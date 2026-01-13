Librairie : Sud Culture Solidaires diffuse un “guide d'autodéfense” contre l'extrême droite

Agressions, intimidations, diffamations, dégâts matériels, cyberharcèlements, et même des pressions politiques : la liste dressée en décembre 2025 dans Le Nouvel Obs par plusieurs centaines de libraires, éditeurs, auteurs et collectifs, appelait à un sursaut dans la défense des commerces du livre, face à un « basculement ».

Le texte venait clore une année marquée par des nombreuses attaques de librairies, à un niveau rarement vu. Le contexte international a largement pesé, puisque l'engagement de plusieurs librairies contre les opérations militaires israéliennes à Gaza et sur le territoire palestinien, ou le simple affichage d'ouvrages sur ce sujet en vitrine, ont pu « provoquer » certaines agressions.

D'autres intimidations, comme l'apposition de croix celtiques — symbole récupéré par l'extrême droite nationaliste — sur les rideaux ou les vitrines de librairies, sont plus directement reliées à ce camp politique. Enfin, la droite dite « de gouvernement » s'est aussi illustrée, en bloquant, à Paris, l'attribution de subventions à des dizaines de librairies, au seul prétexte que la librairie Violette & Co avait réalisé une vitrine sur la Palestine, injustement qualifiée d'« antisémite » par certains.

Des outils « pour savoir comment réagir »

La branche Métiers du livre du syndicat Sud Culture Solidaires, constituée en début d'année 2025, réagit aux événements en diffusant un Petit guide d'autodéfense contre l'extrême droite à usage des librairies.

Ce document répond à plusieurs objectifs : en premier lieu, accompagner les librairies victimes « des attaques d'extrême droite » et leurs effectifs. Il s'agit aussi de fournir une marche à suivre en cas d'intimidation ou de vandalisme, d'agression physique ou de harcèlement en ligne.

Le guide rappelle, dans chacune des situations, la législation applicable, mais aussi les devoirs de l'employeur et les droits des salariés face à ces actes violents. De « premiers réflexes » sont également détaillés, afin de réunir et conserver un maximum de preuves des faits.

En effet, le syndicat Sud Culture Solidaires insiste sur l'organisation collective, « pour que des enquêtes soient menées plutôt que les plaintes soient rangées au fond d’un tiroir comme c’est trop souvent le cas ». La documentation détaillée des faits, par des photographies et des vidéos, le recueillement des témoignages, le dépôt de plainte et sa transmission à un avocat sont autant d'étapes cruciales.

« Tout cela non pas dans une perspective punitive mais dans une perspective antifasciste pour faire très concrètement reculer l’emprise de l’extrême droite sur nos lieux de travail », précise encore l'organisation syndicale.

Le Petit guide d'autodéfense contre l'extrême droite à usage des librairies est accessible ci-dessous.

