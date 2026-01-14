Julien Denormandie et Érik Orsenna imaginent la révolte silencieuse d’un sol que l’humanité n’écoute plus

Dans Le Chant du sol, Julien Denormandie choisit la forme du conte pour donner une voix à un acteur essentiel et pourtant invisible : le sol. Présenté comme un compagnon fidèle, discret et bienveillant, il apparaît ici comme un être fatigué de souffrir en silence. Le récit s’ouvre dans la capitale, un 4 novembre, lorsqu’un bruit étrange vient troubler l’ordre habituel des choses, signe que quelque chose ne va plus sous nos pieds.

Sans prétendre raconter une histoire réelle, le texte s’appuie sur des éléments bien concrets pour interroger notre indifférence, notre méconnaissance et notre manque de considération envers ce qui nourrit le monde. À travers cette fable engagée, l’auteur invite à regarder autrement ce sol que nous croyons aimer, mais que nous maltraitons souvent sans en avoir conscience.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Julien Denormandie est ingénieur agronome et a exercé des responsabilités ministérielles, plaçant les questions agricoles et environnementales au cœur de son parcours. Il est également coauteur, avec Érik Orsenna, de Nourrir sans dévaster, paru chez Flammarion en 2024, un essai consacré aux grands défis contemporains liés à l’agriculture et à l’écologie.

La préface du Chant du sol est signée par Érik Orsenna, écrivain reconnu, membre de l’Académie française et lauréat du prix Goncourt pour L’Exposition coloniale, auteur de nombreux romans et essais consacrés au monde, à la transmission et au vivant.

