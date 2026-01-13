Audience radio et podcasts : France Culture atteint un niveau historique

France Culture franchit pour la première fois le seuil des 4 % d’audience cumulée lors de la dernière vague de Médiamétrie. Dans ce contexte de hausse globale, plusieurs émissions consacrées à la littérature enregistrent des progressions marquées sur un an, dont Le Book Club, Lectures du soir, A voix nue et L’Instant poésie.
Le 13/01/2026
France Culture rassemble 2.285.000 auditeurs quotidiens, soit une augmentation de 12 % en un an. L’audience cumulée atteint 4,0 %, en hausse de 0,4 point, tandis que la part d’audience s’établit à 3,5 %. Ces niveaux constituent un record pour la chaîne publique et concernent l’ensemble de ses programmes.
Parmi les émissions à dominante littéraire, Le Book Club de Marie Richeux enregistre une progression de 22 % de son audience sur un an. L’émission figure parmi les formats dont la hausse est explicitement mesurée lors de cette vague. Aucun chiffre absolu d’audience n’est communiqué pour ce programme.
Lectures du soir, A voix nue et L’Instant poésie affichent également une progression de 23 % sur un an. Ces émissions sont regroupées parmi les formats de création et de lecture qui connaissent une hausse significative. Les données publiées ne permettent pas de distinguer leur audience respective.
La progression de ces programmes s’observe dans un contexte de hausse de l’audience sur l’ensemble du territoire. France Culture enregistre une augmentation de 14 % du nombre d’auditeurs hors de l’Île-de-France sur un an. Cette évolution contribue aux résultats globaux observés lors de la dernière mesure.
Les usages numériques accompagnent également cette dynamique. France Culture se classe comme la deuxième radio la plus podcastée, avec 662.000 auditeurs quotidiens en podcast et près de 27 millions d’écoutes à la demande en décembre. Les chiffres disponibles ne détaillent pas la part spécifique des émissions littéraires dans ces écoutes.
La direction de la chaîne commente ces résultats dans une déclaration d’Emelie de Jong, directrice de France Culture : « Ces performances exceptionnelles aussi bien à l’antenne qu’en numérique confirment une conviction profonde : le besoin de comprendre le monde qui nous entoure n’a jamais été aussi fort. »
Et conclut : « La puissance de l’audio permet de rendre toujours plus accessible la complexité de l’actualité et de l’époque, en croisant les regards et les disciplines, et en faisant dialoguer les idées. Bienvenue à celles et ceux qui nous découvrent et merci à toutes et tous »
