Animation : Média-Participations prend 25 % de Miyu Productions

Fondée en mai 2009 par Emmanuel-Alain Raynal, rejoint en 2015 par Pierre Baussaron, Miyu Productions est une société de production audiovisuelle et cinématographique spécialisée dans l’animation. Elle développe et produit des courts-métrages, des séries et des longs-métrages.

Plusieurs de ses films ont été distingués dans les festivals internationaux les plus prestigieux. 27 de Flora Anna Buda a ainsi remporté la Palme d’Or du court-métrage au Festival de Cannes ainsi que le Cristal du court-métrage au Festival d’Annecy en 2023. Côté longs-métrages, Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach a reçu le Cristal du long-métrage à Annecy en 2023, avant d’être couronné du César du meilleur film d’animation en 2024.

La société a également été récompensée par le Trophée de l’animation du Film Français en 2019, le prix Procirep du producteur d’animation français en 2022.

Aujourd’hui, Miyu Productions développe un portefeuille d’environ une dizaine de longs-métrages, une vingtaine de courts-métrages ainsi que plusieurs séries et unitaires audiovisuels. Elle dispose de trois studios de fabrication en France, à Paris, Valence et Angoulême, ainsi que d’un studio en Belgique, à Bruxelles.

Récemment, le groupe a officialisé un partenariat stratégique avec Glénat autour de la plateforme ONO, lancée en mars 2023 par Média-Participation, et dédiée aux webtoons et aux mangas, dans l’objectif de renforcer et diversifier l’offre de lecture digitale légale en bande dessinée.

Julien Papelier, directeur général de Média-Participations, soulignait l’enjeu stratégique de ce rapprochement : « Deux ans après le lancement d’ONO, face à la forte concurrence de nouvelles plateformes internationales et des offres pirates, notre conviction et nos ambitions se renforcent : les acteurs européens doivent préempter ce marché. »

Selon les comptes sociaux déposés et rendus publics, le chiffre d’affaires de Miyu Productions recule nettement après 2020 : 3,41 M€ en 2020, puis 1,1 M€ en 2021, 638.000 € en 2022, avant un petit rebond à 663.062 € en 2023. Côté résultat net, la trajectoire est différente : il grimpe fortement jusqu’à environ 1,42 M€ en 2022, puis redescend à 611.716 € en 2023.

À fin 2023, l’entreprise affiche un total de bilan de 13,08 M€, avec 7,18 M€ de capitaux propres et 5,90 M€ de dettes - dont environ 2,84 M€ de dettes financières. Les données accessibles s’arrêtent à l’exercice 2023.

Crédits illustration : Média-Participations

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com