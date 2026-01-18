Les Ensablés - Caserne 1900, de Léon Werth (1878-1958)

La photo fait surgir ce petit garçon qu’il était, à travers les traits d’un jeune homme ténébreux à la barbe fournie, vêtu d’un uniforme militaire. Il fixe l’objectif d’un air à la fois sage et narquois, bien droit dans sa redingote cerclée d’un large ceinturon à la plaque étincelante, mais avec un je-ne-sais-quoi de relâché dans la courbe des bras et dans la douceur des mains posées sur le bord du manteau.

Et si un doute subsistait sur les intentions du jeune homme de la photo, un minuscule cheval de bois est posé à ses côtés, petit jouet pimpant et dérisoire pour un grand garçon, obstinément attaché à l’innocence que l’on prête volontiers à l’enfance et dont il jouera avec virtuosité dans son récit, avec plus ou moins de bonne foi, suscitant des passages fort comiques.

Publié « vers 1950 » (selon les indications de l’éditeur), Caserne 1900 est un récit constitué de notes prises par Léon Werth au cours de son service militaire en qualité de soldat de deuxième classe. Le détail a son importance dans le monde hyper hiérarchisé de la caserne ; il est d’autant plus marquant que l’auteur se reconnaît de la race des supérieurs, du même monde dans le civil que les officiers dans le militaire.

Le mot « race », qui semble issu de la fougueuse jeunesse, mais que l’auteur des années 50 n’a peut-être pas cru bon de corriger, se doit d’être contextualisé même s’il peut nonobstant prêter à faire grincer quelques dents. Werth n’est pas exempt de défauts et les assume avec une belle et courageuse franchise. Au nombre de ces défauts, l’orgueil figure, me semble-t-il, en bonne place.

Dans cette maison de fous, ce royaume de l’absurde, Werth alias Court ira de désillusions en désillusions, confronté à une discipline incohérente confinant au dressage, appelé à des rencontres qui donneront lieu, tantôt à de magnifiques portraits (impressionnants de concision et de vie sous la plume du critique d’art qu’était aussi Léon Werth), tantôt à de féroces caricatures croquées en quelques phrases bien senties.

C’est qu’il y a de la méchanceté chez cet enfant turbulent dont la romancière et poétesse Renée Dunan estimait en 1920 : « C’est un tendre qui s’est rejeté dans la haine parce qu’il fut incompris ». Mais de cette méchanceté, notre homme passe vite au rire, et même à la compassion, et on se plaît tellement à rire avec lui !



Au moment de la publication du récit, les années ont passé et le jeune étudiant fringant du début du siècle a traversé bien des tourmentes. Ainsi, l’évocation de la société de la Belle Époque passe-t-elle par le filtre des années qui lui ont succédé. L’affaire Dreyfus est déjà là, qui commence à fissurer le prestige de l’institution militaire et la société tout entière, mais elle est liquidée dès l’entrée de la caserne.

La « Grande muette » ne lui accorde aucun commentaire. Si quelques scrupules traversent l’esprit du noble capitaine Cimier (incontestablement le plus beau personnage du récit), il en arrive « à cette étrange solution qu’il ne s’agit pas, à propos de l’Affaire, de penser bien ou de penser mal, mais que le mal est d’y penser. Et Werth d’ajouter : Penser à l’Affaire était pour lui comme un péché de chair ».

L’ordre et la discipline règnent encore en maîtres à la caserne et chacun sait rester à la place qui lui est assignée. Mais la Grande Guerre est en passe de faire exploser ce « Monde d’hier » et, après un entre-deux-guerres dont Werth n’aura de cesse de dénoncer la joie factice et l’oubli de ceux qui dansent sur des millions de morts, la Seconde Guerre mondiale viendra parachever l’anéantissement de ce vieux monde.

L’idéalisme et la haute exigence morale de Werth sortiront sévèrement ébranlés par les épreuves personnelles qu’il aura traversées, lui qui, pacifiste notoire et homme de gauche révolté par le patriotisme belliqueux, devança l’appel pour s’engager en 1914, lui qui, alors âgé de plus de 60 ans, dut fuir Paris et tenter de survivre, caché dans la solitude et la précarité, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que juif.

L’homme qui, dans les années 50, compile ses souvenirs de caserne porte souvent, un regard rétrospectif sur cette époque qu’il sait révolue en même temps que sa jeunesse, tentant d’excuser les ruades de cet étudiant idéaliste qui n’avait que vingt ans, l’âge où l’on croit vivre de soi-même, et les réactions épidermiques auxquelles il n’aurait certainement pas succombé vingt ans plus tard, car il eut alors senti la puérilité de son désespoir.



Dès l’incipit relatant le départ de Court vers le régiment en compagnie de trois amis qui l’accompagnent jusqu’à la gare de Lyon, un peu guindés et figés comme des statues au départ du train, Werth avertit son lecteur : « Ni les voyages ni l’armée n’étaient vers 1900 ce qu’ils sont aujourd’hui. (…) Aujourd’hui, on n’aurait pas fait tant d’affaires à propos d’un départ pour le régiment et d’un voyage de quelques heures. »

Autre signe des temps est l’émerveillement de l’enfant qu’il était, devant les soldats pansant les chevaux à la croupe étincelante lors de la visite d’une caserne en compagnie de son oncle, commandant du génie en retraite, ou devant le shako à plume de casoar de l’un de ses cousins saint-cyriens.

Et Werth, parti « à la recherche du temps perdu », à la manière d’un autre de ses illustres contemporains, interroge ainsi son lecteur : « Qui dira pourquoi, lorsqu’il avait six ans, Court était également séduit par le Petit Poucet, Geneviève de Brabant, les soldats et les chevaux ? » Plus loin dans le récit, l’ombre de la Grande Guerre est convoquée quand Werth, à propos des « militaires de métier passés sans transition de Saint-Cyr à la caserne bureaucratique », conclut, à sa manière cinglante : « Ils ne savaient que se faire tuer. Mais les civils montrèrent qu’ils le savaient aussi bien qu’eux. »

Et puis, parmi les nombreux portraits qui émaillent le récit, celui du sous-lieutenant Bassy, ancien camarade de lycée de Court fraîchement sorti de Saint-Cyr et affecté à la même caserne, redonne vie à la génération broyée de « Ceux de 14 ». Bravant la hiérarchie militaire, Bassy tend la main à son camarade et se promène en ville à ses côtés. Il sera bien vite rappelé à l’ordre par le colonel ! Werth précise que Bassy était d’humble origine, son père était ferblantier.

Le jeune-homme rêvait depuis l’enfance d’entrer à Saint-Cyr. Ses parents « avaient adopté ce rêve et tout se passa comme s’ils préparaient Saint-Cyr en collaboration avec leur fils. »

Un jour, le narrateur, invité par son camarade, arrive en avance, entre dans la chambre de Bassy et depuis la fenêtre, observe ce dernier dirigeant la manœuvre de son peloton, hurlant ses commandements d’une voix aux vertus balistiques. Suave mari magno, murmure notre narrateur (citation du Rerum Natura de Lucrèce qui ne manque pas de sel !). Tout en constatant : « Çà bardait, il s’interroge sur le changement de registre de son doux camarade, ce bûcheur solitaire », amateur de Verlaine et « faisant lui-même des vers, et pas très bons ».

Était-il pris d’une ivresse de puissance ou bien éprouvait-il une joie militaire à tenir sa troupe en main, à former le peloton le plus obéissant et le plus précis en ses mouvements ? Une dernière phrase vient clore sobrement l’évocation de cette autre « Vie minuscule » : en 1915, le capitaine des zouaves Pierre Bassy fut tué en tête de sa compagnie.



Avançant dans le siècle, la débâcle de 1940 est mise sur le compte de l’indigence des points d’application de la discipline où refuser de se couper la barbe mérite le même châtiment que livrer les secrets de la défense nationale ! Werth alias Court ne craint pas l’excès, mais la bêtise de la plupart des petits chefs qui l’environnent est à la hauteur !

Et que dire des officiers qui contemplent de haut, comme s’ils appartenaient à un autre monde ! Un seul échappe à la vindicte de Werth, c’est le chevaleresque capitaine Cimier, véritable frère de cœur de notre narrateur. Cimier est un homme de devoir, fidèle à son milieu, mais il s’interroge timidement : que vaut la discipline si elle ne se conforme pas à la justice ? L’argent n’est pas une vertu, mais à défaut du goût, ne devrait-il pas apporter l’élégance ?

Ces interrogations nous sont livrées par le narrateur qui prend la liberté, çà et là, de combler les silences de ce noble officier dont on se prend à espérer qu’il ait vraiment existé. Le livre se clôt sur un dernier échange entre la capitaine Cimier et le narrateur, libéré enfin de ses obligations militaires. Leur dialogue policé dont l’essentiel réside dans le non-dit, apporte une soudaine profondeur à ce rebondissant récit et laisse le lecteur en proie à une douce mélancolie.

Werth lui-même l’en avait averti dans sa préface : Récit pathétique ou comique ? L’auteur n’en sait rien, il a voulu être «objectif», peindre un milieu et une époque et ce n’est point sa faute si la réalité est à la fois comique et dramatique.

