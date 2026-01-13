Un prix littéraire qui brise les codes : le GPL délibérera en public en février 2026

La deuxième édition du Grand Prix Littéraire (GPL) se déroulera le 19 février 2026. Fondé par l’éditeur David d’Equainville, ce prix se distingue dans le paysage littéraire français par un principe singulier : une délibération ouverte au public, rompant avec la tradition des décisions prises à huis clos.
Le 13/01/2026 à 15:20 par Dépêche
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
13/01/2026 à 15:20
0
Commentaires
4
Partages
Le lauréat sera désigné à l’issue d’un vote à la majorité absolue, au terme de discussions publiques autour des ouvrages en compétition. Les romans en lice ont été sélectionnés parmi les listes des grands prix littéraires de l’automne.
Sont ainsi nommés : Finistère d’Anne Berest (Albin Michel), Un mal irréparable de Lionel Duroy (Mialet-Barrault), Laure de Kevin Orr (Seuil), Officier radio de Marie Richeux (Sabine Wespieser), Une drôle de peine de Justine Lévy (Stock), Vertu et Rosalinde d’Anne Serre (Mercure de France) et Sporen de Julia Sintzen (José Corti).
Doté de 7 500 euros, le Grand Prix Littéraire récompensera son lauréat lors de la soirée de délibération, sous réserve de sa présence ou de celle d’un représentant de sa maison d’édition. À défaut, la dotation sera reportée et cumulée avec celle de l’édition suivante, conformément à une règle assumée par l’organisation.
Le GPL s’appuie sur plusieurs partenaires issus de l’enseignement supérieur, de l’innovation sociale, de l’édition et de la restauration, parmi lesquels l’ISTEC, la Maison de la Conversation, la Fondation Architectes de l’Urgence, la startup Les Bonnes Feuilles, le journaliste Stéphane Leblanc — également fondateur du compte Booktok-Pal-Pal — ainsi que le restaurant Le Cadoret.
En affirmant une volonté de transparence dans le processus de décision, le Grand Prix Littéraire poursuit son ambition : faire de la délibération un moment public de débat critique et de médiation autour de la littérature contemporaine.
Un extrait des différents livres est proposé en fin d'article.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 20/08/2025
384 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 22/08/2025
215 pages
Seuil
20,00 €
Paru le 28/08/2025
240 pages
Sabine Wespieser Editeur
21,00 €
Paru le 20/08/2025
190 pages
Stock
19,00 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Mercure de France
18,00 €
Paru le 21/08/2025
112 pages
José Corti Editions
16,50 €
Commenter cet article