Après le boycott massif, l'annulation de l’Adelaide Writers’ Week 2026

Dans un communiqué publié mardi 13 janvier, le conseil d’administration a reconnu que la situation était devenue intenable. Plus de 180 écrivains, intervenants et participantes avaient finalement annoncé leur retrait en signe de protestation, parmi lesquels l’ancienne Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, Zadie Smith, Percival Everett, ou encore l'économiste et homme politique grec, Yanis Varoufakis.

Les trois derniers membres encore en poste ont présenté leur démission immédiate, après celles de quatre autres administrateurs. Seul le représentant du conseil municipal d’Adélaïde reste en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat, en février.

Les suites d'un attentat

La déprogrammation de Randa Abdel-Fattah avait été annoncée cinq jours plus tôt par le conseil, qui invoquait des « préoccupations de sensibilité culturelle » dans le contexte national suivant l’attaque terroriste de Bondi, survenue en décembre. Deux hommes armés avaient alors ouvert le feu sur une foule réunie pour célébrer Hanoucca, tuant au moins quinze personnes et faisant de nombreux blessés au sein de la communauté juive. L’événement avait provoqué un choc national et un deuil officiel.

Dans son communiqué du 8 janvier, le conseil d’administration précisait ne faire aucun lien entre l’autrice et l’attentat, mais estimait qu’il ne serait « pas culturellement sensible » de maintenir sa participation « à ce moment sans précédent », en raison de ses « déclarations passées ».

Si l’on ne sait pas exactement quelles déclarations ont motivé la décision du conseil, certains ont évoqué des commentaires antérieurs attribués à Randa Abdel-Fattah sur des sujets liés à Israël et au sionisme, notamment une déclaration citée par certains médias, selon laquelle « les sionistes n’ont aucune revendication ou droit à la sécurité culturelle ».

Une sous-commission avait été mise en place pour accompagner cette révision de la programmation, en lien avec des experts externes et des agences gouvernementales, le gouvernement d’Australie-Méridionale ayant été informé de la décision.

Un boycott massif

Cette justification a immédiatement suscité une vague de réactions dans le monde littéraire. Parmi les auteurs ayant annoncé leur boycott figurent plusieurs figures majeures de la scène australienne, dont Helen Garner, Michelle de Kretser et Trent Dalton, ainsi que des écrivaines et écrivains engagés sur les questions de justice sociale, autochtone et historique, comme Melissa Lucashenko, Sarah Krasnostein ou Drusilla Modjeska. Des auteurs internationaux, initialement invités, se sont également retirés.

Dans son communiqué du 13 janvier, le conseil d’administration a présenté ses excuses à Randa Abdel-Fattah « pour la manière dont la décision a été présentée », tout en réaffirmant que son choix ne relevait « ni de l’identité ni d'engagements politiques », mais d’une « évolution rapide du discours national sur la liberté d’expression ».

« Nous avons pris cette décision par respect pour une communauté frappée par un événement dévastateur. Elle a au contraire créé davantage de divisions, et nous l’assumons avec regret », écrit le conseil, reconnaissant l’impact de cette crise sur le public, les artistes, les partenaires et les équipes du festival.

Randa Abdel-Fattah a de son côté rejeté cette excuse, qu’elle qualifie de « disingenuous », que l'on peut traduire par « peu sincère », et même « insultante ». Selon elle, le conseil regrette uniquement la forme de l’annonce, non la décision elle-même. Elle dénonce toujours « un acte flagrant de racisme anti-palestinien et de censure », estimant être visée non pour un propos précis, mais pour sa présence même. « Je suis annulée parce que je suis palestinienne et parce que j’ai dénoncé l’extermination réelle de mon peuple », a-t-elle partagé, refusant tout lien entre son engagement politique et l’attentat de Bondi.

Un nouveau conseil d’administration

La crise a également conduit à la démission de la directrice de l’Adelaide Writers’ Week, Louise Adler. « Je ne peux pas être complice du silence imposé aux écrivains », a-t-elle déclaré. Et d'estimer que l’annulation de l’événement était devenue inévitable, rappelant que, sur 165 sessions prévues, seules une douzaine conservaient encore l’ensemble de leurs intervenants.

Face à l’ampleur de la crise, le gouvernement d’Australie-Méridionale a annoncé la nomination d’un nouveau conseil d’administration, placé sous la présidence de Judy Potter, ancienne dirigeante du festival. Elle sera accompagnée de Rob Brookman, ancien administrateur et directeur exécutif du festival, de la journaliste Jane Doyle et de l’expert financier John Irving. La ministre des Arts, Andrea Michaels, a souligné que l’Adelaide Festival était une « institution majeure » qu’il convenait de préserver, afin que l’édition 2026 du festival, hors Writers’ Week, puisse se tenir du 27 février au 15 mars.

L’annulation de l’Adelaide Writers’ Week a également des conséquences financières pour la ville, qui se présente comme « the festival state ». Les détenteurs de billets pour les rares événements payants seront remboursés dans les prochains jours.

Pas la première polémique

Cette affaire s’inscrit dans une série de tensions récentes autour de la gouvernance des festivals littéraires australiens. En 2025, le Bendigo Writers Festival avait aussi connu une crise majeure après la diffusion d’un nouveau code de conduite interne appelant les intervenants à éviter les sujets jugés « inflammatoires » ou susceptibles de créer des tensions communautaires.

La mesure avait été perçue par de nombreux auteurs comme une restriction indirecte de la liberté d’expression. Plus de cinquante écrivains s’étaient alors retirés de la programmation, entraînant l’annulation d’une partie significative de l’événement.

À Adélaïde, la polémique fait également écho à un précédent survenu en 2024 autour de la venue du chroniqueur américain Thomas Friedman. Plusieurs universitaires, dont Randa Abdel-Fattah, avaient alors demandé au conseil d’administration de l’Adelaide Festival de retirer le journaliste de la programmation de l’Adelaide Writers’ Week, en raison d’une tribune très critiquée publiée dans le New York Times, jugée déshumanisante dans ses métaphores sur le conflit au Moyen-Orient.

Il y recourait à une série de métaphores animalières, comparant les États-Unis à « un vieux lion », l’Iran à « une guêpe parasitoïde », et des groupes armés comme le Hamas ou le Hezbollah à des organismes se développant à l’intérieur de leur hôte jusqu’à le dévorer. Il concluait sa tribune par une formule provocatrice : « Parfois, je contemple le Moyen-Orient en regardant CNN. D’autres fois, je préfère Animal Planet. »

Le conseil avait refusé d’accéder à cette demande, invoquant son attachement à la liberté d’expression et soulignant qu’exiger l’annulation d’un écrivain constituait une démarche grave. Thomas Friedman avait finalement été absent de l’édition 2024, officiellement pour des raisons d’agenda, sans que sa déprogrammation ne soit décidée par le festival.

Crédits photo : L'Adelaide Festival Centre de nuit, avec la rivière Torrens au premier plan. Keir Gravil / CC BY-SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com