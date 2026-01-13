Propos diffamatoires“ : Cizeron met en demeure Papadakis et Robert Laffont

Dans un communiqué, le champion olympique de Pékin 2022 explique avoir choisi la voie juridique pour répondre à ce qu’il décrit comme une « campagne de dénigrement » menée à son encontre.

« J’ai fait le choix de confier ce dossier à mes avocats et de mettre en demeure toutes les parties impliquées de cesser immédiatement la diffusion de propos diffamatoires à mon encontre », écrit-il, précisant se réserver « le droit d’engager toutes les actions légales nécessaires » afin de protéger son « intégrité ».

De graves accusations

Le livre de Gabriella Papadakis, qui paraît le 15 janvier, revient longuement sur la relation professionnelle et personnelle entre les deux patineurs, associés depuis l’enfance et figures majeures de la danse sur glace mondiale pendant plus de dix ans. Ensemble, ils ont remporté cinq titres mondiaux, cinq titres européens et la médaille d’or olympique en 2022.

L’autrice y décrit toutefois une collaboration progressivement dégradée, évoquant un partenaire qu’elle qualifie de « contrôlant » et « exigeant », allant jusqu’à parler d’un sentiment d’« emprise », selon France info.

Un passage en particulier a suscité une vive réaction dans l’entourage de Guillaume Cizeron. Gabriella Papadakis y affirme lui avoir confié, plus d’un an avant la fin du duo, son intention de porter plainte contre l’un de ses agresseurs pour des viols dont elle dit avoir été victime. « Il m’avait répondu que si je le faisais, il ne voudrait plus patiner avec moi », écrit-elle.

Dans son communiqué, Guillaume Cizeron réfute fermement cette version. Il affirme que leur relation reposait sur « une collaboration égale tant sur le plan sportif que personnel » et dénonce des qualificatifs qu’il juge injustes. Selon ce dernier, l’ouvrage lui prête des propos qu'il n’a « jamais tenus » et qu'il « juge graves ».

Les JO d’hiver de Milan-Cortina en février

Gabriella Papadakis décrit par ailleurs un climat de tension prolongé, évoquant des « disputes », une « peur permanente », des problèmes de santé et un profond mal-être psychologique. Elle relate notamment des épisodes de panique avant les Jeux de 2022, affirmant que le comportement de son partenaire la stressait au point de rendre certaines séances d’entraînement presque impossibles. « L’idée de me retrouver seule avec lui me terrorise », écrit-elle encore.

Guillaume Cizeron, sans commenter directement ces extraits, affirme maintenir « un profond respect » envers son ancienne partenaire, qu’il dit avoir toujours considérée comme « une véritable partenaire ». « Malgré un effritement de notre lien au fil des ans, notre relation a été marquée par des moments de succès et de soutien mutuel », insiste-t-il.

La mise en demeure adressée à Gabriella Papadakis et à son éditeur constitue une étape préalable à une éventuelle action judiciaire. Elle vise à demander la cessation de la diffusion des propos incriminés et à rappeler les conséquences juridiques potentielles.

Le patineur conclut en affirmant sa volonté de rester concentré sur la compétition et à défendre sa « réputation avec dignité et respect ».

Aucun changement côté éditeur

Ces accusations interviennent à quelques semaines des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Désormais engagé dans un nouveau projet sportif avec la Franco-Canadienne Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron vise une nouvelle médaille olympique et figure parmi les candidats au rôle de porte-drapeau de la délégation française.

Du côté des éditions Robert Laffont, on nous indique que la sortie de l’ouvrage est maintenue aux dates prévues.

Crédits photo : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, lors des Championnats d’Europe de patinage artistique 2018, à Moscou. (Goldsgym, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com