurs retenus auront pour mission de découvrir l’ensemble des huit ouvrages en compétition et de participer aux délibérations finales. Leur engagement s’inscrit dans une volonté de faire dialoguer regards professionnels et sensibilités de lecteurs, au cœur du processus de désignation du lauréat.

Un calendrier précis et des conditions de participation encadrées

La première réunion du jury élargi se tiendra à Nice le mercredi 4 mars 2026 à 11h30. Cette rencontre permettra aux membres de prendre connaissance de la sélection officielle et d’échanger autour des ouvrages retenus. Une seconde réunion est prévue à la mi-mai afin de procéder au vote final et de désigner le lauréat du Prix Nice Baie des Anges 2026.

La remise officielle du prix aura lieu le vendredi 29 mai 2026, pendant le Festival du Livre de Nice. Ce temps fort marquera l’ouverture de l’événement et s’inscrira dans la programmation culturelle proposée au public durant les trois jours du festival.

Les candidatures sont ouvertes aux habitants des Alpes-Maritimes passionnés de lecture, sous réserve de remplir plusieurs conditions. Les candidats doivent résider dans le département, être disponibles pour les deux réunions prévues à Nice et ne pas avoir déjà participé au jury en 2024 ou en 2025.

Le dossier de candidature, à envoyer avant le 10 février 2026 à l’adresse c.giraud@mpocom.com, doit comprendre une présentation des motivations, un numéro de téléphone portable et une adresse postale.

Le 28e Prix Nice Baie des Anges avait été décerné à Andreï Makine, membre de l’Académie française, pour son roman Prisonnier du rêve écarlate, publié chez Grasset.

Crédits photo : Nice et la baie des Anges, vues depuis la colline du Château (Cayambe, CC BY-SA 3.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com