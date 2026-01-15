Une bande dessinée jeunesse au cœur de la mythologie nordique

Le brasier ravageur ouvre alors les portes entre les Neuf Royaumes et libère sur Midgard des monstruosités venues des mondes inférieurs. Venant visiter Skara dans ses rêves, Urd, la déesse tisseuse du Destin, lui explique que le seul moyen de réparer sa faute est de chasser elle-même ces créatures maléfiques. Alors seulement, Odin pourra lui pardonner.

Accompagnée de Bojan, un jeune prêtre russe peu dégourdi, et de la sulfureuse sorcière Rùna, la jeune viking se lance alors dans une aventure digne des grandes sagas nordiques !

Avec ce récit mettant en scène une jeune adolescente au caractère colérique en quête de rédemption, Jérôme Le Gris et Letizia Depedri signent une nouvelle série épique au ton décalé. Mêlant action, loyauté et sororité, le duo nous plonge dans un récit sans temps mort où l’imaginaire de la mythologie nordique sert de décor au parcours initiatique jalonné d’épreuves de leur héroïne.

Les éditions Glénat vous proposent les premières pages en avant-première :

Jérôme Le Gris est scénariste de bande dessinée. Il débute en 2011 avec Horacio d’Alba, réalisé avec Nicolas Siner, puis poursuit avec Malicorne, en collaboration avec Rémi Bezançon et Timothée Montaigne. En 2019, il signe Serpent Dieu, une épopée viking illustrée par Benoît Dellac. Suivent en 2021 Les Âges Perdus, une saga fantastique créée avec Didier Poli.

En 2022, il retrouve Nicolas Siner pour lancer Lord Gravestone, une série à l’ambiance gothique publiée chez Glénat. La même année, il adapte Hawkmoon, la célèbre saga de fantasy de Michael Moorcock, aux côtés de Benoît Dellac et Didier Poli. En 2026, il entame la série jeunesse Skara, chasseuse de monstres. Il vit à Paris.

Letizia Depedri est une dessinatrice italienne née en 1994. Formée à l’école des Beaux-Arts de Venise, puis à l’Académie de Bologne, elle collabore avec de nombreux éditeurs italiens tels que Rusconi, Ubik, Mesogea ou Leviathan Labs. Après Le Héros du Louvre, sa première bande dessinée publiée en France en 2023, elle rejoint le projet Skara, chasseuse de monstres, scénarisé par Jérôme Le Gris. Elle réside en Italie.

Parution le 4 février 2026.

Par Clément Solym

