Delcourt : 40 ans de bande dessinée exposés à Angoulême

Le parcours, à la fois chronologique et thématique, s’appuie sur les collections de la Cité de la bande dessinée et des prêts privés pour rendre compte de la diversité du catalogue. Il revient sur les choix éditoriaux, les auteurs et les courants qui ont marqué la maison depuis sa création en 1986.

Fondées par Guy Delcourt, les éditions Delcourt se développent dès le départ en lien étroit avec la scène angoumoisine. Plusieurs auteurs des débuts sont issus des premières promotions de l’école des beaux-arts de la ville. Trente ans après une exposition consacrée aux dix ans de la maison au Musée du Papier, ce retour à Angoulême est comme un clin d'œil au passé. L’exposition propose ainsi une relecture de leur trajectoire sur quatre décennies.

Le parcours met en évidence l’ampleur et la variété du catalogue Delcourt. Aventure, fantasy, science-fiction, polar, mais aussi documentaire, récit historique ou autobiographique y cohabitent. Cette diversité se manifeste également dans les formes graphiques et narratives, du réalisme classique aux démarches expérimentales.

Pour éviter l’accumulation, les commissaires ont opté pour une sélection resserrée. En règle générale, une seule planche est présentée par artiste ou par album, afin de privilégier la lisibilité du parcours. Les 150 originaux sont complétés par des vitrines, des livres et des documents contextuels.

Des axes éditoriaux clairement identifiés

L’exposition est structurée en sections thématiques qui correspondent aux grandes orientations de la maison. Les premières années reviennent sur la constitution d’un noyau d’auteurs et sur les influences initiales. Les grandes sagas de science-fiction et de fantasy des années 1990 occupent une place centrale, avec des séries devenues emblématiques. D’autres parties abordent les croisements entre la bande dessinée et les autres arts, ainsi que les démarches expérimentales.

Une section est consacrée à l’ouverture internationale, qui a permis au public francophone de découvrir des œuvres venues notamment des États-Unis et du Japon. Une autre s’intéresse à la bande dessinée jeunesse, des classiques aux séries contemporaines. Le parcours intègre également des ensembles dédiés aux auteurs émergents et aux récits ancrés dans le réel, tels que le reportage ou l’autobiographie.

La scénographie, conçue par le studio Lucie Lom sous la direction de Marc-Antoine Mathieu, repose sur un dispositif en bande déployée dans l’espace. Jeux de perspectives, transparences et ruptures visuelles structurent le parcours sans imposer de lecture unique. L’objectif est de faire apparaître des correspondances entre les œuvres, tout en laissant une circulation libre au visiteur.

En accompagnement de l’exposition, les éditions Delcourt publient Instants d’années, 40 ans dans l’intimité de la maison Delcourt, illustré par Alfred, dont la parution est annoncée le 22 janvier 2026. Conçu comme une fresque graphique en fragments, l’ouvrage prolonge le travail de mise en perspective engagé par l’exposition.



