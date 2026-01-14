Un outil pour estimer la compatibilité d'un manuscrit avec une maison d'édition

Nombreux sont les jeunes auteurs à en avoir fait l’amère découverte : l'écriture du manuscrit n'est que la partie émergente de l'iceberg, et le chemin peut être encore long avant la publication du texte. Une tâche ingrate se présente en effet : les sollicitations des maisons d'édition, ainsi que l'éventuel envoi de l'œuvre et l'attente, parfois étirée, d'une réponse, qu'elle soit négative ou positive.

Auteur depuis plus d'une décennie, Xavier Mayot a fait l'expérience de cette charge qui incombe à l'écrivain, loin de la sphère créative dans laquelle on le circonscrit au premier abord. « En 2013, j'ai découvert un monde de l'édition auquel j'étais alors totalement étranger », se rappelle-t-il. « J'ai envoyé mon premier manuscrit terminé, Le parcours du combattant, à trois ou quatre maisons d'édition, et l'une d'entre elles l'a accepté. »

« J'ai eu de la chance », poursuit-il, « mais j'ai aussi fait le choix de ne pas viser de grandes maisons d'édition, considérant que je n'avais pas d'expérience et que je ne bénéficiais pas d'une quelconque notoriété. » Depuis, Xavier Mayot a publié 35 millimètres (Éditions Spinelle) et La beauté des âmes brisées (Éditions Il est midi).

Son approche réaliste et pragmatique l'a petit à petit mené à l'envie d'imaginer un outil numérique lui permettant de « cibler les maisons d'édition les plus susceptibles de répondre » à l'envoi d'un de ses manuscrits. Fasciné par le langage BASIC pendant sa jeunesse, l'auteur, âgé de 51 ans, se replonge avec plaisir dans l'art du codage, avant de transmettre son projet, pour relecture, à un proche développeur.

Analyse et diagnostic

Une quantité non négligeable de manuscrits sont envoyés, par leurs auteurs, à des maisons d'édition qui ne les publieront jamais, tout simplement parce que les textes n'entrent pas au sein de leur ligne éditoriale. Un éditeur d'ouvrages pratiques ne risque pas, a priori, de proposer un contrat à une jeune poétesse...

L'outil de diagnostic de manuscrit de Xavier Mayot, accessible gratuitement via son site personnel, cherche à épargner des efforts inutiles à l'écrivain et de nombreux messages de refus à l'éditeur. Un formulaire invite ainsi l'auteur à renseigner différents champs, du titre de son manuscrit à son genre, en passant par les thématiques associées, la longueur, le format ou encore les références d'ouvrages similaires.

Le formulaire complété de l'outil de diagnostic de manuscrit (crédits Xavier Mayot)

En face, une partie « Maison d'édition » doit également être remplie par l'auteur lui-même. Après s'être informé sur le site de la structure visée, il en indiquera les collections, les genres acceptés ou refusés, les formats, thématiques ou bien les publics ciblés.

Une fois ces renseignements ajoutés à l'outil, l'« analyse de la compatibilité » peut alors être effectuée par l'outil, lequel affiche finalement un « diagnostic » détaillant un score de compatibilité, la liste de convergences, les points de friction potentiels, ainsi que des questions à éclaircir et autres recommandations pour la lettre de soumission.

Un exemple de diagnostic de manuscrit, avec le score de compatibilité (crédits Xavier Mayot)

Une « aide à l'autoévaluation », sans IA

La proposition de Xavier Mayot a été totalement réalisée sans l'intervention d'une intelligence artificielle, et l'outil lui-même en est dénué. Un peu plus de 2000 lignes de code, du HTML, du CSS et JavaScript le font fonctionner.

Dans un même état d'esprit, Xavier Mayot tient au remplissage des champs par l'auteur lui-même : « S'informer sur ce que recherche la maison d'édition permet de comprendre et de s’intéresser à la ligne éditoriale de la structure, une étape que de jeunes auteurs peuvent négliger », estime-t-il en admettant qu'une automatisation aurait été trop ardue à mettre en place avec ses seules compétences de codage.

« Mon idée de départ s'appuyait de toute façon sur le fait que l'auteur s'investisse dans l'outil, qu'il ne se contente pas d'informations prémâchées », ajoute Xavier Mayot. Ce travail de recherche et d'analyse préalable, à la fois sur son propre texte et sur le paysage éditorial, permettra par ailleurs au principal intéressé d'affiner son regard sur sa création, et ainsi préparer l'étape suivante : la lettre de soumission.

Pour accompagner l'auteur dans la rédaction de ce mail, l'outil de diagnostic peut proposer une première ébauche, toujours sans intervention de l'IA. « Le texte affiché est totalement générique, et doit absolument être réécrit », reconnait Xavier Mayot, « mais il permet d'ouvrir des pistes, à partir des informations collectées par l'auteur ». De la même manière, un « pitch » du livre peut être suggéré.

L'assistant rédactionnel de l'outil de diagnostic de manuscrit (crédits Xavier Mayot)

Un autre regard sur le manuscrit

Un second outil, également développé par Xavier Mayot, se concentre cette fois sur le manuscrit, en proposant une grille d'analyse, à partir, encore une fois, des informations délivrées par l'auteur lui-même.

L'exercice a été plus ardu pour le codeur, qui a introduit des médianes afin que les différents critères puissent être ajustés avant l'analyse. Intrigue, structure, personnages, voix, style et écriture peuvent ainsi être passés en revue : « Cet outil a plutôt été pensé comme la fiche d’information d’un comité de lecture, avec les différents points que l'on peut y trouver », commente Xavier Mayot.

Ici aussi, l'outil, malgré ses capacités d'évaluation et de synthèse, est un prétexte pour pousser l'auteur à prendre du recul, après l'écriture, en se posant les bonnes questions. Quels sont les thèmes de son texte, le point de vue adopté, l'ambiance recherchée ou encore le public visé ? Autant d'interrogations importantes dans le processus de création, et dans les étapes suivantes.

Des outils gratuits, sans stockage des données

Les deux propositions de Xavier Mayot sont gratuites d'accès, directement sur son site personnel. Détail important, aucun élément n'est conservé par le site, selon l'auteur et codeur : « Tout est dans le “cache storage”, autrement dit la mémoire interne de l’ordinateur de l’utilisateur. C’était un souhait de ma part, pour garantir la confidentialité des données. »

Pour le moment, il n'envisage pas de monétisation de ces outils, même s'il avait imaginé une version de son diagnostic de manuscrit tourné vers les maisons d'édition. Sur le site de ces dernières, le formulaire apparaitrait avec des champs préremplis, pour les éléments relatifs à la ligne éditoriale, tandis que l'auteur ajouterait les informations sur son manuscrit. « Le score de compatibilité, s'il est suffisamment élevé, ouvrirait ensuite la possibilité d'envoyer le texte aux éditeurs. »

À LIRE - Ces maisons d’édition qui se sont lancées en 2025

Si Xavier Mayot a échangé avec l'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de cette idée, elle ne s'est pour l'instant pas concrétisée. « Cela nécessiterait de toute façon que je sois accompagné d'un développeur, afin de proposer une version plus solide », explique-t-il.

L'outil de diagnostic de compatibilité est accessible à cette adresse, celui d'évaluation du manuscrit par ici.

Photographie : illustration, Nick Normal, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com