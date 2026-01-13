Union internationale des éditeurs : Jessica Sänger à la tête du comité Liberté de publier

La docteure Jessica Sänger a été élue à la tête du comité Liberté de publier de l'Union internationale des éditeurs (UIE, International Publishers Association, IPA), a annoncé l'organisation dans un communiqué. Elle prend la suite de Kristenn Einarsson.

Ce comité de l'organisation international suit la situation de la liberté de publication et de la liberté d'expression dans le monde entier. Il administre également la sélection et la remise du Prix Voltaire, qui salue chaque année le travail d'un éditeur pour défendre et porter les paroles et opinions des auteurs, malgré les menaces.

Le comité décernera aussi une autre distinction, le Freedom of Expression Defenders Award, en 2026.

« Kristenn [Einarsson] a dirigé le comité avec courage et intégrité, et je m'efforcerai d'apporter les mêmes qualités en tant que présidente. Les attaques contre la liberté de publier de nombreux membres de l'IPA se multiplient, mais le Prix Voltaire nous montre chaque année qu'il existe des éditeurs courageux qui se battent pour la liberté d'expression de leurs auteurs », a commenté Jessica Sänger.

Entrée à l'Association des éditeurs et libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) en 2008, Jessica Sänger en a supervisé les opérations juridiques dès 2011, avant de devenir responsable des affaires européennes et internationales.

Au sein de l'UIE, elle a été responsable du Comité Copyright entre 2019 et 2024.

À date du 1er janvier 2026, le comité Liberté de publier de l'UIE réunit :

Zeynep Atiker, Turkish Publishers Association (Turkey)

Sherif Bakr, Al Arabi Publishing and Distributing (Egypt)

Roberto Banchik, Penguin Random House Grupo Editorial (Mexico)

Simon de Jocas, 400 Coups (Canada)

Jaeho Kang, Seoul National University (Korea)

John McKay, AAP (USA)

Jessica Sänger, Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Germany)

Jacob Søndergaard, Gutkind (Denmark)

Yoshiaki Yoshino, Japan Book Publishers Association (Japan)

Photographie : Jessica Sänger (Credit © vntr.media)

