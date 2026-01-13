Un prix littéraire qui brise les codes : le GPL délibérera en public en février 2026

Le lauréat sera désigné à l’issue d’un vote à la majorité absolue, au terme de discussions publiques autour des ouvrages en compétition. Les romans en lice ont été sélectionnés parmi les listes des grands prix littéraires de l’automne.

Sont ainsi nommés : Finistère d’Anne Berest (Albin Michel), Un mal irréparable de Lionel Duroy (Mialet-Barrault), Laure de Kevin Orr (Seuil), Officier radio de Marie Richeux (Sabine Wespieser), Une drôle de peine de Justine Lévy (Stock), Vertu et Rosalinde d’Anne Serre (Mercure de France) et Sporen de Julia Sintzen (José Corti).

Doté de 7 500 euros, le Grand Prix Littéraire récompensera son lauréat lors de la soirée de délibération, sous réserve de sa présence ou de celle d’un représentant de sa maison d’édition. À défaut, la dotation sera reportée et cumulée avec celle de l’édition suivante, conformément à une règle assumée par l’organisation.

Le GPL s’appuie sur plusieurs partenaires issus de l’enseignement supérieur, de l’innovation sociale, de l’édition et de la restauration, parmi lesquels l’ISTEC, la Maison de la Conversation, la Fondation Architectes de l’Urgence, la startup Les Bonnes Feuilles, le journaliste Stéphane Leblanc — également fondateur du compte Booktok-Pal-Pal — ainsi que le restaurant Le Cadoret.

En affirmant une volonté de transparence dans le processus de décision, le Grand Prix Littéraire poursuit son ambition : faire de la délibération un moment public de débat critique et de médiation autour de la littérature contemporaine.

Un extrait des différents livres est proposé en fin d'article.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com